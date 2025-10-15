NetApp、新たなAI向けエンタープライズ グレード データ プラットフォームを発表

ネットアップ合同会社

ネットアップ合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：斉藤 千春）- インテリジェント データ インフラストラクチャ企業である NetApp(R)（NASDAQ: NTAP）は、2025年10月14日、エンタープライズ グレードのデータ プラットフォームを強化する革新的な新製品のNetApp AFXおよびNetApp AI Data Engineを発表しました。企業がAIに適応するといった初期段階から、それを運用しエージェント型アプリケーションを導入する重要な段階へと移行しており、そのような背景を受けて実現した今回の新製品は、最新のエンタープライズ グレードのデータ基盤でAIにも対応したデータの提供を可能にします。

新しいNetApp AFXは、ディスアグリゲーテッドNetApp ONTAPを採用し、最新のNetApp AFX 1Kストレージ システム上で稼働します。またパフォーマンスと容量を切り離した設計によって、柔軟な拡張性と効率的なリソース活用を実現します。NetApp AI Data Engineは、ONTAPを拡張した安全かつ統合的なAIデータ サービスであり、NVIDIA AI Data Platform(https://www.nvidia.com/en-us/data-center/ai-data-platform/)リファレンス デザインと統合されています。これにより、企業はAIデータ パイプライン全体をシンプルかつセキュアに管理でき、単一の統合コントロール プレーンで運用可能です。NetApp AFXとNetApp AI Data Engineの機能を組み合わせることにより、高性能なストレージとインテリジェントなデータ サービスを統合した、安全かつ拡張可能なソリューションを実現します。ハイブリッドおよびマルチクラウド環境における企業のAI活用、特にRAG（Retrieval-Augmented Generation、検索拡張生成）や推論の導入を加速します。これらの製品は、直接購入またはNetApp Keystone STaaSのサブスクリプションを通じて利用可能です。NetApp AFXとNetApp AI Data Engineにより、NetAppのデータ プラットフォームは、関連するすべてのデータを即座にAIに対応させることができます。

NetAppの最高製品責任者（CPO）であるSyam Nairは次のように述べています。

「新しいNetApp AFXシステムにより、お客様はオンプレミスのエンタープライズ ストレージにおいて、AIによる革新を加速することができます。またNetApp AI Data Engineは、ハイブリッド マルチクラウド環境全体でデータをシームレスに接続し、統合されたデータ基盤を構築します。これにより、複数のデータ準備や管理作業を一元化し、NVIDIAのアクセラレーテッド コンピューティングとNVIDIA AI Enterpriseソフトウェアを活用したNetApp AI Data Engineによって、セマンティック検索、データのベクトル化、データ ガードレールを備えたAIデータ パイプラインを劇的に加速できます。さらに、NetApp AFXとNetApp AI Data Engineの組み合わせは、数十年にわたりONTAPで培われたエンタープライズの信頼性とパフォーマンスを、ディスアグリゲーテッド ストレージ アーキテクチャによって実現し、世界で最も安全なストレージ基盤上で提供します。」

NetAppアジア太平洋地域担当シニア・バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーであるAndrew Sotiropoulosは次のように述べています。

「お客様は、生産性を高め競争優位を獲得するためにAIのテストや導入を進めています。その中で一貫して見られるテーマは、単なる受動的なデータ保存から、データを抽出・処理・精査してインサイトを引き出す能動的なデータ マネジメントへの移行です。こうした進化には、データサイロを解消し、堅牢なデータ、インフラストラクチャのセキュリティと迅速なリカバリーを兼ね備えたアーキテクチャの導入が不可欠です。NetAppの最新イノベーションは、ハイブリッド クラウド全体にわたり、安全で統合され、将来に備えたデータ基盤環境を提供します。これにより、大規模にAIを本番環境へ展開し、実際のビジネス成果を推進するお客様を支援します。」

AIワークロードを加速する新機能

- NetApp AFXNetApp AFX は、高度なAIワークロード向けに設計された、エンタープライズ グレードのディスアグリゲーテッド型オールフラッシュ ストレージ システムです。AIファクトリの強力なデータ基盤として機能し、NVIDIA DGX SuperPOD(https://www.nvidia.com/en-us/data-center/generative-ai-in-practice/?ncid=pa-srch-goog-653769-GenAI-Brand-Broad&_bt=763972115450&_bk=nvidia%20dgx%20superpod&_bm=e&_bn=g&_bg=184101906364&gad_source=1&gad_campaignid=22795547684&gbraid=0AAAAAD4XAoEKYWMv8fyRHJsxVmqjysam1&gclid=CjwKCAjw89jGBhB0EiwA2o1Onxym7IGwRBBxGxXdxApapWCxFSIHlku0AVz2jL9OURdpCx7P70d9sxoCzCkQAvD_BwE)スーパー コンピューティングの認定ストレージでもあります。業界をリードするストレージOSであり、数万社におよぶエンタープライズ顧客がエクサバイト規模のデータ管理に信頼を寄せる NetApp ONTAP を基盤に搭載。NetAppが長年培ってきた堅牢なデータ管理機能と組み込みのサイバー レジリエンスを提供するとともに、セキュアなマルチテナンシーやオンプレミスとクラウドを横断するシームレスな統合も実現します。AFXは、最大128ノードまでのリニアな性能拡張、毎秒テラバイト単位の帯域幅、エクサバイト規模の容量をサポートし、パフォーマンスと容量の独立したスケーリングが可能です。さらに、オプションの DX50データ コントロール ノード を追加することで、エンタープライズ データのリアルタイム カタログを実現するグローバル メタデータ エンジンを構築し、NVIDIAアクセラレーテッド コンピューティングを活用できます。- NetApp AI Data Engine（AIDE）NetApp AIDE は、AIをシンプル・手頃・安全にするために設計された包括的なAIデータ サービスです。データの取り込みや前処理から、生成AIアプリケーションへの提供までを一貫して支援し、グローバルかつ最新の顧客データ資産全体を可視化。高速な検索やキュレーションを可能にし、オンプレミスとパブリック クラウドを横断して、あらゆるモデルやツールにデータをシームレスに接続します。AIDEは、データ変更の自動検出や同期を行い、冗長なコピーを排除し、常に最新データを維持します。さらに、組み込みのガードレールがAIライフサイクル全体を通じてデータに適用され、セキュリティとプライバシを確保します。本サービスは NVIDIA AI Data Platformリファレンス デザインを活用しており、NVIDIAアクセラレーテッド コンピューティングとNVIDIA AI Enterprise(https://www.nvidia.com/en-us/data-center/products/ai-enterprise/)ソフトウェア（NVIDIA NIM(https://www.nvidia.com/en-us/ai-data-science/products/nim-microservices/)マイクロサービスを含む）を組み合わせ、ベクトル化と検索拡張を実現します。これに加え、高度な圧縮、迅速なセマンティック検索、ポリシー駆動型の安全なワークフローを提供します。AIDEはAIをデータ側に持ち込む統合システムとして、効率性、データの明確性、ガバナンスを提供し、企業が安心してAIを導入できる基盤を整えます。AIDEは、オプションの DX50データ コントロール ノード 上のAFXクラスター内でネイティブに稼働。今後は NVIDIA RTX PRO Servers(https://www.nvidia.com/en-us/data-center/products/rtx-pro-server/)（RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU搭載(https://www.nvidia.com/en-us/data-center/rtx-pro-6000-blackwell-server-edition/)）との統合も予定されています。NetApp AIDEは、シンプルさ・セキュリティ・効率性を備え、顧客のAI活用を加速します。- シームレスなAzure Data & AIサービス連携を可能にするObject APIAzure NetApp FilesデータにアクセスできるObject REST APIがパブリック プレビューとして提供開始されました。これにより、ファイルデータを別のオブジェクト ストアに移動やコピーする必要がなくなり、既存のNFSやSMBデータセットをそのまま Microsoft Fabric、Azure OpenAI、Azure Databricks、Azure Synapse、Azure AI Search、Azure Machine Learning などのサービスに直接接続できます。お客様は既存のANFデータセットを活用しながら、データ分析、AIモデルのトレーニング、インテリジェント検索、最新アプリケーションの構築を実現可能です。さらに、Azure NetApp Filesが持つエンタープライズ クラスの性能と信頼性を引き続き活用できます。- Microsoft Azureにおけるユニファイド グローバル ネームスペース強化新たに追加された Azure NetApp FilesのFlexCache機能により、企業はクラウドとオンプレミスに分散するグローバルなデータ資産をMicrosoft Azure上でシームレスに統合できます。この機能は、EDA（Electronic Design Automation）といったオンプレミスのワークロード拡張にも対応します。これにより、顧客データセンターや複数のクラウドにある ONTAPベースのストレージに保存されたデータを、ANF環境上で即座に可視化・書き込み可能にします。データは必要なときだけ細かく転送されるため、効率的なデータ利用が可能です。これにより、企業のハイブリッド クラウド全体のデータ資産をMicrosoft Azureからシームレスに活用できます。さらに、SnapMirrorを活用することで、環境間のデータやスナップショットを容易に移行でき、継続的なバックアップ、自動化された災害復旧、ワークロードの負荷分散といったハイブリッド ユースケースを強力にサポートします。

NVIDIA エンタープライズAI製品担当バイスプレジデントのJustin Boitano氏は次のように述べています。

「企業は今、大量の情報を実際のインテリジェンスに変換し、AI活用を推進するための、信頼性が高く高性能なデータ基盤を求めています。NetAppのデータ プラットフォームは、NVIDIAのアクセラレーテッド コンピューティングやソフトウェア、そして最先端のAIモデルを統合することで、AIネイティブなストレージプラットフォームへと進化しました。この新しいプラットフォームにより、企業は膨大な非構造化データを横断的にインデックス化や検索でき、イノベーションを推進し、実際のビジネスインパクトをもたらすことが可能になります。」

なお、本リリースに記載された未発表の製品や将来計画に関する記述は、情報提供のみを目的としたものであり、予告なく変更される場合があります。これらの記述は、購入やその他の意思決定の根拠として依拠するものではなく、提供時期、機能、価格などを含め、NetAppによるいかなる約束、義務、保証を意味するものではありません。

