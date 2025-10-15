キーボードとマウスパッドに新色パステルカラーが登場！「Apex 3 TKL」にAqua / Lavender、「QcK」にAqua / Lavender / White

SteelSeries ApS

GNグループが展開するゲーミングデバイスブランド「SteelSeries」（GNグループ本社：コペンハーゲン・デンマーク、以下SteelSeries）は、IP32の防水防塵性を備えたエントリーモデルであるキーボード「Apex 3 TKL」（*1）にAquaとLavenderの２色を、マウスパッド「QcK」（M・Lサイズ）にAqua、Lavender、Whiteの３色が加わることを発表します。

2025年10月17日(金)より全国の家電量販店、及びAmazon.co.jp、楽天市場にて順次発売致します。

※画像内の発売対象製品は、キーボード「Apex 3 TKL Aqua US」とマウスパッド「QcK L Aqua」となります。

今年発売したワイヤレスマウス「Rival 3 Wireless Gen 2」とワイヤレスヘッドセット「Arctis Nova 3P Wireless」の4色展開に合わせ、キーボードとマウスパッドもカラーバリエーションの展開を行うこととなりました。これにより、ヘッドセットと合わせて自分好みのカラーカスタマイズをお楽しみいただけます。

＜製品名、参考価格（税込）、販売URL＞

◎キーボード：

Apex 3 TKL Aqua - US（英字配列）：9,880円、https://www.amazon.co.jp/dp/B0FJ8VT574

Apex 3 TKL Lavender - US（英字配列）：9,880円、https://www.amazon.co.jp/dp/B0FJ8YGVM7

*1：キーボード「Apex 3 TKL」AquaとLavenderの日本国内発売は英字配列のみとなります。

◎マウスパッド：

QcK M Aqua：1,780円、https://www.amazon.co.jp/dp/B0FJSG5S8G

QcK M Lavender：1,780円、https://www.amazon.co.jp/dp/B0FJSBR8K6

QcK M White：1,780円、https://www.amazon.co.jp/dp/B0FJSBNWJ1

QcK L Aqua：2,380円、https://www.amazon.co.jp/dp/B0FRM1KY68

QcK L Lavender：2,380円、https://www.amazon.co.jp/dp/B0FRLD42KY

QcK L White：2,380円、https://www.amazon.co.jp/dp/B0FRLD42KY

＜発売日＞

発売日：2025年10月17日（金）

＜製品特長＞

◎キーボード「Apex 3 TKL Aqua - US」「Apex 3 TKL Lavender - US」

【コンパクトサイズで高速な動作を実現】

テンキーレスモデルはプロでも使い慣れている操作感で、効率的な動きを実現。

【静音スイッチWhisper-Quiet Switch採用】

2,000万回以上一貫したパフォーマンスを保証する優れた耐久性と、低フリクションで高い静音性を実現。

【IP32の防滴性能搭載】

IP32基準採用で不意な飲み物や液体による故障を防ぎます。

【マルチメディアコントロール付き】

専用のメディアキーとクリッカブルメタルローラーで、オーディオの音量をキーボード上で調整することが可能です。

【8ゾーンRGBイルミネーション設定可能】

カスタマイズ可能な8ゾーンRGBイルミネーションがゲームとDiscordなどにもエフェクト設定が可能です。

◎マウスパッド「QcK」（2サイズ：M、L）（3色：Aqua、Lavender、White）

【M、Lの2サイズ展開】

Mは320 x 270 x 2 mm、Lは450 x 400 x 2mmで、使い慣れている操作感を実現します。

※画像内にあるBlackは既存製品です。

【最適化されたマウスパッドで勝率アップ】

ウーブンクロスにより最高のマウスコントロールを実現します。高い糸密度と滑らかな表面により勝率アップを図ります。

【天然ゴム製の裏面が高いグリップと優れた安定性を発揮】

耐久性に優れたノンスリップラバーベースは無駄な動作を極力減らし、長時間プレイや競技性が高いゲームのために頑丈なベースを提供します。

【水洗いが可能でいつでも綺麗に】

水洗いが可能でお手入れが簡単です。手汗や埃などで汚れやすいマウスパッドをいつでも清潔に保ちます。

＜SteelSeriesについて＞

「SteelSeries（スティールシリーズ）」は、2001 年にデンマーク・コペンハーゲンで創業された、品質、技術、機能性にフォーカスするゲーミングギアブランドです。創業当時に発表した業界初ゲーミングマウスパッドはじめ、ヘッドセット、キーボード、マウスを主要製品として展開し、「FOR GLORY」をモットーに、一般ユーザーからプロゲーマーまで、様々なゲームレベルのパフォーマンス向上及び、競技勝利に向けて製品開発を行っています。また、eスポーツ業界へのイノベーションを数多く実現し、2002年に業界初eスポーツ選手とのコラボレーションや、eスポーツイベントへのスポンサー就任、さらに2004年以降に業界初ゲーミングヘッドセット業界初メカニカルゲーミングキーボードの発表など、様々な業界初を成し遂げており、これからもeスポーツ文化へのサポート活動を積極的に行って参ります。

◎SteelSeries公式サイト：https://jp.steelseries.com

◎SteelSeries Japan公式Xアカウント：https://x.com/SteelSeriesJP