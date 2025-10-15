初の一般公開　UNITED TOKYOが贈る日本の職人技が息づく “ALL MADE IN JAPAN”の オーダー体験会が開催

株式会社TOKYO BASE

株式会社TOKYO BASE（本社：東京都港区、代表取締役CEO 谷 正人）が展開するコンテンポラリーブランド「UNITED TOKYO（ユナイテッド トウキョウ）」は、2025年10月17日（金）～19日（日）の3日間、スーツ・セットアップ・シャツのオーダー会を開催いたします。

これまで限られた顧客様のみにご案内していたオーダー会を、多くのご要望にお応えし、このたび初めて一般のお客様へ特別公開いたしました。500をこえる上質な生地と、緻密な仕立てにより、自分だけの一着を誂える特別な3日間となります。

本イベントでは、国内外の有名ブランドのスーツやフォーマルウェアを数多く手掛ける「那須夢工房（WATAKI）」とタッグを組み、全てを日本国内の職人による手仕事で仕立てる“ALL MADE IN JAPAN”のオーダー体験をご提供。伝統技術と現代的な美意識が融合した、UNITED TOKYOならではのモダンテーラリングをお楽しみいただけます。

一点一点が、日本のものづくりの誇りを体現する一着。ぜひこの機会に、唯一無二のオーダースーツをご体感ください。

開 催 期. 間：2025年10月17日（金）～19日（日）

会 場：〒107-0062 東京都港区南青山三丁目11番13号 新青山東急ビル 10階 (表参道駅徒歩4分

申し込み方法：弊社特設ページからお申し込みください

（※定員に達し次第、受付を終了する場合がございます。）

特設 ペ ージ： https://feature.united-tokyo.com/suitordernew

スーツ \ 99,000(税込).ー \440,000 (税込)パンツ \ 69,300(税込).ー \308,000 (税込)シャツ※男性のみ \22,000(税込) ー \55,000 (税込)

ボタン、ラペル、刺繍、裏地など、さまざまなディテールをお好みに合わせて自由にカスタマイズ可能。男性・女性ともにオーダーを承り、女性のお客様にはスカート・スラックスのいずれかをお選びいただけます。採寸は「那須夢工房（WATAKI）」のスペシャリストが担当し、確かな技術を持つ職人の手で、お客様一人ひとりの体型に合わせた理想の一着をお仕立ていたします。

生地は、ZEGNA、LOROPIANA、SCABAL、DORMEUILといった世界を代表する高級生地ブランドをはじめ、日本国内で織り上げられた上質なファブリックまで、約500種類以上をラインナップ。素材選びからディテール、フィッティングに至るまで、すべてが特別な体験です。

一点一点が、日本のものづくりの誇りを体現する一着。

ぜひこの機会に、唯一無二のオーダースーツをご体感ください。

UNITED TOKYO(ユナイテッド トウキョウ)

“THE TOKYO CONTEMPORARY ”

日本の伝統的な技術をベースに、東京の研ぎ澄まされた感性で創り上げる。新たな、TOKYO CONTEMPORARY BRAND。ベーシックでありながらも、時代や文化の垣根を超えて調和された装い。

純度の高いジャパンクオリティーが紡ぐ、機能性と着心地。言わば、 TOKYOの今を凝縮したスタイル。

ALL MADE IN JAPAN.この価値は、真似できない。

さぁ。日本が誇る、TOKYOの最先端を。UNITED TOKYO

公式サイト https://united-tokyo.com/

公式インスタグラム https://www.instagram.com/united_tokyo/