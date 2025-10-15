フルーツのチカラで、”ウェルパ”な暮らしを　”ダブルプレスジュース”『Vicca』に新プラン登場

青木フルーツ株式会社

青木フルーツ株式会社(本社：福島県郡山市、代表取締役社長：青木大輔、以下当社)は、2025年７月15日より販売を開始した“ダブルプレスジュース”ブランド『Vicca(ヴィッカ)』のサブスクリプションサービスにおいて、2025年10月15日(水)より新しい購入プランの提供を開始いたします。自分のペースで続けたい方や、まずは試してみたい方にもご利用いただけるよう、より柔軟に選べるサービスへと拡充します。

お客様の声から生まれた新プラン 自分らしく続けられるフルーツ習慣へ

『Vicca』は、2025年7月の発売以来、その上質な味わいと手軽さから、多くのお客様より好評をいただいてまいりました。また、近年高まりを見せる「より良く生きるために時間やお金をどう使うか」を意識した“ウェルパ(ウェルビーイング・パフォーマンス)”という価値観とも共鳴し、新しい健康習慣として発売当初から注目を集めています。

そうした中で、「もう少し気軽に始めたい」「自分のペースで続けたい」といった声に応え、フルーツを”より手軽に、より続けやすい形”でお届けするため、ライフスタイルに合わせて選べる新しいプランを追加しました。隔週配送の「ゆったりプラン」や、1セット(6本入り)単位で購入できるプランを新設し、さらに、出張や旅行などの不在時にはスキップが可能となる等、より多様なライフスタイルに合わせて選べるようになりました。フルーツの恵みを“日々の習慣”として無理なく続けていただけるよう、より気軽に始めやすいサービスへと進化いたします。

“ダブルプレス製法”で届ける、まるで搾りたての一杯

『Vicca』は、当社直営のフルーツジュースバー＆デリ「FRUITS IN LIFE 東京ミッドタウン店」の考え方をベースに誕生した、“ダブルプレスジュース”ブランドです。1本で1日に必要なフルーツ約200gを手軽に摂取できるジュースを、冷蔵便による定期配送サービスでご自宅までお届けします。

低温でゆっくり搾る「コールドプレス製法」と、非加熱で殺菌する「高圧製法(HPP)」を組み合わせた「ダブルプレス製法」により、フルーツのビタミン、微細な香り・風味をほぼそのまま保持し、素材本来の美味しさと栄養を閉じ込めました。

冷蔵便で届くViccaは、解凍の手間がなく、冷蔵庫から取り出してすぐに飲むことができるため、まるで搾りたてのようなフレッシュ感をご家庭でも手軽にお楽しみいただけます。また、フルーツ専門店として100年以上の歴史を持つ当社の“フルーツマイスター”※が厳選したフルーツを使用し、熟度を徹底管理し、最も美味しい状態を見極めて専用工場で丁寧にジュースに仕上げています。Viccaならではの高品質な味わいを、冷蔵便で手軽にご体験いただけます。

※) 当社独自の認定制度で最上位に位置づけられるフルーツのスペシャリスト

販売概要

■新プラン概要

１．プランの拡充

従来の「スタンダードプラン」：毎週1セット(6本入り)配送に加え、以下の新プランを追加します。

・「ゆったりプラン」：隔週(2週間に1回)、1セット(6本入り)をお届け。自分のペースで継続したい方向け。

・「1セット購入プラン」：1セット(6本入り)のみ購入。お試しやギフトにも最適な買い切りタイプ。

２．決済方法が柔軟に

これまでの定期購入時「一括お支払い(4回分)」から、ご注文ごとの決済へ変更します。初めての方も、気軽にお試しいただきやすくなりました。

販売開始：2025年10月15日(水) 9時より

■商品概要

商品種類：６種

グリーングリーン/ トゥルーレッド/

バイタルオレンジ/ ポップイエロー/

フレッシュグリーン/ エクストラグリーン

※上記6種を組み合わせた商品セットでのお届けとなります。

内容量 ：各280ml/本

保存方法：要冷蔵(10℃以下)

賞味期限：20日間

購入プラン：

１.スタンダードプラン（定期購入）

◆内 容 ：毎週1回、1セット(6本入り)をお届け

◆正規価格：\6,480/回 (税込・送料別)

２.ゆったりプラン（定期購入）

◆内 容 ：隔週（2週間に1回）、1セット(6本入り)をお届け

◆正規価格：\6,480/回 (税込・送料別)

３.1セット購入プラン

◆内 容 ：1セット(6本入り)単位でのお届け

◆価 格 ：\6,480(税込・送料別)

販売場所(公式サイト)：https://vicca.online/

Instagram：https://www.instagram.com/vicca_juice/

※初めて申し込みされた方限定特典として、定期購入プランをご契約の方は、【スタンダードプラン4回分】【ゆったりプラン２回分】が50%OFFでお買い求めいただけます。ただし、各プランにおいて、前述の回数のご継続が必要となります。その後は、解約・一時停止・スキップが可能です。

※商品セットや送料などの詳細については、公式サイトをご確認ください。

フルーツウェルネスで、日常を上質に

近年、物価上昇が続く中で、単に「安く・早く」だけを求めるのではなく、「自分にとって本当に価値のあるものを選びたい」という意識が高まっています。そうした中で、効率を重視する“コスパ(コストパフォーマンス)”や“タイパ(タイムパフォーマンス)”の価値観に加え、「より良く生きるために時間やお金をどう使うか」という“ウェルパ(ウェルビーイング・パフォーマンス)”という考え方が注目されています。Viccaが目指すのは、まさにこの“ウェルパ”の実現です。

フルーツには、皮膚や粘膜の健康維持を助けるビタミンCや、腸内環境の改善が期待できる食物繊維など、私たちの健康に欠かせない栄養素が含まれています。健康のためにフルーツを摂ることの大切さは多くの人が理解している一方で、忙しい現代社会では、日常的にフルーツを食べる機会が減り、時間や手間のかかる準備がフルーツ摂取を妨げる要因のひとつになっています。

当社では、“朝フル”として、一日の始まりにフルーツを摂ることを提唱していますが、近年の朝食に関する調査では、多くの人が朝食をとる時間を十分に確保できず、食事内容が簡素化・省略化している傾向も見られます。こうした背景を踏まえ、Viccaは「フルーツを飲む」という新しい朝の健康習慣を通して、日々の暮らしにフルーツを取り入れる新たなライフスタイルを広げています。

こだわり抜かれた一杯を身体に取り入れるその瞬間は、慌ただしい日々の中で自分を整える、ささやかな上質の時間をもたらします。忙しい日々の中でも、時間をかけずに高品質なジュースで心と身体を満たす――それは単なる効率ではなく、“自分を大切にする時間”を生み出す新たな価値です。

Viccaは、手軽で上質なジュースを通して、現代のライフスタイルに寄り添うウェルネスのかたち、すなわち「フルーツウェルネス」を提案します。私たちは、この新たな習慣を通じて、より多くの人が健やかで心豊かな毎日を過ごせる社会づくりに貢献していきます。忙しさの中でフルーツを食べる機会が減りがちな現代人に向けて、自然の力を“続けられる形”で届けることで、フルーツの恵みを“毎日の習慣”として根付かせ、一人ひとりが自分らしく、健やかに生きる社会の実現を目指します。

青木フルーツ株式会社 概要

当社は1924年にバナナ加工卸売業として創業し、今年で101周年を迎えました。ライフスタイルの移り変わりとともに卸売業から業態転換を行い、現在では「フルーツショップ青木」を展開するフルーツショップ事業のほか、フルーツジュース専門店「果汁工房果琳」等を全国188店舗展開するフルーツジュースバー事業、「フルーツピークス」を展開するフルーツタルト＆カフェ事業、そのほかフルーツ食を提供するフルーツウェルネス事業やフルーツオンラインショップ事業など、様々な事業を展開しています。

■会社名：青木フルーツ株式会社

■本社所在地：福島県郡山市八山田五丁目405番地

■代表者：代表取締役社長 青木大輔

■資本金等：4,500万円

■従業員数：2,712名(2025年10月1日時点)

■企業サイト：https://aokifruit.jp/