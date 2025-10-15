農林水産省は、令和7（2025）年4月の食料・農業・農村基本計画を受け、農林水産物・食品の輸出拡大との相乗効果を図る観点から、食品産業の海外展開に向けた取組を強化しています。

この一環として、インドへの海外ビジネス展開に関心を持つ食品製造、外食産業等の食品関連企業を対象として、令和8（2026）年2月3日（火曜日）から7日（土曜日）までの日程で現地へ官民ミッションを派遣しますので、参加者を募集します。

本ミッションでは、現地政府機関・関連企業への訪問、意見交換等を予定しており、現地の状況を捉える絶好の機会になりますので、是非ご参加ください。

1.日程及び訪問先

日時：令和8年2月3日（火曜日）から7日（土曜日）まで

訪問先：インド共和国デリー及びグルガオン

本ミッションは、4日（水曜日）現地集合、6日（金曜日）現地解散となります。

詳細は募集要項をご確認ください。

2.行程

●2月3日（火曜日）

午前：羽田空港出発

午後：インディラ・ガンディー国際空港着・ホテル移動

●2月4日（水曜日）参加必須

午前：在インド日本大使館、関係機関等との意見交換

午後：INVEST INDIA・CII（ビジネスマッチング）

夕刻：現地進出している日系食品関連企業との意見交換会

●2月5日（木曜日）参加必須

午前：食品関連企業工場見学・クラウドキッチン視察

午後：現地進出している日系食品関連企業訪問・セミナー

夕刻：現地進出している日系食品関連企業との意見交換会

●2月6日（金曜日）参加必須

午前：日系物流企業の関連施設訪問

午後：現地食品小売り（スーパーマーケット等）視察

夕刻：インディラ・ガンディー国際空港発（JAL、ANA直行便推奨）

●2月7日（土曜日）

早朝：羽田空港着

スケジュールは予定であり、訪問先との調整等により変更となる可能性がございます。

3.募集人数

最大20名

募集人数は予告なく変更する可能性があります。

応募多数の場合は、農林水産省にて応募内容等を確認のうえ、参加者を調整させていただきます。

1企業当たりの参加人数については、全体の応募人数を鑑みて調整をご依頼する場合があります。

4.ご参加を希望される皆様へ

【申込方法】次のフォームに必要事項をご入力ください。 申込フォーム

【申込期限】令和7年10月15日（水曜日）から令和8年1月17日（金曜日）17時00分まで（日本時間）

【参加費】無料 ※フライト、海外旅行保険、宿泊先ホテル等は各自でご手配いただきます。

【参加者様のご負担】渡航費、個人の移動交通費、宿泊費、食費、保険料、ビザ申請費用等、用務参加に要する全ての費用は参加者の負担となります。

【募集要項】詳細は募集要項(PDF : 313KB)をご確認ください。