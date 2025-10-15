【インド進出を検討中の食品関連企業の皆様】 現地官民ミッションへの参加者を募集します
農林水産省は、令和7（2025）年4月の食料・農業・農村基本計画を受け、農林水産物・食品の輸出拡大との相乗効果を図る観点から、食品産業の海外展開に向けた取組を強化しています。
この一環として、インドへの海外ビジネス展開に関心を持つ食品製造、外食産業等の食品関連企業を対象として、令和8（2026）年2月3日（火曜日）から7日（土曜日）までの日程で現地へ官民ミッションを派遣しますので、参加者を募集します。
本ミッションでは、現地政府機関・関連企業への訪問、意見交換等を予定しており、現地の状況を捉える絶好の機会になりますので、是非ご参加ください。
1.日程及び訪問先
日時：令和8年2月3日（火曜日）から7日（土曜日）まで
訪問先：インド共和国デリー及びグルガオン
本ミッションは、4日（水曜日）現地集合、6日（金曜日）現地解散となります。
詳細は募集要項をご確認ください。
2.行程
●2月3日（火曜日）
午前：羽田空港出発
午後：インディラ・ガンディー国際空港着・ホテル移動
●2月4日（水曜日）参加必須
午前：在インド日本大使館、関係機関等との意見交換
午後：INVEST INDIA・CII（ビジネスマッチング）
夕刻：現地進出している日系食品関連企業との意見交換会
●2月5日（木曜日）参加必須
午前：食品関連企業工場見学・クラウドキッチン視察
午後：現地進出している日系食品関連企業訪問・セミナー
夕刻：現地進出している日系食品関連企業との意見交換会
●2月6日（金曜日）参加必須
午前：日系物流企業の関連施設訪問
午後：現地食品小売り（スーパーマーケット等）視察
夕刻：インディラ・ガンディー国際空港発（JAL、ANA直行便推奨）
●2月7日（土曜日）
早朝：羽田空港着
スケジュールは予定であり、訪問先との調整等により変更となる可能性がございます。
3.募集人数
最大20名
募集人数は予告なく変更する可能性があります。
応募多数の場合は、農林水産省にて応募内容等を確認のうえ、参加者を調整させていただきます。
1企業当たりの参加人数については、全体の応募人数を鑑みて調整をご依頼する場合があります。
4.ご参加を希望される皆様へ
【申込方法】次のフォームに必要事項をご入力ください。 申込フォーム
【申込期限】令和7年10月15日（水曜日）から令和8年1月17日（金曜日）17時00分まで（日本時間）
【参加費】無料 ※フライト、海外旅行保険、宿泊先ホテル等は各自でご手配いただきます。
【参加者様のご負担】渡航費、個人の移動交通費、宿泊費、食費、保険料、ビザ申請費用等、用務参加に要する全ての費用は参加者の負担となります。
【募集要項】詳細は募集要項(PDF : 313KB)をご確認ください。