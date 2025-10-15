スミスキーストラップシリーズに待望の第2弾が登場。『SMISKI Strap Accessories Series 2』が10月23日(木)より販売開始。

株式会社ドリームズ株式会社ドリームズ（本社：東京都新宿区/代表取締役 添谷徹）は、あなたを見守るスミが好きな妖精「スミスキー」の新シリーズ『SMISKI Strap Accessories Series 2(スミスキー ストラップ アクセサリー シリーズ 2)』を10月23日(木)より販売開始します。今年で10周年を迎えた、あなたを見守るスミが好きな妖精「スミスキー」より、『SMISKI Strap Accessories Series 2(スミスキー ストラップ アクセサリー シリーズ 2)』が新登場。ミニサイズのストラップになったスミスキーが、ひっそりとあなたを見守ります。スミスキーはもちろん、カプセルにも光を吸収し、暗くなると発光する蓄光素材を使用しているため、暗闇ではぽわっと光ります。全6種類＋シークレット 1種類のラインナップ。

今年で10周年を迎えた、あなたを見守るスミが好きな妖精「スミスキー」より、『SMISKI Strap Accessories Series 2(スミスキー ストラップ アクセサリー シリーズ 2)』が新登場。ミニサイズのストラップになったスミスキーが、ひっそりとあなたを見守ります。

シュールでかわいらしいスミスキーの顔の形をしたカプセルを開けるまで、どのスミスキーに出会えるかはお楽しみ。ミニフィギュアシリーズ「SMISKI Series 2」より、全6種類＋シークレット 1種類のスミスキーがラインナップ。

ポーチやスマートフォンなど身の回りのさまざまな物に取り付けることができます。

日常のひとコマをいつでもスミスキーと一緒に。

スミスキーはもちろん、カプセルにも、光を吸収し暗くなると発光する蓄光素材を使用しているため、暗闇ではぽわっと光ります。

スミスキーのブランドロゴがデザインされたプレート付き。

※同時発売予定のガシャポン筐体での販売商品には、プレートは付属しておりません。

SMISKI Strap Accessories Series 2 ラインナップ(全6種類＋シークレット 1種類)

・セイザスキー

部屋の隅で正座をしているスミスキー。誰かに優しくしたいけど、なかなか上手く出来ない。ほんとは優しい性格。

・オススキー

壁や物を押そうと頑張っている。もしかしたら、お気に入りのスミを作ろうとしているのかもしれない。

・キキミミスキー

隣の部屋の音が気になるスミスキー。ひっそり聞き耳を立てている。

・ノボリスキー

わりと行動的だが、どんくさいスミスキー。ぽっちゃりな体系なので、のぼりたいけどなかなか登れずにいる。

・マタノゾキスキー

足の間から逆さまの世界をのぞくちょっと不思議なスミスキー。子供がよくやるポーズなので、遊んでいるのかも…。

・ボーットスキー

とにかくぼーっとしている。たまに目があったり、どこか遠くを見ていたりする。

商品概要

商品名：『SMISKI Strap Accessories Series 2』 （カナ表記）スミスキー ストラップ アクセサリー シリーズ 2

価格：税込550円(税抜500円)

種類：6種類＋シークレット1種類

※何が出るかわからないブラインドパッケージ仕様です。

カプセルサイズ：約φ65/mm

商品サイズ：約W16~38×H20~43×D12~22/mm

ディスプレイボックスサイズ：約W205×H200×D205/mm

※2025年10月23日(木)より販売開始予定です。

※商品の発売・仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合があります。



【スミスキー取り扱い店舗】

LOFT/ヴィレッジヴァンガード/ハンズ/キデイランドをはじめ、全国バラエティショップで取り扱い中♪

店舗リストはこちら： https://smiski.com/wheretobuy/

※商品の取り扱い状況は店舗により異なります。詳細はお近くの販売店舗までお問合せください。

【ドリームズオンラインショップでは、10月15日(水)正午より商品受注を開始！】

▼ドリームズオンラインショップ

https://www.dreams6-shop.com/SHOP/156931/179603/list.html

▼Sonny Angel Online Store

https://www.sonnyangelstore.com/products/smiski_strapaccseries2



■『SMISKI Strap Accessories Series 2』商品詳細はこちら＞＞https://smiski.com/products/strap-accessories-series2/

今年で10周年！これからもあなたの日常のスミにひっそりと。

「スミが好き」なスミスキーは、ものかげにひっそり暮らす不思議な妖精。

日中は住人のおジャマにならないようひっそりと影をひそめていますが、夜になるとぽわっと光りを放つため、姿が見えるようになります。スミスキーにはそれぞれ個性があり、ヒザを抱えて座っていたり、寝転がっていたり、その生態は未だナゾにつつまれています。

2015年に日本で誕生したスミスキーは、今年で10周年を迎えました。これからも日常のスミからひっそりと、あなたのことを見守り続けます。

▼SMISKI 公式SNSアカウント

X：@Smiski_Japan（https://x.com/Smiski_Japan）

Instagram：＠smiski_japan（https://www.instagram.com/smiski_japan/）

TikTok：smiski_smiski（https://www.tiktok.com/@smiski_smiski）

Facebook：smiski.japan（https://www.facebook.com/smiski.japan）

会社概要

会社名：株式会社ドリームズ

本社所在地：〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-14-3 八達ビル

TEL:03-5332-3955 FAX:03-5332-3866