革新的なヒップ向けダイナミック・エア・コンプレッションデバイス

アルコ株式会社

世界的なリカバリーガジェットブランド Hyperice（ハイパーアイス）は、Normatecシリーズの新ラインとして、ヒップ（臀部・大腿付け根）に特化した次世代モデル 「Normatec Premier Hip（ノルマテック・プレミア・ヒップ）」 を、2025年10月15日より世界同日発売いたします。本機は、従来の脚用ブーツとは異なるヒップ専用設計で、スポーツ選手やフィットネス愛好家、長時間の座位生活者まで幅広い層のリカバリーを支援することを目的としています。

本製品は Hyperice 日本公式サイトおよび正規取扱店にて購入可能です。

背景と狙い

現行の Normatec 製品は主に脚（ふくらはぎ・太もも）向けの加圧マッサージ機能を提供してきましたが、臀部・大腿付け根領域にもリカバリー需要が高まっていることが市場調査で明らかになっています。 スポーツ活動や日常動作でのヒップ周辺の筋肉疲労、血流不良、張り感・むくみ対策は、パフォーマンス改善や健康維持に直結する課題です。

Normatec の独自技術をヒップ領域に適用することで、既存製品ラインを補完し、ユーザーに“より全身的なリカバリー体験”を提供したいという思いから本製品を開発しました。

主な特長・仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/55351/table/336_1_90d93280df583e5bd496710388a64c57.jpg?v=202510150228 ]- ZoneBoost モード：任意のゾーンを強化して集中加圧- Sync モード：左右ユニットの加圧パターンを自動同期- カスタムプログラム登録：アプリ上で独自の加圧パターンが設計可能- 静音設計：ブラシレスポンプ採用により稼働ノイズを最小化活用シーン・想定効果

スポーツ選手の試合前／後リカバリー 長時間移動

フライト後の血流改善 座り仕事

デスクワークでの腰部・臀部の張り軽減 筋トレ後、ヒップや大腿付け根の疲労感緩和

リハビリテーション補助用途への応用可能性

医療機器ではありませんので、疾患を直接治す目的ではなく、あくまでリカバリー補助ツールとしての活用を想定しています。

日本国内発売スケジュール- 正式発売日：2025年10月15日- 販売チャネル：Hyperice 日本公式オンライン、正規取扱店、スポーツ量販店等- アフターサポート：日本国内にて1年保証

Hyperice(R)(ハイパーアイス)

Hypericeは、"to help everyone on Earth move better, live better and be better"(地球上のすべての人がよりよく動き、よりよく生きることをサポートする)ことを使命とする、ボディケアプロダクトのリーディングカンパニー。10年以上にわたり、パーカションデバイス（Hypervoltライン）、動的空気加圧（Normatecライン）、振動（VyperおよびHypersphereライン）、温熱技術（Venomライン）に特化し、リカバリーと生活を向上する世界的なムーブメントを牽引してきました。現在、Hypericeは総合的なハイパフォーマンス・ウェルネス・ブランドとして、世界中のプロリーグ、アスリートから、"最高の自分を引き出したい"と考える一般ユーザーまで、すべての人のために設計されています。ファスト・カンパニーの「最も革新的な企業」の1社に選ばれたHypericeは、そのテクノロジーとノウハウを、フィットネス、ホスピタリティ、ヘルスケア、マッサージ、フィジカル・セラピー、スポーツ・パフォーマンス、ワークプレイス・ウェルネスなどの業界に世界規模で応用しています。