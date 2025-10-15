moomoo証券、Nasdaq TotalView(R)と先進AI投資ツールを活用した第2回グローバル米国株デモ取引大会を開催！

投資の世界大会 第2回グローバル米国株デモ取引大会

moomoo証券株式会社（ムームー、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:伊澤フランシスコ、以下「moomoo証券」）は、米国のナスダック（NASDAQ）取引所と協力し、moomooアプリを通じて世界で投資の頂点を競う「投資の世界大会 第2回グローバル米国株デモ取引大会」を、10月13日（月）から11月22日（土）まで開催いたします。日本時間10月14日の時点で、開始後の24時間以内の参加者は世界で10万人を突破しました。



今年で2回目の試みとなる本大会では、米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、マレーシア、日本、香港の8地域から参加者を集い、moomooのデモ取引機能を活用し、リスクなしで米国株式やETFを取引していただけます。



本大会では、参加者はプロ向けツール「Nasdaq TotalView(R)」、moomoo証券が提供するリアルタイムデータ、そして高度なAI分析ツールを無料で統合的にご利用いただけます。これによって、よりスマートかつ手軽に参加できる環境のもとで、ご自身の投資スキルを高いレベルで競い合える場を提供します。投資戦略の腕前を試すだけでなく、優れた成果を収められた参加者には、下記の豪華賞品を授与いたします。



【賞品のご案内】

賞金総額100万円を山分け

毎週実施される抽選では、2,000円分の株式キャッシュバック券を獲得できるチャンスをご用意しています。大会期間中は合計6回の抽選機会があり、毎回の当選を重ねることで、最大12,000円分のキャッシュバックを受け取ることが可能です。



日本ランキング上位3名に「米国株取引手数料無料カード」を進呈

上位入賞者は、期間中に獲得した総合収益率に基づいて決定されます。

- 1位：米国株取引手数料無料カード（1年分）- 2位：米国株取引手数料無料カード（6カ月分）- 3位：米国株取引手数料無料カード（3カ月分）



ぜひこの機会にスキルを磨き、豊富な賞品を獲得してください！

本年の大会テーマは「次のレベルへ、勝ち進め」です。パワーアップした本大会では、参加者は世界中の投資家と競い合いながら様々なミッションを達成し、実践的な投資スキルを磨くことができます。

昨年に引き続き、すべての参加者には、moomoo証券の世界的戦略パートナーであるNasdaqが提供するマーケットデータツール「Nasdaq TotalView(R)」を1カ月間無料でご利用いただける特典をご用意しております。

参加者は10万ドルの仮想資金を元手に、米国株・ETF・オプションのデモ取引に挑戦。6週間にわたる大会期間中（プレマーケット、立会時間、アフターマーケットの全取引時間を含む）に最高の収益率を達成することを目指します。

本年新たに、moomoo証券の先進AI「moomoo AIアシスタント」が大会に初導入されます。 本ツールは、複雑な市場情報をわかりやすく解析し、高度な分析を身近なものとします。大会期間中は24時間365日、参加者の投資に関するあらゆる質問をサポート（ご利用可能回数は会員レベルにより異なります）。

参加者は、多様なミッションの達成とステージ進行を通じて、没入感あふれる「レベルアップ」体験を得ながら、実践的に投資スキルを向上させられます。獲得した「コイン」を集めることで、毎週実施の抽選に参加する権利を得られます。

次のレベルへ勝ち進み、豪華賞品と世界的な栄誉を手に入れよう

世界上位3および国内1位に輝いた参加者には、卓越した投資パフォーマンスを称え、moomoo証券とNasdaqのコラボレーションによる記念トロフィーが授与されます。

さらに本年も、ニューヨーク・タイムズスクエアの「Nasdaqタワー」大型スクリーンへの掲出を実施。抽選で選ばれた数名の参加者は、投資成績とmoomooコミュニティへの貢献度を総合的に評価され、記念映像に登場する栄誉を得られます。

本大会は、投資を学び、実践し、世界と競うという他にはない貴重な経験を通じて、投資スキルを向上させる絶好の機会を提供します。

投資の世界大会 第2回グローバル米国株デモ取引大会の詳細はこちら(https://anniversary.jp.moomoo.com/13th)

moomoo証券について

2018年に米国・シリコンバレーで生まれた投資アプリ「moomoo」は、一人ひとりの投資目標を実現するために革新的かつ使いやすい投資ツールの提供のほか、アプリ内で全世界2,700万人(※1)以上の個人投資家が集まる掲示板サービスを運営し、世界中の投資家たちが最新の情報を共有し合い、学び合い、成長することをサポートしています。(※2)日本では2022年10月にmoomoo証券株式会社（東京都渋谷区）としてサービスを開始し、24年末には国内で150万ダウンロード(※3)を実現しました。米国、カナダをはじめとした世界各国でのビジネス展開で培った技術力を武器に、日本の個人投資家の利益に貢献すべく独自のツール開発を行っています。

URL：https://moomoo.com/jp(https://moomoo.com/jp)

moomooアプリのダウンロードはこちらから：

https://moomoo.com/jp/download(https://moomoo.com/jp/download)

moomooアプリのダウンロード

※1 全世界のユーザー数。参照元：Futu Holdings Limitedの2025Q2の決算公告。※2 サービスや機能によっては、口座開設などの条件を満たす必要があります。※3 Sensor Tower集計によるアプリ名「moomoo」の累計ダウンロード数。すべてのサポートデバイス（iOS/Android）の合計値 集計期間：2022年10月27日～2024年12月17日

【会社概要】

会社名：moomoo証券株式会社

代表者：代表取締役社長 伊澤フランシスコ

所在地：東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル 11F、14F

TEL：03-6845-3636FAX：03-3409-1533

E-Mail：moomoojp-mkt@jp.moomoo.com

金融商品取引業者：関東財務局(金商)第3335号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会



【免責事項】

取引の対象銘柄・手数料・リスクの詳細は弊社Webサイトでご確認ください。アプリに掲載されるコンテンツや投資情報は、全てのお客様にとって適切であるとは限りません。当社は情報の正確性、完全性、有効性を保証いたしません。各取引商品等は、為替変動や価格変動等によって損失が生じる恐れがあります。お取引の際は契約締結前交付書面等を十分にご理解の上、総合的な投資判断はご自身で決めていただきますようお願いいたします。