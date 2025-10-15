メットライフ生命保険株式会社

米国メットライフが主催する「2025 Triangle Tech X (TTX)」カンファレンスの参加登録を受付中です。2025年10月28日・29日に開催される本イベントは、世界をリードするテクノロジーとビジネスの最前線で活躍するイノベーターやリーダー、チェンジメーカーが集結し、急速な変化がSTEM分野にもたらす新たな発想・学び・成長の可能性について語ります。どなたでも無料でご参加いただけるバーチャルイベントです。

■ イベント概要

2025 Triangle Tech X (TTX)

AGILITY UNLEASHED: 光速で進化するSTEMイノベーション

開催日：2025年10月28日（火）、29日（水）

時間：各日 9:00～12:00（米国東部時間）

形式：オンライン（ライブ配信＋オンデマンド視聴）

参加方法：2025 TTX公式登録ページ(https://metlifeevents.cventevents.com/event/TTX2025/summary)より、参加申し込みを受付中です。

テーマ：ビジネスとSTEMの最前線で活躍する革新的なイノベーターやリーダー、チェンジメーカーを迎え、以下の3つの重点分野にフォーカスします。

- Adaptability（適応力）急速に進化する環境の中で、いかに俊敏性を保ち続けるか- Authenticity（本物らしさ）デジタル時代において、いかに正確性と信頼性を守り、人間らしさや誠実さを発揮するか- Dimensionality（多様性）コラボレーションとインクルージョンを通じて、いかに成長を促し潜在力を引き出すか

詳細なプログラムは公式アジェンダページ(https://metlifeevents.cventevents.com/event/TTX2025/agenda)をご覧ください。

■ スピーカー

- Zack Kass（グローバルAIアドバイザー、元OpenAI Head of Go-To-Market）- Cathy Bessant（Foundation for the Carolinas CEO）- Henry Coutinho-Mason（未来学者・著者）- Gitanjali Rao（発明家・著者・STEM推進者）

登壇者の詳細は公式スピーカーページ(https://metlifeevents.cventevents.com/event/TTX2025/speakers)をご参照ください。

■ 参加方法

参加費：無料（事前登録制）

登録後は、イベント当日のライブ配信だけでなく、後日オンデマンドで全セッションを視聴可能です。STEM分野に関心のある方、グローバルなイノベーションの潮流を知りたい方、どなたでもご参加いただけます。

■ Triangle Tech X (TTX)について

メットライフが2018年から開催しているグローバルテクノロジーカンファレンスです。世界中のリーダーが集い、最新の技術動向や組織変革、社会課題解決に向けた議論を展開しています。過去には、AI、サステナビリティ、ダイバーシティ、リーダーシップなど幅広いテーマで数多くの著名人が登壇し、世界中から高い評価を得ています。

TTXの詳細・過去の開催実績は公式サイトをご覧ください。

https://www.metlife.com/TriangleTechX/ttx-conference/

※本リリース内容は2025年10月15日時点の情報です。プログラムや登壇者は変更となる場合があります。

メットライフについて

メットライフは世界有数の生命保険グループ会社として、子会社および関連会社を通じて生命保険や年金、従業員福利厚生、資産運用サービスを提供し、個人・法人のお客さまとよりたしかな未来への礎を築いています。1868年に設立され、現在では世界40超の市場で事業を展開し、米国やアジア、中南米、ヨーロッパ、中東ではリーダーポジションを確立しています。 www.metlife.com