『Lパチスロ かぐや様は告らせたい』がスマートフォンアプリに。ホールと同様に遊べる実機モードやミニゲームも搭載し本日配信

コムシード株式会社

スマートフォンゲームアプリの企画開発・サービスを手がけるコムシード株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：塚原 謙次、証券コード：3739、以下コムシード）は、株式会社SANKYOのスマートパチスロ機『Lパチスロ かぐや様は告らせたい』のスマートフォンゲームアプリを、本日より各アプリマーケットにて販売開始いたします。

(C)赤坂アカ／集英社・かぐや様は告らせたい製作委員会 (C)SANKYO■ダウンロードはこちらから（iOS、Android）

https://pskaguya.onelink.me/oIMj/jrovfeue



スマスロ「Lパチスロ かぐや様は告らせたい」は、作品を忠実に再現した多彩な演出が楽しめるだけでなく、純増約9.0枚/Gの高純増ATで出玉を増やしていくボーナス1G連タイプです。本機でしか見られない演出や、作品を彩る名曲、そして完全新曲も搭載されており、ファン必見の機種となっています。

アプリ仕様

・実機モード：ホールと同様に遊べるモード

・ミニゲーム：上乗せ特化ゾーンを好きなだけ遊べるアプリ独自のミニゲームを搭載

・オプション課金

┗強制機能：小役強制機能が使用可能

┗モードスタート：EXTRA BONUS・奇跡的相性モード等好きな状態を選択してスタート可能

┗高速オート：オートプレイ「高速/超高速」が使用可能

┗台設定：台設定を[1/2/3/4/5/6]の6段階から選択可能

┗セーブ機能：ゲーム(実機モード)の中断/再開が可能

┗サポート機能：内部モード表示＆コンプリート機能のON/OFF切り替えが可能

┗お買い得パック：上記6つのオプションが全て解放

・対応機種：iOS 12以上、Android OS 9以上

価格（税込）

・アプリ本体価格：\1,700

・オプション価格

強制機能：\400

高速オート：\400

セーブ機能：\400

モードスタート：\400

サポート機能：\400

台設定：\400

お買い得パック：\1,500 ※サウンドパック以外をセット売り

サウンドパック：\600

※ 記載の会社名および製品名/サービス名は、各社の商標及び登録商標です。

※ 記載されている内容は、発表日現在のものです。発表後予告なしに変更することがあります。

※ 本資料に記載の各画面は開発中のものを含みます。