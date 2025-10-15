前橋おおごモールにOPEN！海と宇宙が同距離の地に“ビーチ”と“プラネット”が出現--灯りが点る緞帳の向こうに広がる異次元のフィットネス体験～アッティーボジム ベイシア大胡店（渋川店と同時OPEN）～
ベイシア大胡店のエントランス
今回のテーマは 「シーサイドリゾート＆プラネット」。
海と宇宙がほぼ同距離（100Km）の前橋市内、ベイシア前橋おおごモールに、ビーチパラソルが並ぶリゾートと惑星のような宇宙空間が融合した“異次元のフィットネス空間”が誕生。
来館者を迎えるのは、ブロードウェイのようにきらびやかな赤い壁。それは緞帳のようにも見えます。壁の向こうに広がるのは、まるで別世界のような非日常空間です。
館内には、海辺の開放感を演出する ビーチパラソルや柔らかな照明 が並び、シーサイドリゾートを再現。さらに一歩踏み入れると、ブルー×レッドの幻想的な光に包まれた“惑星空間”が広がります。
地元の皆さまが誇れるジムを目指して。
スタッフ一同お待ちしております。
■アッティーボジムベイシア大胡店HP
https://attivo.jp/beisia-oogo.html
ビーチパラソルが立つコミュニティスペースも
【アッティーボジムの特徴】
運動したくない日も大歓迎
マッサージチェアや水素吸引（オプション）だけを楽しむ日もOK。リラクゼーション目的でも通えます。
マッサージ&水素吸引（オプション）
アクセス抜群
商業施設「ベイシア前橋おおごモール」敷地内に立地。買い物ついでや仕事帰りに立ち寄りやすく、駐車場も完備。
ベイシア前橋おおごモール
スタッフ常駐で安心サポート
無人ジムが増える中、アッティーボジムはスタッフが常駐。初心者や運動が苦手な方も安心してジムデビューできます。
全店にフロントを設け、お客様をお出迎えします。
充実のシニア特典
60歳以上の方は 水素吸引＆マッサージが永久無料。健康づくりと癒しの両面からシニア世代をサポートします。
全店相互利用システム
アッティーボジム会員は全国の他店舗を無料で利用可能（※一部条件あり）。
同日ベイシア渋川内に「アッティーボジム ベイシア渋川店」もOPEN！
https://attivo.jp/beisia-shibukawa.html
【オープニングキャンペーン】
先着100名様限定！最大19,360円分が無料に
（期間：2025年10月17日～11月30日）
初年度年会費 5,500円 → 無料
月会費1カ月分 3,300円 → 無料
水素会費3ヶ月分3,300円→ 無料
水素チューブ代1,980円 → 無料
上記に加え、他ジムから乗り換えの方
事務手数料 6,600円 → 無料
大胡店のオープニングキャンペーン
【店舗情報】
所在地：〒371-0231 群馬県前橋市堀越町377 ベイシア前橋おおごモール内
営業時間：平日 10:00～22:00 ／ 土 10:00～20:00 ／ 日祝 10:00～18:00
休館日：毎月1日・16日/年末年始/夏期休暇
HP： https://attivo.jp/beisia-oogo.html
大胡店のフロアマップ
【すべての方にワクワクするフィットネスライフを送っていただくために】
アッティーボジムはあえてやること・やらないことを決めています。
・24時間営業はしません
・プールやシャワーは設置しません
・ジム初心者が足を踏み入れにくい雰囲気をつくりません
・スタッフがジムデビューをサポートします
・マシンや設備に妥協しません
・なにより「楽しさ」を追求し進化し続けます。
フリーウェイトエリアもエリア最大級（写真は仙台AER31店）
充実の有酸素マシン（写真は仙台AER31店）
マシンの使い方はスタッフが丁寧に指導（写真は仙台AER31店）
【メディア掲載実績】
・月会費がまさかの1人1650円 格安ジムブームの火付け役、実は仙台のアッティーボジム-河北新報
https://kahoku.news/articles/20250725khn000033.html
・【泉南市】大阪初！月会費「家族2人で3300円」の夢のスポーツジム “退会率わずか2％”の実力とは（旅する日々の記憶と記録。matka08） - エキスパート - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/794fd3bc1b0bf133cc713f0b67e1f8389d831136
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社ジーズニューコンセプト（アッティーボジム運営）
広報担当：関根
MAIL：mailing@gnewc.jp