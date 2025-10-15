【宝塚阪急】兵庫県町村会×Kiss FM KOBE×阪急阪神百貨店がタッグを組んだ第4回「12STARS☆物産展」を宝塚阪急で開催

株式会社阪急阪神百貨店

【タイトル】地元兵庫の魅力を再発見！『第４回12STARS☆マルシェ』

【開催日時】2025年10月22日(水)～26日(日)午前10時～午後６時

【開催場所】宝塚阪急正面入口前特設会場 〒665-0845 兵庫県宝塚市栄町２丁目１－１

【実施内容／掲載商品】兵庫県町村会、Kiss FM KOBEとの協力で、12町から事業者が集まります。

兵庫県は大きく、関西のお客様にもまだ知られていない新しい魅力がたくさん詰まった県。

そんな中、兵庫県にある12の町をクローズアップして魅力を伝えるKiss FM KOBEの人気コーナー「町村会プレゼンツ 12STARS☆」のコンセプトをもとにした第４回「12STARS☆物産展」を宝塚阪急で開催します。小さな町ならではの温かみのある手作り物産品をはじめ、出かけてみたくなるおしゃれなカフェスイーツ、意外な特産品など、身近だからこそ知らなかった、隠れた「スター」アイテムを提案します。

百貨店の担当者が現地に足を運んで本当に良いと思えるものだけを厳選。百貨店初出店の事業者も多く、これを機会に生産者が直接お客様と接することで、その良さや魅力がより多くの方に伝わり、新しいつながりが生まれることを期待しています。

第４回となる今回は、日替わりスイーツ＆ベーカリーコーナーがさらに充実！地元で人気のスイーツ店や知る人ぞ知るベーカリーまで、毎日でも楽しめる商品が揃います。また、刈り取ったばかりの兵庫の新米集積コーナーも。兵庫の美味しいお米を、いろいろな銘柄からお選びいただきます。

12町のPRブースでは、新温泉町役場のみなさんが町の魅力をPR！温泉やグルメをご紹介。澄んだ空気ときれいな水、大自然にはぐくまれた土地の恵みをたくさん取りいれた、兵庫県のきらりと光る12町の魅力が詰まった物産展です。

市川町「田隅養鶏場」卵（6個入り）351円、卵かけ醤油（200㎖）401円猪名川町「ドウサカファーム」クラフトコーラシロップ（200㎖）2,160円稲美町「黒毛和牛聖」冷凍素焼きハンバーグ（冷凍、120ｇ）648円香美町「日本海フーズ」せこがに甲羅盛（冷凍、1個)3,240円神河町「ひよこジェラート」カップジェラート（90㎖）各501円上郡町「しらはた農園MOTO」ぶどうジュース（1本）3,000円など佐用町「げんき工房さよう」もち大豆みそ（850ｇ）1,059円新温泉町「道の駅 山陰海岸ジオパーク浜坂の郷」焼きちくわ（1本）280円太子町「フリーダムジャパン」おかげだし（80ｇ）1,330円、おかげ塩（150ｇ）540円多可町「ほりにしスパイス」ガーリックパエリアの素（１人前、290ｇ）981円播磨町「PURIRICO」鶏皮チップス（80ｇ）756円福崎町「相沢食産」ピスタチオ納豆（1個）801円など

■日替わりベーカリー＆スイーツ特集

猪名川町「ブーランジュリーラボンダンス」クロワッサン（1個）260円◎10月22日（水）太子町「ベーカリータムタム」マフィン（1個）324円など◎10月22日（水）・23日（木）福崎町「one fo twoおかしのたね」ドーナツ（1個）270円など◎10月23日（木）～25日（土）市川町「Bee Bakery」たずみのたまごのハムエッグ（1個）303円◎10月24日（金）播磨町「プロップ」いもくりなんきんロール（1カット）681円◎ 10月24日（金）～26日（日）多可町「ボリジ」レモンケーキ（1個）451円◎10月26日（日）