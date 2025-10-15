【公式オンラインショップ限定】マルティナ「スキンケア体感セット」人気アイテムを体験できる特別セットを数量限定で発売！2025年10月15日（水）
人気商品：左からアイケアクリーム・ローズクレンジングミルク・ローズクリーム<サシェ>
オーガニック製品の輸入販売を行う株式会社おもちゃ箱（本社：東京都大田区、代表取締役：齊藤暁彦）は、ドイツのオーガニックスキンケアブランド「マルティナ」より、人気の「クレンジングミルク」と「アイケアクリーム」を組み合わせた特別セットを、公式オンラインショップ限定で2025年10月15日（水）より数量限定発売いたします。
今回登場するマルティナ「スキンケア体感セット」は、ブランドを代表する人気アイテムを一度に試せる特別な内容。通常価格8,800円（税込）相当のセットを、約30%OFFの6,000円（税込・送料無料）で数量限定発売します。マルティナならではのやさしい使い心地と、ローズが香るうるおいケアをご体感いただけます。
マルティナ 「スキンケア体感セット」数量限定
セット内容
・ローズクレンジングミルク 150mL
・アイケアクリーム 15mL
・ローズクリーム サシェ 2mL（お試しサイズ）
通常価格8,800円
→ 6,000円（税込・送料無料）
※通常価格より約30％OFFのお得な限定セット
商品詳細
・ローズクレンジングミルク 150mL
オリーブ果実油（保湿・柔軟成分）をベースに、ダマスクバラ、ハイビスカスが肌にうるおいをバランスよく与えながらメイクや汚れを落とします。
・アイケアクリーム 15mL
保湿成分アボカド油、オリーブ果実油（保湿・柔軟成分）を配合。ラノリン（保湿・柔軟成分）が繊細な目の周りにしっとりとしたうるおいを与えます。
・ローズクリーム サシェ 2mL（お試しサイズ）
カニナバラ果実（ローズヒップ）、アボカド、オリーブ果実油（保湿・柔軟成分）が肌にうるおいを与えます。
ラノリン（保湿・柔軟成分）、ミツロウ（保湿・柔軟成分）がクリームにコクを与え、ハイビスカス、ダマスクバラ、セイヨウニワトコ（エルダーフラワー）が乾燥をケアし、もっちりとした肌へ導きます。
国内正規輸入元である株式会社おもちゃ箱が運営する
「omochabako公式ウェブストア」および「omochabako公式ショップ楽天市場店」にて、
2025年10月15日（水）より数量限定で販売を開始いたします。
「マルティナ」について
マルティナのはじまり
創業者マルティナ・ゲブハルトが幼い頃に体験した「植物の力」を多くの人へ伝えたいという想いから、1986年にドイツで誕生。
「植物の力」を最大限に引き出し、肌が本来もつ美しさを呼び覚ますことを理念に掲げています。
高品質な自然原料のみを厳選し、環境との調和を大切にした製法から生まれるアイテムは、世界中のファンに愛されています。
ブランド哲学と原材料へのこだわり
肌に塗るものは、食べるものと同じくらい純粋であるべき。
―― 創業者 マルティナ・ゲブハルト
原材料の“優しさ”と“生命力”にこだわり、肌・自然・人の手が調和するスキンケアを追求してきました。
自然とともにある美しさを大切にし、肌本来の力を引き出すこと。それがマルティナが守り続ける“オーガニック”の哲学です。
自然豊かなマルティナ社
ヴェッソブルン修道院
修道院で手作りされているオーガニックコスメ
マルティナ社は2014年、Wessobrunn修道院に一部拠点を移しました。11世紀に建立された歴史的な修道院です。現在はオフィス、製造所として利用しており、美しい環境の中でマルティナ製品の製造販売に関わっています。自然環境や歴史守ることを大切に考え、丁寧に製品を製造し続けています。
販売概要と購入方法
商品名：
マルティナ「スキンケア体感セット」（数量限定）
販売開始日：
2025年10月15日（水）より販売開始
※数量限定のため、在庫がなくなり次第終了となります
価格：
6,000円（税込・送料無料）
※通常価格より約30％OFFのお得な限定セット
販売場所：
omochabako公式ウェブストアおよびomochabako公式ショップ楽天市場店
※公式オンラインショップ限定
■会社概要
株式会社おもちゃ箱（Omocha Bako Co., Ltd.）
所在地：〒145-0076 東京都大田区田園調布南26-12
代表者：代表取締役社長 齊藤暁彦
設立：1986年
資本金：2,000万円
事業内容：オーガニックコスメ・アロマ・日用品・木製玩具など、国内外のナチュラル＆オーガニック製品の輸入・卸売および自社ブランド「24 ORGANIC DAYS」などの企画・販売。
企業理念：「自然と人、人と人をつなぎ、健やかな暮らしと子どもたちの未来を育む」を理念に、オーガニックの本質と誠実なものづくりを通して、豊かなライフスタイルを提案しています。
公式サイト：https://www.omochabako.co.jp(https://www.omochabako-webstore.jp/)
