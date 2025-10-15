2025年11月20日（木）HR Craft Night vol.38開催決定～哲学対話編「いい採用」とはなにかを考える～

ユナイテッド株式会社

ユナイテッド株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 執行役員：早川 与規、証券コード：2497）の連結子会社であるユナイテッド・リクルートメント株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：金子 陽三、以下「ユナイテッド・リクルートメント」）は、前身のONX株式会社も含めてこれまで37回にわたって、スタートアップから大手企業まで企業人事様向けに業界を越えてHR領域の知見を共有する人事交流イベント「HR Craft Night」を開催してまいりました。

第38回となる今回は特別編として、「『HR Craft Night』～哲学対話編「いい採用」とはなにかを考える～」を開催いたします。

■開催内容

お申込はこちら :https://share.hsforms.com/1jgSWQlr-Q1qE-mHwNxwyIAddsox

第38回となるHR Craft Nightは特別編です。ゲストファシリテーターに哲学者・ひがしゆうや氏を迎え、哲学対話の形式で「いい採用」をめぐる根源的な問いを参加者と共に考えます。

近年、国内外の企業で「哲学対話」を導入する動きが広がっています。

経済合理性だけでは捉えきれない組織課題に対して、哲学的な問いが新しい思考のきっかけを生み出し、意思決定や組織文化に影響を与えています。

今回のテーマは『いい採用』。人事にとっては日常的でありながら、基準や定義があいまいなこのテーマを題材に、あえて答えの出ない問いを立て、じっくり考え、語り合います。どんな問いが投げかけられるかは当日のお楽しみ。さらに当日は、哲学対話に加えて、人事同士が直接交流できるネットワーキングセッションも実施予定です。スタートアップから上場企業まで、幅広い成長企業の人事が繋がり、学び合う機会をご提供いたします。

ぜひこの機会にご参加ください。ご参加を心よりお待ちしております。

■開催概要

イベント名 ：『HR Craft Night vol.38』～哲学対話編「いい採用」とはなにかを考える～

日時 ：2025年11月20日（木）20:00～22:00（受付開始 19:30）

会場 ：東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル B1F

参加費 ：3,000円（税込）※領収書発行可

【過去参加企業例（順不同）】

株式会社アカツキ / 株式会社UPSIDER / 株式会社イングリウッド / 株式会社インフキュリオン / ウェルスナビ株式会社 / 株式会社エクサウィザーズ / 株式会社ガラパゴス / 株式会社クラウドワークス / 株式会社クラダシ / 株式会社サイバーエージェント / STORES株式会社 / 株式会社Speee / 株式会社Spectee / 株式会社SmartHR / 株式会社スマートバンク / 株式会社SODA / 株式会社ビザスク / フリー株式会社 / BASE株式会社 / HENNGE株式会社 / 株式会社マネーフォワード / 株式会社Mico / 株式会社メタップスホールディングス / 株式会社メルカリ / 株式会社ユーザベース / LINEヤフー株式会社 / 株式会社リクルート / 株式会社Resilire / 株式会社ログラス

■スカウト代行・採用支援サービス「offerBrain（オファーブレイン）」について

本イベントを主催するユナイテッド・リクルートメントは、プロフェッショナルによるスカウト代行・採用支援サービス「offerBrain（オファーブレイン） https://offerbrain.jp/a01/ 」を運営しています。offerBrainは、経験豊富な採用プロフェッショナルが、企業の採用要件を深く理解したうえで、候補者に響くパーソナライズされたスカウト文面を設計・送信します。高い返信率と選考移行率を実現し、企業の「本当に欲しい人材」へのリーチを支援しています。

また、1通500円から送付可能、初期費用無料、契約期間の縛りなく利用でき、1通から送信可能な点でスモールスタートにも適しています。さらに、企業毎に専属のカスタマーサクセス担当がつき、採用成功に向けた継続的な支援を行います。スカウトの手間を減らしつつ、成果を最大化したい、という企業にとって、導入しやすく効果的なスカウト代行サービスです。

■会社概要

ユナイテッド・リクルートメント株式会社

本社所在地 ：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル

設立 ：2022年3月

代表者 ：代表取締役 金子 陽三

事業内容 ：人材紹介/人事特化型人材紹介/採用コンサル/スカウト最適化ツール「offerBrain」/即戦力プロ人事シェアリング「Carry Up」

URL ：https://united.jp/recruitment/

ユナイテッド株式会社

本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル

設立日 ：1998年2月20日

代表者 ：代表取締役社長 兼 執行役員 早川 与規

事業内容 ：投資事業、教育事業、人材マッチング事業、アドテク・コンテンツ事業

URL ：https://united.jp/