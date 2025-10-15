ベイシア渋川にOPEN！日本の“へそのまち”渋川にアッティーボという名のオアシスを。フィットネス文化の新潮流をお届けしたい～アッティーボジム ベイシア渋川店～（群馬初！おおごモール店と同時OPEN）

株式会社ジーズニューコンセプト

ベイシア渋川店のエントランスには異次元空間への入口を表すオブジェが

日本列島の地理的中心に位置する“へそのまち”渋川。

この地から、フィットネス文化の新しい潮流を発信します。

～「都会の中のオアシス」＝生活の中心にある“続けられるジム～

日常生活の動線のど真ん中にありながら、フィットネスを「身近で、楽しく、続けやすいもの」へと変えていく拠点が誕生しました。

アッティーボジムはすべての店舗にフロントを設置し、お客様を出迎えます。

渋川店は、ベイシア渋川店内に位置し、買い物や通勤・通学など、日常のあらゆるシーンの延長線上に位置しています。

気負わず立ち寄れて、運動したい日も、そうでない日も、自分のペースで通える。

アッティーボジムが提案するのは、従来の「ストイックで通い続けるのが難しいジム」ではなく、生活に溶け込み、続けたくなるジムライフです。

「へそのまち」に地元が誇れるフィットネスジムを。

スタッフ一同皆さまのお越しをお待ちしております。

充実の有酸素エリア（写真は仙台AER31店）

【アッティーボジムの特徴】

運動したくない日も大歓迎

マッサージチェアや水素吸引だけを楽しむ日もOK。（マッサージチェア&水素吸引はオプションです）

マッサージ&水素吸引（オプション）

アクセス抜群

商業施設「ベイシア渋川店」内に立地し、買い物ついでや仕事帰りに立ち寄りやすく、駐車場も完備しています。

ベイシア渋川店（公式サイトより引用）

スタッフ常駐で安心サポート

無人ジムが増える中、アッティーボジムはスタッフが常駐。初心者や運動が苦手な方も安心してジムデビューできます。

スタッフ常駐なのでジムデビューも安心

充実のシニア特典

60歳以上の方は、水素吸引＆マッサージが永久無料。健康づくりと癒しの両面からシニア世代をサポートします。

全店相互利用システム

アッティーボジム会員は、全国の他店舗を無料で利用可能です（※一部条件あり）。

群馬県内「ベイシア前橋おおごモール」にも同日OPEN!

ベイシア前橋おおごモール店

https://attivo.jp/beisia-oogo.html

【オープニングキャンペーン】

先着100名様限定！最大19,360円分が無料に

（期間：2025年10月17日～11月30日）

初年度年会費 5,500円 → 無料

月会費1カ月分 3,300円 → 無料

水素会費3ヶ月分3,300円→ 無料

水素チューブ代1,980円 → 無料

上記に加え、他ジムから乗り換えの方

事務手数料 6,600円 → 無料

【店舗情報】

アッティーボジム ベイシア渋川店

渋川店フロアマップ

所在地：〒377-0005 群馬県渋川市有馬156 ベイシア渋川店内

営業時間：平日10:00～22:00／土10:00～20:00／日祝10:00～18:00

休館日：毎月1日・16日

HP：https://attivo.jp/beisia-shibukawa.html

【すべての方にワクワクするフィットネスライフを送っていただくために】

アッティーボジムはあえてやること・やらないことを決めています。

・24時間営業はしません

・プールやシャワーは設置しません

・ジム初心者が足を踏み入れにくい雰囲気をつくりません

・スタッフがジムデビューをサポートします

・マシンや設備に妥協しません

・なにより「楽しさ」を追求し進化し続けます。

フリーウェイトエリア（写真は仙台AER31店）マシンは米国製一流マシンを多数採用（写真は仙台AER31店）自ずと会話が生まれるフィットネスジムを目指します。

【メディア掲載実績】

・月会費がまさかの1人1650円 格安ジムブームの火付け役、実は仙台のアッティーボジム-河北新報

https://kahoku.news/articles/20250725khn000033.html

・【泉南市】大阪初！月会費「家族2人で3300円」の夢のスポーツジム “退会率わずか2％”の実力とは（旅する日々の記憶と記録。matka08） - エキスパート - Yahoo!ニュース

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/794fd3bc1b0bf133cc713f0b67e1f8389d831136

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社ジーズニューコンセプト（アッティーボジム運営）

広報担当：関根

MAIL：mailing@gnewc.jp