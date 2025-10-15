【公式オンラインショップ限定】ギフトにもぴったり！オーガニックスキンケアブランド「エルバビーバ」の人気アイテムセットが、10月15日（水）に数量限定で発売！

株式会社おもちゃ箱

株式会社おもちゃ箱（本社：東京都大田区、代表取締役：齊藤暁彦）は、アメリカ発のオーガニックスキンケアブランド「erbaviva（エルバビーバ）」より、人気アイテムをミニサイズで組み合わせた数量限定のエルバビーバ「ファーストセット」を、2025年10月15日（水）より公式オンラインショップ限定で販売いたします。

本製品は、「洗う」「うるおう」の2ステップを気軽に体験できるお試しセット。カモミールの香りが心地よい〈ベビーボディウォッシュ〉、お風呂上がりの肌になじむ〈ベビーローション〉、外出先でも乾燥ケアに使える〈リップチークバーム〉の3点セットです。

1,980円（税込・送料別）で、手に取りやすい価格も魅力。赤ちゃんだけでなく、敏感肌の大人にも寄り添うやさしい使い心地で、ギフトにもおすすめです。





エルバビーバ「ファーストセット」数量限定

セット内容

数量限定！ギフトにもぴったりのベビーケアセット。エルバビーバの人気スキンケアを、まずはミニサイズで。「洗う」と「うるおう」がひとつになった特別セット。

商品詳細

オーガニックオーツエキス*やオーガニックアロエ液汁*を配合し、保湿しながら洗い上げるボディウォッシュ。赤ちゃんに至福に満ちたバスタイムを。カモミールの心地よい香り。



成分：

*アロエベラ液汁、デシルグルコシド、*グリセリン、キサンタンガム、*カラスムギ穀粒エキス、*トウキンセンカ花エキス、ヒイラギメギ根エキス、クエン酸、安息香酸Ｎａ、ソルビン酸Ｋ、*ローマカミツレ花油、*マンダリンオレンジ果皮油（*は有機栽培原材料）

・ベビーローション 58ｍL

オーガニックシアバター*・オーガニックカカオバター*を配合したなめらかで軽いテクスチャーのローション。入浴後など、どんなシーンでもお使いいただけます。



成分：

*アロエベラ液汁、*ヒマワリ種子油、ステアリン酸グリセリル、セタノール、ステアリルアルコール、グリセリン、*シア脂、クエン酸ステアリン酸グリセリル、カプリリルグリコール、*ホホバ種子油、*ミツロウ、カプリル酸グリセリル、アルギン酸Na、ソルビン酸Ｋ、安息香酸Ｎａ、キサンタンガム、*ローズマリー葉エキス、トコフェロール、*カカオ脂、*マンダリンオレンジ果皮油、*ローマカミツレ花油（*は有機栽培原材料）

・リップチークバーム 4.5g

オーガニックシアバター*やみつろう*配合のバーム。一日中赤ちゃんの肌と唇を整え、うるおいを与えるための必需品。持ち歩きしやすいサイズなので外出時のお供に。



成分：

*ヒマワリ種子油、*ミツロウ、*ヤシ油、*シア脂、*ヒマシ油、*ラベンダー油、*トウキンセンカ花エキス、*ホホバ種子油、*ローズマリー葉エキス、*ローマカミツレ花油（*は有機栽培原材料）

国内正規輸入元である株式会社おもちゃ箱が運営する

「omochabako公式ウェブストア」および「omochabako公式ショップ楽天市場店」にて、

2025年10月15日（水）より数量限定で販売を開始いたします。

「エルバビーバ」について

新生児からマタニティ、敏感肌の大人も使える上質なオーガニック商品を展開しているブランドストーリー

エルバビーバは、1996年にカリフォルニアの豊かな自然に囲まれたトパンガ・キャニオンで誕生しました。エルバビーバはイタリア語で"生きたハーブ"を意味します。子どもたちのデリケートな肌に使うものには、サステナビリティや生命力、品質が必要、という信念が込められています。

キッチンから始まったパーソナルケア

創立者で現CEOのロビン・ブラウンは、映画業界でカメラマンとして活躍していた頃、息子の誕生をきっかけに「安心して使えるオーガニックケア用品」を求めて自ら手作りを始めました。



カリフォルニアの自宅キッチンから始まった小さな実験は、やさしい使い心地が評判を呼び、やがて多くの人々に支持されるブランドへと成長。

現在は自社工場で多彩なオーガニックスキンケア製品を開発しています。

食品基準であるUSDA認証を取得

オーガニックコスメ、ナチュラルコスメの認証は数多くありますが、より厳しい食品基準であるUSDA認証を多くの商品で取得しています。



また、アメリカ国内でも数少ないUSDA認定の自社工場で徹底した鮮度管理。新鮮な原材料の仕入れから、オーガニック基準の製造まで、自社工場で一元管理しています。工場の発電はソーラー発電で賄い、環境にも配慮した生産を行っています。

ベビーボディ―ウォッシュ 235mL（通常サイズ）ベビーローション 235mL（通常サイズ）リップチークバーム 18g （通常サイズ）

販売概要と購入方法

商品名：

エルバビーバ「ファーストセット」（数量限定）



販売開始日：

2025年10月15日（水）より販売開始

※数量限定のため、在庫がなくなり次第終了となります



価格：

1,980円（税込・送料別）

販売場所：

omochabako公式ウェブストアおよびomochabako公式ショップ楽天市場店

※公式オンラインショップ限定

公式ウェブストア :https://www.omochabako-webstore.jp/SHOP/SET0075.html公式ショップ楽天市場店 :https://item.rakuten.co.jp/omochabakolifestyle/set0075/?l-id=shoptop_widget_item_list

■会社概要

株式会社おもちゃ箱（Omocha Bako Co., Ltd.）

所在地：〒145-0076 東京都大田区田園調布南26-12

代表者：代表取締役社長 齊藤暁彦

設立：1986年

資本金：2,000万円

事業内容：オーガニックコスメ・アロマ・日用品・木製玩具など、国内外のナチュラル＆オーガニック製品の輸入・卸売および自社ブランド「24 ORGANIC DAYS」などの企画・販売。

企業理念：「自然と人、人と人をつなぎ、健やかな暮らしと子どもたちの未来を育む」を理念に、オーガニックの本質と誠実なものづくりを通して、豊かなライフスタイルを提案しています。

公式サイト：https://www.omochabako.co.jp



【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

株式会社おもちゃ箱

eコマース事業部 PRチーム

TEL：03-3759-3150

e-mail：pr＠omochabako.co.jp