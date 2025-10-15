新ブランド「永遠都コンフォルト」で、ワンランク上の宿泊施設運営を実現

株式会社ＧＲＯＥＮＥＲ



永遠都コンフォルト



株式会社GROENER（所在地：東京都中央区日本橋）が新たに立ち上げたブランド「永遠都コンフォルト」は、リゾート事業全般にわたる豊富な経験と実績を活かし、オーナー様の施設運営をトータルでサポートします。



集客から予約管理、顧客対応、清掃、メンテナンスまで、運営に関わるあらゆる業務をプロが代行。


オーナー様は煩雑な業務から解放され、安心して収益の最大化を目指せます。



宿泊に必要なことを一括でおまかせ


「永遠都コンフォルト」の強みは、宿泊されるお客様に最高の快適さと心安らぐ時間を提供すること。


そして、オーナー様には安定した収益と安心をお届けすることです。運営代行にお困りのオーナー様は、ぜひ一度ご相談ください。


オーナー様の施設の魅力を最大限に引き出し、新たな価値を創造します。



永遠都コンフォルトサービス紹介ページ



サービス概要
関東エリアの民泊運営なら永遠都コンフォルト

一都三県の物件を中心にご対応が可能です。


お問い合わせ時から一貫して丁寧かつ細やかな対応をさせていただきます。



[サービス概要]


https://eiento-comfort.com/









永遠都コンフォルトの運用施設



8Room
8Room

千葉県八街市八街に91-13


施設詳細


https://www.8room-chiba.com/






いな穂の宿和ひかり
いな穂の宿 和ひかり

千葉県山武郡横芝光町鳥喰新田250-2


施設詳細


https://wahikari.com/







なぎさヴィラ九十九里～Nagisa Villa
なぎさヴィラ九十九里～Nagisa Villaヴィラ

千葉県山武郡九十九里町細屋敷６５８－１


施設詳細


https://www.airbnb.jp/rooms/1476432381541026663






【本件に関するお問い合わせ先】


[永遠都コンフォルト]


info@groener.jp



[運営]


株式会社ＧＲＯＥＮＥＲ 千葉支店


千葉県八街市八街に１３８-７