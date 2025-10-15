株式会社SOYOKAZE　本社移転のお知らせ

株式会社SOYOKAZE

株式会社SOYOKAZE（本社：東京都港区、代表取締役社長：中川 清彦、以下「当社」）は、 2025年9月1日より本社を東京都港区南青山に移転しました。開放的な空間とフリーアドレス制を採用し、社員同士の交流と創造性を支える環境を整えています。

青山通りを望む、明るく開放的なコミュニケーションスペース。自然と会話が生まれ、新しい発想を育む場

■働く場所から「つながる場」へ

今回の本社移転は、テレワーク時代の柔軟な働き方を支えつつ、社員が交流し創造性を発揮できる環境づくりをしています。社員が安心して仕事に集中でき、新しいアイデアを生まれる出せる場となることを目指しています。

■駅近・自然光・緑で快適な空間を実現

フロア入り口のビジュアル壁には、出社時に温かいつながりを感じられる社員紹介ボードを掲示

新オフィスは青山一丁目駅から徒歩2分、外苑前駅から徒歩5分の好立地で、周辺の美しいイチョウ並木など四季折々の景観も楽しめます。室内には植物を配置し、デスクワークスペースに加えて、ソファやテーブルを組み合わせた多目的なコミュニケーションスペースも設置。集中と交流の両立を可能にしています。

■フリーアドレス制で新たな交流を創出

各所にリラックス感を生み出すグリーンを配置

全席フリーアドレス制を採用し、座席は日替わり抽選式予約システムを導入。普段接点の少ない社員同士も自然に隣り合うことで、出社が新たなコミュニケーションやアイデア創出の場となります。出張や研修で訪れる社員も気軽に利用でき、オフィスは社内活動の拠点として機能しています。

■多彩な交流スペースで創造性を後押し

自然光が差し込む広々としたワークスペース。フリーアドレス制を採用し、偶発的な会話やアイデアが生まれるつながりの空間

予約不要のコミュニケーション席では、気軽な打ち合わせや立ち話から新しいアイデアが生まれます。1人用フォンブースも設置しており、増加するオンライン会議にも対応。さらに、ワークスペースにはスライディングウォールを採用し、デスクワークスペースから大会議室への柔軟な切り替えが可能です。

スライディングウォールで柔軟に切り替え可能なワークスペースで快適な業務環境を実現

■新本社所在地

青山通りを望む明るく開放的なコミュニケーションスペース

〒107-0062

東京都港区南青山二丁目5-17 ポーラ青山ビルディング10F

自然光と緑が調和する爽やかな空間のオフィスエントランス

＜会社概要＞

商号： 株式会社SOYOKAZE

代表者： 代表取締役社長 中川 清彦

所在地： 東京都港区南青山二丁目5-17 ポーラ青山ビルディング

設立： 1975年6月

事業内容： 介護事業、宅食事業、フィットネス事業、顧客紹介事業 など

ホームページ： https://corp.sykz.co.jp

＜プレスリリースpdfファイル＞

https://prtimes.jp/a/?f=d34852-50-4b99ab2a6fefc2588cd62fe43a034264.pdf