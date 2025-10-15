【舎鈴】新商品、鳴門わかめの「わかめらーめん」を発売
株式会社松富士食品
【販売店舗】
つけめん専門店 舎鈴
【会社名】 株式会社 松富士食品
2025年10月16日、株式会社松富士食品（本社：東京都千代田区）は、舎鈴全店（一部店舗を除く）で鳴門わかめを贅沢に使用した「わかめらーめん」を販売致します。
鳴門わかめ使用「わかめらーめん」（並）940円（税込）
徳島県鳴門産のわかめを贅沢に使用。新鮮で肉厚な鳴門わかめが、らーめんの味わいを一層引き立てます。
微かに煮干し香る醤油スープは、濃口醤油のコクとキレが際立ち濃厚ながら飽きのこない味わい。熟成させた不揃い縮れ麺がスープをしっかり持ち上げ、食べ応えと満足感のある一杯です。
舎鈴全店（一部店舗を除く）
サイズ：並・大
【販売日】
2025年10月16日（木）
※期間限定での販売となります。予告なく終売する可能性がございます。
株式会社 松富士食品について
【会社名】 株式会社 松富士食品
【所在地】 東京都千代田区内神田2-2-5 光正ビル7F
【代表取締役】 竹田和重
【創業】 2005年4月18日
【設立】 2008年11月
【事業内容】 1. 飲食店の運営 2. 食品の製造販売
【ブランド】六厘舎/舎鈴/東京つけめん 久臨/ジャンクガレッジ/タンメン トナリ/次念序
【企業サイト】https://www.mtfj.co.jp/
【通販サイト】https://rokurinsha-onlineshop.com/
問合せ先
https://mtfj.co.jp/inquiry/