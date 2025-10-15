シアトルズベストコーヒーが 「栗ほうじ茶クッキークーラ」を期間限定販売！

ＪＲ九州ファーストフーズ株式会社JR九州ファーストフーズ株式会社（所在地:福岡県福岡市、代表取締役社長:村上悟郎）は、シアトルズベストコーヒー各店舗にて、「栗ほうじ茶クッキークーラ」を2025年10月16日（木）より期間限定で販売します。

■栗ほうじ茶クッキークーラ

香ばしさが口の中で広がる和のフローズンドリンクが登場。

秋の味覚が楽しめるよう、ほうじ茶にやさしい栗の味を加え和に仕上げました。アクセントにクッキーを加えたことで、飲むたびにサクサク食感をお楽しみいただけます。

【取扱店舗】

シアトルズベストコーヒー店舗 （https://www.jrff.co.jp/seabest/location）

※販売を行っていない店舗がある場合もございます。



【販売期間】

・2025年10月16日(木)～2025年11月初旬(予定)



【シアトルズベストコーヒーについて】

シアトルズベストコーヒーは北米シアトル系スペシャルティコーヒーチェーンです。1970年の創業以来、シアトルズベストコーヒーの原点として、シアトルとパシフィック・ノースウェスト（太平洋岸北西地区）のコーヒー文化とのつながりを大切にしてきました。ドリップコーヒーやエスプレッソはもちろんの事、エスプレッソをベースにスチームミルク、フォームミルク、フレーバーシロップ、チョコソース等を加えたラテ・モカをはじめ、エスプレッソ味のジャバクーラやチャイラテ等の商品を、幅広く取り揃えています。



