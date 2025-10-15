Antares「エデュケーション版」販売開始のお知らせ / 銀座十字屋ディリゲント事業部
Antares製品のエデュケーション版をディリゲント・オンラインショップ限定で販売開始
～ 学生・教職員向けに特別価格で提供 ～
株式会社銀座十字屋 ディリゲント事業部は、2025年10月15日（水）より、Antares製品のエデュケーション版をディリゲント・オンラインショップ限定で販売開始いたします。
Antaresは、業界標準のピッチ補正プラグイン「Auto-Tune」をはじめ、世界中のトップアーティストやプロデューサーが愛用するボーカルプロダクションツールを多数展開しています。
このたび販売を開始するエデュケーション版は、学生および教職員を対象に、教育用途向けの特別価格で提供いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331823&id=bodyimage1】
ニュースページ
https://dirigent.jp/blog/release-auto-tune-education
＜Antares エデュケーション版 販売概要＞
販売開始日：2025年10月15日（水）
対象製品：Antares各種製品
対象者：学生、教職員、教育機関 （※）
納品形態：メール納品（ライセンス送付）
販売サイト：https://dirigent.jp/antares
※ 対象および条件については、下記ページの「対象および条件」をご確認ください。
https://dirigent.jp/blog/how-to-purchase-education-version/
● 本エデュケーション版の販売はディリゲント・オンラインショップ限定です。一般楽器店などでの取り扱いや販売はございません。
● 本エデュケーション版の購入時には、有効期限内の学生証または教育機関への所属を証明する書類の提出が必要です。
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
～ 学生・教職員向けに特別価格で提供 ～
株式会社銀座十字屋 ディリゲント事業部は、2025年10月15日（水）より、Antares製品のエデュケーション版をディリゲント・オンラインショップ限定で販売開始いたします。
Antaresは、業界標準のピッチ補正プラグイン「Auto-Tune」をはじめ、世界中のトップアーティストやプロデューサーが愛用するボーカルプロダクションツールを多数展開しています。
このたび販売を開始するエデュケーション版は、学生および教職員を対象に、教育用途向けの特別価格で提供いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331823&id=bodyimage1】
ニュースページ
https://dirigent.jp/blog/release-auto-tune-education
＜Antares エデュケーション版 販売概要＞
販売開始日：2025年10月15日（水）
対象製品：Antares各種製品
対象者：学生、教職員、教育機関 （※）
納品形態：メール納品（ライセンス送付）
販売サイト：https://dirigent.jp/antares
※ 対象および条件については、下記ページの「対象および条件」をご確認ください。
https://dirigent.jp/blog/how-to-purchase-education-version/
● 本エデュケーション版の販売はディリゲント・オンラインショップ限定です。一般楽器店などでの取り扱いや販売はございません。
● 本エデュケーション版の購入時には、有効期限内の学生証または教育機関への所属を証明する書類の提出が必要です。
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
プレスリリース詳細へ