株式会社デリバリーコンサルティング、基幹業務システムに「ZAC」を採用
株式会社オロ（東京都目黒区 代表取締役社長執行役員 川田篤、以下オロ）は、株式会社デリバリーコンサルティング（東京都港区 取締役CEO 内藤秀治郎、以下デリバリーコンサルティング）がオロのクラウドERP「ZAC」を基幹業務システムとして採用したことを本日発表いたします。
デリバリーコンサルティングは、企業のデータリテラシーの測定・診断・改善、およびテックパートナーと連携したDXコンサルティングの両面支援を通じて、データドリブンカンパニーへの変革を実現するテクノロジーコンサルティングファームです。
同社では、プロジェクト別損益管理強化のためにシステム導入を検討していました。選定にあたっては上記の課題解決とともに、ZACを用いたKPI管理やBIによる分析強化に期待できる点が評価されました。
【ZACについて】
https://www.oro.com/zac/
【ZAC導入事例インタビュー】
https://www.oro.com/zac/casestudy/
オロは今後もコンサルティング業での実績拡大を推進し、より多くの企業の生産性向上に貢献してまいります。
