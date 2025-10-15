ベッド＆家具が大特価！【10/14(火)～10/26(日)限定】東京・横浜で『秋の大感謝セール』！エリア最大級*展示。

株式会社Ｄｅｉｌｌｏ

亀屋家具（https://www.kameyakagu.jp/）は、10月14日（火）～10月26（日）の間、〈ギャラリー銀座・新宿・上野・みなとみらい店〉にて『秋の大感謝セール』を開催いたします。

本イベントは銀座店オープン3周年を記念した特別イベントにもなっており、期間中は全店舗でイベント限定価格に加え、購入・来場で得られる豪華特典を多数ご用意しました。

*展示台数・取扱ブランド数において、当該エリア内の家具専門店と比較した自社調べによるもの。

■イベント概要

『秋の大感謝セール』

●開催期間：2025年10月14日（火）～10月26日（日）11:00-19:00

●会場：ギャラリー 銀座店／新宿店／上野店／みなとみらい店

●取り扱いブランド：シモンズ／フランスベッド／日本ベッド／シーリー／サータ／

パラマウントベッド／HIDA／ストレスレス／浜本工芸 ほか

※展示ブランドは店舗によって異なります。

■5大イベント限定お申し込み特典

1. イベント限定特別価格 ─ 期間中すべての対象商品が特別価格！

2. 組立・設置無料 ─ 専門スタッフが搬入から設置まで対応*。

3. 不要家具の引き取り ─ ご成約1点につき同等品1点を特別価格で処分。

4. 駐車料金無料 ─ 銀座・新宿・みなとみらい店は指定駐車場2時間までサービス

（10万円以上ご成約）。

5. 最長12ヵ月の長期保管無料 ─ 新居完成待ちの方も安心。

* 配送料は別途。詳細条件は店頭でご確認ください。

■来場方法

・事前申し込み（推奨）

「簡単20秒」で完了する招待状フォームよりお申込みください（参加無料）。

・当日参加

当日ご来店も歓迎ですが、混雑時は事前予約のお客様を優先案内いたします。

■イベントお申し込みフォーム

各店舗の展示ブランドについては本記事内の「■展示ブランド」をご確認ください。

【ベッドイベント】

・東京エリア（ギャラリー 銀座・新宿）のお申込みはこちら(https://www.kameyakagu.jp/galleries/bed-lp01)

・東京エリア（ギャラリー 上野）のお申込みはこちら(https://www.kameyakagu.jp/galleries/fb-lpgu01)

・みなとみらいエリア（ギャラリー みなとみらい店）のお申込みはこちら(https://www.kameyakagu.jp/galleries/bed-lpmm01)

【家具イベント】

・（ギャラリー新宿店）「ストレスレス」のイベントのお申込みはこちら(https://www.kameyakagu.jp/galleries/en-lp01)

・（ギャラリー新宿店）「カリモク家具（THE FIRSTに限る）」のイベントのお申込みはこちら(https://www.kameyakagu.jp/galleries/km-lp01)

・（ギャラリー上野店）「浜本工芸」のイベントのお申込みはこちら(https://www.kameyakagu.jp/galleries/ha-lp01)

・（ギャラリー上野店）「オカムラ／エルゴヒューマン」のイベントのお申込みはこちら(https://www.kameyakagu.jp/galleries/oc-lp01)

・（ギャラリーみなとみらい店）「HIDA」のイベントのお申込みはこちら(https://www.kameyakagu.jp/galleries/hd-lp01)

■亀屋家具について

創業約100年の歴史を持つ家具・インテリア専門店。

ベッド・電動ベッド・ソファ・ダイニング家具など、国内外の一流ブランドを幅広く展示し、体感・比較しながら選べる環境を提供しております。

現在、銀座・新宿・上野・みなとみらいの各エリアで店舗を展開し、長年の接客経験で培った家具・インテリアに関する専門知識が豊富なスタッフがお客様に“失敗しない家具選び”の場を届けています。

■展示ブランド

●ギャラリー 新宿店

*家具はリクライニングチェア、ソファなどの家具がメインです。

【ベッド】

フランスベッド／シモンズ／日本ベッド／スランバーランド／パラマウントベッド

【家具*】

ストレスレス／カリモク家具（THE FIRSTに限る）

●ギャラリー 銀座店

【ベッド】

フランスベッド／シモンズ／日本ベッド

シーリー／サータ／スランバーランド

ドリームベッド／東京ベッド／ルフ

パラマウントベッド

●ギャラリー 上野店

*家具はダイニングテーブル・チェア、ソファ、オフィスチェアなどの家具がメインです。

【ベッド】

フランスベッド／スランバーランド

（フランスベッド専門ギャラリー）

【家具*】

浜本工芸／オカムラ／エルゴヒューマン

●ギャラリー みなとみらい店

*家具はダイニングテーブル・チェア、ソファなどの家具がメインです。

【ベッド】

フランスベッド／シモンズ／日本ベッド

スランバーランド／パラマウントベッド

【家具*】

HIDA

■店舗一覧・お問い合わせ先

・亀屋家具 ギャラリー銀座店(https://www.kameyakagu.jp/stores/2)

〒104-0061 東京都中央区銀座3-10-6 マルイト銀座第3ビル 12F

TEL：03-6226-9557

・亀屋家具 ギャラリー新宿店(https://www.kameyakagu.jp/stores/1)

〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-3 茂木商事AMビル2F(受付)・3F

TEL：03-5315-0577

・亀屋家具 ギャラリー上野店(https://www.kameyakagu.jp/stores/3)

〒110-0005 東京都台東区上野1-20-10 風月堂本店ビル 8F

TEL：03-5826-4501

・亀屋家具 ギャラリーみなとみらい店(https://www.kameyakagu.jp/stores/4)

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-1 みなとみらいセンタービル12F

TEL：045-306-9962

・メールフォームでのお問い合わせはこちら(https://www.kameyakagu.jp/inquiry)

■会社概要

・商号：株式会社Deillo

・所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-1-30 Ｈ1Ｏ青山

・事業内容：家具・インテリア販売／寝具コンサルティング ほか