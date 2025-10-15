10月25日・26日開催『東海テレビ 1チャンまつり』公開生放送4番組の詳細発表！豪華ステージコンテンツが満載！！
人気4番組の公開生放送が決定！トークショーやパフォーマンスなど多彩なステージを展開！
東海テレビ放送（本社：名古屋市東区）は、2025年10月25日（土）・26日（日）に『東海テレビ 1チャンまつり』を開催します。会場となるエディオン久屋広場の特設ステージでは、「スイッチ！サタデー」「おぎやはぎテラス」「ぐっさん家」「ドラHOT+」の人気4番組による公開生放送の実施が決定しました！さらに、土ドラ「介護スナックベルサイユ」のスペシャルトークショー、高校生によるダンスや演奏パフォーマンス、アナウンスチャレンジなど、多彩なステージコンテンツも展開します。
”東海テレビのコンテンツが満載!!1チャンがもっと好きになる2日間”をテーマに、普段テレビで見ている人気番組を間近で体験できる貴重な機会となります。多彩なラインナップで東海テレビの魅力をお届けします。
エディオン久屋広場特設ステージ
■タイムテーブル
10月25日（土）
・10：23～ スイッチ！サタデー 栄がイッチャン楽しいＳＰ
・12：00～ 生放送だよ！ぐっさん家 地元グルメ大集合！栄で盛り上がろうSP
・13：15～ 土ドラ「介護スナックベルサイユ」宮崎美子&杢代和人トークショー
・14：00～ 村上佳菜子の週刊愛ちっち スペシャルトークショー
・15：00～ 青春REC 高校生パフォーマンス
・16：30～ ドラHOT+ ドラフト拡大スペシャル
10月26日（日）
・10：05～ 愛知工業大学 名電高校吹奏楽部
・12：00～ おぎやはぎテラス 東海3県 町おこしグルメ全力応援SP
・13：30～ 三重高校ダンス部
・14：15～ 東海テレビ・石川テレビ共同企画 能登復興支援トークショー
花嫁のれん特別編 ～私たちにできること～
・15：00～ ダイアン津田のバーディーチャンす～SP
・16：00～ アナウンスチャレンジ by ロキポ
※予定は変更になる可能性があります
公開生放送番組
スイッチ！サタデー 栄がイッチャン楽しいＳＰ
10月25日（土）10：23～11：45
地元密着型情報番組「スイッチ！」では、１０月から「スイッチ！サタデー」が始動し、さらにパワーアップ！これまで番組で紹介してきた名古屋を代表する「ご当地グルメ」を皆さんにお届けすると共に、番組１３年目を期に立ち上げた「スイッチ！ガーデン」などを会場中継とVTRで展開します！
ＭＣ：鈴木翔太、浦口史帆、速水里彩、高橋知幸、篠田愛純（東海テレビアナウンサー）
ゲスト：ＤＡＩＧＯ、村上佳菜子、チャンカワイ、天野ひろゆき（キャイ～ン）、宮崎美子、杢代和人、カーメン
中継：纐纈琴巴（東海テレビアナウンサー）
気象予報士：吉田ジョージ
生放送だよ！ぐっさん家 地元グルメ大集合！栄で盛り上がろうSP
10月25日（土）12：00～13：00
ぐっさん家はまつり会場から1時間の公開生放送！視聴者の皆様から募集した東海エリアのオススメグルメをご紹介！スペシャルゲストと一緒にこの日限定のライブも！？
出演：山口智充、はいだしょうこ、吉田栄作
ドラHOT+ ドラフト拡大スペシャル
10月25日（土）16：30～17：30
ドラHOT+では今年も、いつも番組を応援してくださる視聴者の皆様に日頃の感謝の気持ちを込めて「60分拡大スペシャル版」で公開生放送します。久屋広場の特設スタジオには2日前のドラフトで指名されたばかりの選手を招き、ドラHOT+が誇る解説者・山本昌と山崎武司のやまやまコンビと、野球大好きタレントを迎えて、ドラフト指名選手を徹底解剖します。
ゲスト：10/23のドラフト会議で指名された選手
解説：山本昌、山崎武司
MC：峰竜太、篠田愛純（東海テレビアナウンサー）
おぎやはぎテラス 東海3県 町おこしグルメ全力応援SP
10月26日（日）12：00～13：00
東海3県の“町おこしグルメ”が今、熱い！おぎやはぎが食べて、笑って、全力応援！愛知・岐阜・三重で話題の個性派グルメを徹底調査＆仕掛け人たちの熱き挑戦に密着！さらに！その“町おこしグルメ”が１チャンまつり会場に大集合！おぎやはぎが生放送で熱く盛り上げます！
MC：おぎやはぎ（小木博明、矢作兼）
アシスタント：浦口史帆
ゲスト：羽田美智子
開催概要
・イベント名：東海テレビ 1チャンまつり
・日 程：10月25日（土）10：00～17：30
10月26日（日）10：00～17：00
・会 場：久屋大通公園（名古屋市中区栄） エンゼル広場 / エディオン久屋広場
・入場料：無料
・主 催：東海テレビ放送
・後 援：名古屋市、名古屋商工会議所、名古屋市商店街振興組合連合会、中日新聞社、東海ラジオ
・テーマ：東海テレビのコンテンツが満載!!1チャンがもっと好きになる2日間
・公式ホームページ：https://www.tokai-tv.com/1chfes/