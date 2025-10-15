なめらかな動きで安定した操作感！ほつれにくく、長く快適に使える耐久性を備えたファブリック マウスパッドを新発売

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、手首への負担を軽減し、なめらかで快適な操作感を実現するファブリック マウスパッドを10月中旬より新発売いたします。

本製品はクッション性のある天然ラバー素材と、滑りすぎない布地を組み合わせることで、長時間の作業でも手首や腕への負担を和らげることができ、すべての読み取り方式に対応したファブリック仕様のマウスパッドです。
エッジ部分はロックミシン仕上げでほつれを防ぎ、高い耐久性を確保。表面には撥水加工を施しており、飲み物をこぼしてもサッと拭くだけでお手入れが簡単です。さらに裏面は滑り止め加工を施しており、デスク上でズレにくく安定した操作をサポートします。カラーバリエーションは、定番のブラックに加え、オフィスで使いやすいグレー、操作位置の確認がしやすいポップなドット柄をご用意しています。





手首の負担を軽減し、なめらかな操作を実現


- クッション性のある天然ラバー素材が、デスクと手の間の圧力をやさしく分散し、手首や腕への負担を和らげます。
- 布地の表面素材はなめらかで滑りすぎず、安定した操作を実現します。
- BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウスなど全ての読み取り方式のマウスに対応しています。
※ご使用になるマウスの仕様や個体差により、一部正常に動作しない場合があります。


▲ なめらかで滑りすぎず、安定した操作感

▲ 使用イメージ(ブラック×ホワイト)


▲ 製品画像〈ブラック〉






耐久性と快適性を兼ね備えた3つの特長


- ロックミシン仕上げの縁取りが端のほつれを防ぎ、高い耐久性を保ちます。
- 撥水加工により、飲み物をこぼしてもサッと拭くだけで簡単にお手入れできます。
- 裏面の滑り止め加工で、デスクの上でもズレにくくしっかり安定します。


▲ エッジはロックミシン仕上げで、ほつれにくく高耐久

▲ 裏面には滑り止め加工を施したラバー素材を採用


▲ 撥水加工で飲み物をこぼしてもサッと拭き取れる






ポップで視認性も高いドット柄もラインアップ！


- 規則的な白いドット柄を表面に配置したポップなデザインは見た目の楽しさだけでなく、作業中のポインターの操作位置が確認しやすくなります。


▲ ドット柄のポップなデザイン

▲ ポインターの操作位置が確認しやすい


主な仕様


※詳しい仕様は製品情報ページをご覧ください。


- サイズ/重量：幅約235×奥行約205×高さ約2mm/約65g
- 材質：表面:ポリエステル、裏面:ラバー


製品詳細



ブラック

型番：MP-LMWBK


価格：\1,280（店頭実勢価格）\1,164（税抜）


URL：https://www.elecom.co.jp/products/MP-LMWBK.html



グレー

型番：MP-LMWGY


価格：\1,280（店頭実勢価格）\1,164（税抜）


URL：https://www.elecom.co.jp/products/MP-LMWGY.html



ブラック×ホワイト

型番：MP-LMWDBK


価格：\1,280（店頭実勢価格）\1,164（税抜）


URL：https://www.elecom.co.jp/products/MP-LMWDBK.html



