ハイエナカーの2ndアルバム『世界中に張り巡らされてる運命の赤い糸を全部切って僕に繋いで!?』よりリード曲「スタンバイ feat.ツチヤカレン」が10/15（水）先行配信スタート！

11月5日に発売することが決定している村瀬みなとによるソロプロジェクト「ハイエナカー」の3年ぶりのフルアルバム『世界中に張り巡らされてる運命の赤い糸を全部切って僕に繋いで!?』より、リード曲「スタンバイ feat.ツチヤカレン」が、10月15日より先行配信、さらに、当日21時よりMusic Videoがプレミア公開される。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cu8DF7C8edU ]

映像は、監督にHAPPY ENDING FILMの義澤 侑城、村瀬湊に加えて、Mori(SABAKU NO BALLERINA)がダブル主演として出演している。

楽曲にはサポートメンバーとして長島 アキト(Ba/町田直隆BAND、ex本棚のモヨコ）、白井岬(Gt/新井清弥)、楠蓮(Dr/BOND LOST ACT)、さらにゲストボーカルとしてシンガーソングライターのツチヤカレンがfeaturingとして参加している。少し幼さの残るイノセントな2人の声が混ざり合う事でどこか懐かしさを感じる、アルバムの中でもキラリと光るミドルポップソングだ。

<村瀬湊コメント>

スタンバイという言葉が、始まりを迎える言葉であると同時に準備の為に何かを終わらせる事でもあり、始まりと終わり、両方の気持ちに寄り添いたいと言う思いから出来ている楽曲になっています。MV、楽曲の両方から新曲スタンバイを楽しみつつ、2nd Album発売に期待を膨らませておいて欲しいです。

【先行配信Release Info】

アーティスト ：ハイエナカー

タイトル ：スタンバイ feat.ツチヤカレン

発売日 ：2025 年 10月 15 日（水）

仕様 ：Digital

配信リンク：https://reme.lnk.to/1003

【Release Info】

アーティスト ：ハイエナカー

タイトル ：世界中に張り巡らされてる運命の赤い糸を全部切って僕に繋いで!?

発売日 ：2025 年 11 月 05 日（水）

仕様 ：CD/Digital

品番 ：REME1

POS ：4988044129177

販売価格 ：税抜 2,727 円/税込 3,000 円

レーベル ：Remember Records

商品予約ページ ：

ディスクユニオン https://diskunion.net/portal/ct/detail/1009085095

タワーレコード https://tower.jp/item/6963076

マルチリンク ： https://diskunion.lnk.to/REME1

収録曲

01.バンド オン ザ ラン

02.てぃあどろっぷ

03.スタンバイ feat.ツチヤカレン

04.エルビスコステロ物語

05.とけないハート

06.傾いたシーソー

07.情熱と小細工と天使

08.抱きしめたい

09.もちろん月は出ていない feat.仮屋ナオト

10.29

11.テキーラ!!

【ライブ情報】

2025.11/16(日) 17:00スタート

ハイエナカー2nd Album『世界中に張り巡らされてる運命の赤い糸を全部切って僕に繋いで!?』

リリース記念インストアライブ＠ディスクユニオン お茶の水駅前店

https://diskunion-ochanomizuekimae.blog.jp/archives/29586708.html

2025.11/22(土)@高円寺やじきた2号店

ハイエナカー 2nd full album『世界中に張り巡らされてる運命の赤い糸を全部切って僕に繋いで!?』 発売記念ひとりハイエナカー単独公演

ひとりハイエナカー 弾き語りone-man

op14:30 st15:00 料金1ドリンク込み\3,000

※2ndアルバム提示or当日ご購入で2,000円引きになります。

2025.12/28(日) @新宿red cloth

『ハイエナカー 2nd album発売記念公演 ～ 運命の赤い糸を繋ぎかえる100の方法 ～ 』

ハイエナカー one-man

op18:30 st19:00 前売\3,400 当日\3,900

https://eplus.jp/sf/detail/4404570001-P0030001

【プロフィール】

○ハイエナカー

東京出身 2017 年に元ヘンリーヘンリーズの村瀬みなとのソロプロジェクトとして始動。サポートメンバーを迎え都内のライブハウスを中心にバンド編成で活動中。飾らない言葉と普遍的なメロディーをハスキーなハイトーンボイスで歌い上げる。全てのレコーディング&ミックスを自身で手掛け、ライブのみならず音源も大きな表現のひとつとなっている。

X：https://x.com/sougousikai

Instagram：https://www.instagram.com/sougousikai

YouTube：https://www.youtube.com/@hyenacar

○ツチヤカレン

埼玉県出身のシンガーソングライター。高校時代にバンドのドラマーとして音楽活動を始め、2021年にシンガーソングライターとしての活動を本格的にスタートし2023年5月に「オキナワ」でメジャーデビュー。翌年1月にリリースした「尺繋ぎボーイフレンド」が全国各地のラジオ局・番組でパワープレイを多数獲得し話題となり、その後も積極的にリリースを重ねている。

X：https://x.com/haregasuki278

Instagram：https://www.instagram.com/haregasuki278/

YouTube：https://www.youtube.com/@tsuchiya-karen

TikTok: https://www.tiktok.com/@karen278.info

○義澤侑城

映像作家・写真家。1998年7月11日生まれ、神奈川県出身。

スケートボードの撮影をきっかけに映像制作を始める。映像制作会社で主に企画/プロデューサーとして2年間勤めた後、25年に独立。映像制作プロジェクト「Happy Ending FILM」を立ち上げる。

23年、いきものがかり『誰か』オリジナルムービーでAPを務め、24年には、東京都府中市のPR動画『いつだって、主役はわたしだ』で企画とAPを務めた。

主な監督作品は、ぼんち『ダウンタウンを離れれば』MV(23年)、湾岸ソルティ『SONG WRITER』(24年)、湾岸ソルティ『PARADE』(25年) など。アルバムから上記２曲の監督を務めた湾岸ソルティ1stフルアルバム「東京」では、ジャケット写真の撮影も務めるなど、写真家としても活動中。

X：https://x.com/yukadanboh_

Instagram：https://www.instagram.com/yukadanboh/