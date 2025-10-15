『無職転生II ～異世界行ったら本気だす～』 シルフィエットフィギュア絶賛予約受付中！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下 KADOKAWA）は、「“手に取れる”新しい物語」をコンセプトとしたフィギュアブランド「KDcolle（KADOKAWAコレクション）」の新作アイテムとして、『無職転生II ～異世界行ったら本気だす～』 シルフィエットが、カドスト、キャラアニ.com、ebtenなどで予約受付中です。本フィギュアの予約締切は2025年11月12日（水）を予定しています。

アニメ『無職転生II ～異世界行ったら本気だす～』より、本フィギュアのために描き下ろされたイラストをモチーフにしたシルフィエットが登場です。

ラノア魔法大学の制服に身を包み、遠く離れたルーデウスに思いを馳せる姿が印象的です。

小スケールながら丁寧な造形と彩色で、シンプルなポーズながら見ごたえたっぷりに仕上げました。

前髪の差し替えによって、素顔とバイザーを付けている姿の2パターンが再現できます。

手に取りやすく飾りやすいスケールなので、デスクや本棚にもディスプレイできます。ぜひ“お手元”でお楽しみください。

詳細は、「KDcolle（KADOKAWAコレクション）公式サイト」https://kdcolle.kadokawa.co.jp/(https://kdcolle.kadokawa.co.jp/) をご覧ください。またカドスト、キャラアニ.com、ebtenではモチーフイラストを使用した特製B2布ポスター（約W515mm×H728mm）が付属する「KADOKAWAスペシャルセット」もご用意しておりますので、こちらもお見逃しなく！

・カドスト（ https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/efig0086/ ）

・キャラアニ.com（ https://www.chara-ani.com/details.aspx?prdid=B25903131 ）

・ebten（ https://ebten.jp/p/7015026033167 ）

『無職転生II ～異世界行ったら本気だす～』 シルフィエット

KADOKAWAスペシャルセット特典：

モチーフイラストを使用した特製B2布ポスター （約W515mm×H728mm）

・商品名：『無職転生II ～異世界行ったら本気だす～』 シルフィエット

・仕様：プラスチック製塗装済み完成品

・スケール：ノンスケールフィギュア

・全高：約170mm

・企画制作：KDcolle（KADOKAWAコレクション）

・発売元：KADOKAWA

・価格：15,180円（税込）KADOKAWAスペシャルセット：17,380円（税込）

・予約締切日：2025年11月12日（水）

・お届け時期：2026年3月予定

【権利表記】

(C)理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生II」製作委員会

■KDcolle（KADOKAWAコレクション）とは

～コンテンツホルダーならではの魅力あふれるフィギュアを皆様に～

KADOKAWAのフィギュアブランドKDcolle（KADOKAWAコレクション）。数々の作品を生んできたKADOKAWAにしかできない魅力あふれる企画とクオリティーで、“わくわくドキドキ”させるフィギュアを世界の人にお届けいたします。KDcolleが贈る新しい物語にご期待ください！！