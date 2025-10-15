フォートナイトに、ACAO FORESTを再現したステージが登場！「ATAMI TREASURE SURVIVAL」

ACAO SPA & RESORT株式会社

ACAO SPA & RESORT株式会社（静岡県熱海市上多賀、代表取締役 山崎勇輝）が運営する「ACAO FOREST」は、世界中で5億人以上のユーザーを誇る人気オンラインゲーム「フォートナイト」内において、ACAO FORESTを忠実に再現したステージを2025年10月15日（水）より公開します。本ステージでは、バトルロワイヤルゲーム「ATAMI TREASURE SURVIVAL（アタミトレジャーサバイバル）」をお楽しみいただけます。

ACAO FORESTステージ全景

「ATAMI TREASURE SURVIVAL」は、フォートナイト内でお楽しみいただけるバトルロワイヤルゲームです。バーチャル空間上に忠実に再現されたACAO FORESTを舞台に、プレイヤーは敵に奪われた熱海の秘宝を取り戻す極秘ミッションに参加。最大5人で構成されるチームによる協力プレイが可能です。

ACAO FORESTを忠実に再現したステージには、建築家・隈研吾氏が設計した「COEDA HOUSE」や歴史を感じさせる「曽我浅間神社」、様々な花々が咲き誇る13のガーデンなど、実在するスポットが登場します。丘陵の傾斜や木々の間を縫う小道など、地形や風景の細部にまでこだわっており、実際に現地を歩いているかのような没入感を提供します。

ATAMI TREASURE SURVIVALは、熱海の魅力を日本国内だけでなく、海外にも広く届けることを目的に企画されました。世界中に5億人のプレイヤーを持つ人気ゲーム「フォートナイト」というグローバルプラットフォームの活用を通して、熱海の自然や歴史、文化の豊かさを体験してもらうことを目指します。今後は温泉街や海岸エリアなど、熱海市内の他のエリアもバーチャル空間上に再現し、国境を超えてまだまだ知られていない熱海の魅力を発信してまいります。

本取り組みの第一弾として、バーチャル空間上に再現されたACAO FORESTで、熱海の魅力をご体感ください。

ATAMI TREASURE SURVIVALについて

＜公開日＞

公開日：2025年10月15日（水）12：00予定

マップコード：7073-9781-5858

ティザー動画URL：https://youtu.be/ykEXOltI448

※これは独立して制作されたフォートナイト クリエイティブの島であり、Epic Gamesによりスポンサー、支援、または管理されるものではありません。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ykEXOltI448 ]

＜ストーリー＞

舞台となるACAO FORESTは、20万坪の広大な丘陵地に13の個性豊かなガーデンとアート作品が点在するリゾートパークです。熱海に実在するこの場所が、突如として謎の敵に占領されてしまいます。プレイヤーは特殊部隊の一員として、敵に奪われたACAO FORESTの各エリアを奪還し、隠された宝物「ATAMI TREASURE」を見つけることを目指します。

＜ゲーム内容＞

プレイヤーは最大5名のチームを組み、様々な武器やアイテムを入手しながら敵を倒してポイントを獲得しながら、全エリアの解放を目指します。各エリアには、それぞれ固有のミッションが用意されています。

COEDA HOUSEハーブガーデンゲームプレイ画面１.ゲームプレイ画面２.＜プレイ方法＞

１.フォートナイトを起動：PC、PlayStation、Nintendo Switch、Xbox、またはスマートフォンから起動してください。

２.「ディスカバリー」画面を開く：ホーム画面の「プレイ」から「ディスカバリー」タブを選択します。

３.マップコードを入力：画面右下の「島コード入力」欄に、コード「7073-9781-5858」を入力してください。

４.「ATAMI TREASURE SURVIVAL」に参加：表示されたマップを選択し、「プレイ」を押すと参加できます。

＜ローンチ記念キャンペーン＞

「ATAMI TREASURE SURVIVAL」の公開を記念し、期間限定でゲーム内アイテムを獲得できる特別キャンペーンを実施いたします。

ロケットランチャー

期間：2025年10月15日（水）12:00 ～ 2025年11月1日（土）12:00

対象者：「ATAMI TREASURE SURVIVAL」をプレイされる方

プレゼント内容：武器「ロケットランチャー」

キャンペーンコード：4424

＜キャンペーンコード取得方法＞

１.「ATAMI TREASURE SURVIVAL」にアクセス

２.スタート地点にあるコード入力ボックスを確認

３.コード「4424」を入力

フォートナイトについて

全世界で5億人以上の登録アカウントを持つ「フォートナイト」は、象徴的なバトルロワイヤルモードや創造的なクリエイティブモードで、自分だけの体験を作ったり、チームを組んだりすることができるゲームです。『フォートナイト』は、文化が息づく、常に進化する空間であり、プレイヤーは友だちと一緒にグローバルなコミュニティの作成、視聴、プレイをすることができます。『フォートナイト』は、PlayStation、Xbox、Switch、Android、PC、クラウドベースのゲーム配信サービスでご利用いただけます。詳細は、www.fortnite.com(https://www.fortnite.com)をご覧ください。

ACAO FORESTについて

20万坪の丘陵地に在る、個性豊かな13のガーデンやアート作品から構成されるリゾートパークです。太平洋の絶景を臨みながら、季節の花々が咲き誇るガーデンや園内に点在するアート作品巡りを楽しめるのは、当園ならではの魅力です。そのほか、隈研吾氏が設計したカフェ「COEDA HOUSE」や歴史ある「曽我浅間神社」、ハーブやアロマの手作り体験施設であるworkshop「cokage」もございます。

COEDA HOUSE曽我浅間神社 鏡の鳥居workshop「cokage」

入場料金：

大人2,500円（前売：2,000円(https://www.kkday.com/ja/product/123781-acao-forest-akao-herb-and-rose-garden-advance-ticket-handmade-experience-shizuoka-japan)）

小人（小学生）1,000円

未就学児無料

※価格は季節により変動します。 ※ペット同伴の場合は別途1,000円いただきます。

営業時間：9:00～17:00（16:00最終入園）

住所：静岡県熱海市上多賀1027-8

休園日：無し

※荒天時休園の場合あり

アクセス：

JR熱海駅より東海バス６番線乗車 「アカオフォレスト」下車

熱海駅前より送迎バス（9:50～15:25）

※ 9:50 / 10:50 / 11:35 / 12:20 / 13:05 / 13:50 / 14:35 / 15:25（最終）

ホームページ：https://acao.jp/forest

Instagram：https://www.instagram.com/acaoforest