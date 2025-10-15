EC事業者交流会（第10回）を開催しました!

マーケティングアソシエーション株式会社

ECサイトの運営代行サービスを提供しているマーケティングアソシエーション株式会社（本社：東京都台東区 代表取締役：中園広和、以下当社）は、2025年9月25日（木）に東京都内にて「【第10回 EC事業者交流会】 EC事業者交流会～コスメ・アパレル事業者編～プロと直接相談できる交流会！」をW2株式会社、株式会社LTV-X、株式会社キャプサー、通販通信ECMO（株式会社ユニメディア）との共催で開催しました。

■EC事業者交流会とは？

弊社は、通販事業者様向けのカスタマーサポート、受注処理代行サービスを展開しています。

「EC事業者交流会」は、EC事業に関わる方々のネットワークをつくり、

１.業界のニーズ・実態をより深く把握することで、よりよいサービス提供につなげること

２.お客様の人脈作り、ビジネスチャンス作りにつなげること

などを目的として、これまで定期開催してきました！



この様な場を通じて得られる貴重な情報や経験が、当社サービスの「ECサポロジPlus」に活かされています。

＜イベント当日の流れ＞[表: https://prtimes.jp/data/corp/128388/table/302_1_c4a94452b42d34b6b0f85e03e069cb26.jpg?v=202510150157 ]

■当日の様子

記念すべき“10回目”の開催となった今回は、約30名の参加者の皆様にお集まりいただきました。

【セミナー】

会の初めは、共催会社様によるセミナーを行いました。

今回は、「コスメ・アパレル事業者様向け」のテーマのもと、セミナーを行いました。



セミナーは、以下のような課題を抱えるEC事業者様におすすめの内容となっております！



・ECサイト売上・集客に課題がある方

・自社サイトのリピート顧客を増やしたい方

・リソース不足でECサイト運営がうまくまわせていない方

・効果的なECサイト構築～運用・発送まで一貫して学びたい方

【サービス紹介】

セミナーの様子

次に、各社からサービス紹介を行いました。

今回は、株式会社ユニメディア様、マーケティングアソシエーション株式会社から、自社サービスを紹介いたしました。

【交流会】

サービス紹介の様子

セミナーの後は、交流会パートに移ります。



乾杯の音頭を皮切りに、皆さんドリンクを片手にお話しされていました。

毎回交流会では、セミナーに関することや、業界ならではの情報交換、自社サービスの紹介など、ざっくばらんにお話しいただけます。

交流会タイムの様子

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

今後もEC業界の情報を交換できるより良い交流会を目指していきますので、引き続きよろしくお願いいたします。

＜詳しいレポート記事はこちら＞

当社の公式noteにて、詳細な当日のレポートを公開しています。参加者様の感想も記載しております

よろしければこちらもあわせてご覧ください。

詳しいレポートを読む :https://note.com/ma_promo/n/n705e3d3cbf31?utm_source=20250925ma_prtimes_koryukairepo&utm_medium=press

■次回の開催予定

当社では、定期的にEC事業者交流会を開催しています。

▼次回開催についてはこちら！

https://makasete-ec.jp/naruhodo/seminar/(https://makasete-ec.jp/naruhodo/seminar/?utm_source=250710ma_prtimes_koryukairepo&utm_medium=press)

▼弊社が運営するEC業界向けメディア「なるほど！まかせてEC」

https://makasete-ec.jp/naruhodo/(https://makasete-ec.jp/naruhodo/?utm_source=250710ma_prtimes_koryukairepo&utm_medium=press)

■『ECサポロジPlus』とは

サービスの詳細はこちら :https://ma-inc.jp/service/ec_saporoji_plus/lp/(https://ma-inc.jp/service/ec_saporoji_plus/lp/?utm_source=250710ma_prtimes_koryukairepo&utm_medium=press)

手間の掛かるお客様対応（メールや電話対応）を始め、受注処理、注文受付コールセンター、継続的なお客様へのフォロー電話などのＥＣ通販・ネットショップの運用業務を365日体制、ワンストップで対応します。

■会社概要

会社名：マーケティングアソシエーション株式会社

代表取締役：中園広和

所在地：東京都台東区池之端1丁目1-15 南星上野ビル1・3・4F

資本金：1,750万円

事業内容：コールセンター代行・EC運営代行をはじめとしたBPO業務

■コーポレートサイト：https://ma-inc.jp/

■コールセンター運営代行サービス：https://ma-inc.jp/service/customer_support_plus/lp/

■EC運営代行サービス：https://lp.ma-inc.jp/ec

■EC運営のノウハウが学べるメディア「なるほど！まかせてEC」

https://makasete-ec.jp/naruhodo/