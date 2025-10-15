EC事業者交流会（第10回）を開催しました!
ECサイトの運営代行サービスを提供しているマーケティングアソシエーション株式会社（本社：東京都台東区 代表取締役：中園広和、以下当社）は、2025年9月25日（木）に東京都内にて「【第10回 EC事業者交流会】 EC事業者交流会～コスメ・アパレル事業者編～プロと直接相談できる交流会！」をW2株式会社、株式会社LTV-X、株式会社キャプサー、通販通信ECMO（株式会社ユニメディア）との共催で開催しました。
■EC事業者交流会とは？
弊社は、通販事業者様向けのカスタマーサポート、受注処理代行サービスを展開しています。
「EC事業者交流会」は、EC事業に関わる方々のネットワークをつくり、
１.業界のニーズ・実態をより深く把握することで、よりよいサービス提供につなげること
２.お客様の人脈作り、ビジネスチャンス作りにつなげること
などを目的として、これまで定期開催してきました！
この様な場を通じて得られる貴重な情報や経験が、当社サービスの「ECサポロジPlus」に活かされています。
＜イベント当日の流れ＞
[表: https://prtimes.jp/data/corp/128388/table/302_1_c4a94452b42d34b6b0f85e03e069cb26.jpg?v=202510150157 ]
■当日の様子
記念すべき“10回目”の開催となった今回は、約30名の参加者の皆様にお集まりいただきました。
【セミナー】
会の初めは、共催会社様によるセミナーを行いました。
今回は、「コスメ・アパレル事業者様向け」のテーマのもと、セミナーを行いました。
セミナーは、以下のような課題を抱えるEC事業者様におすすめの内容となっております！
・ECサイト売上・集客に課題がある方
・自社サイトのリピート顧客を増やしたい方
・リソース不足でECサイト運営がうまくまわせていない方
・効果的なECサイト構築～運用・発送まで一貫して学びたい方
セミナーの様子
【サービス紹介】
次に、各社からサービス紹介を行いました。
今回は、株式会社ユニメディア様、マーケティングアソシエーション株式会社から、自社サービスを紹介いたしました。
サービス紹介の様子
【交流会】
セミナーの後は、交流会パートに移ります。
乾杯の音頭を皮切りに、皆さんドリンクを片手にお話しされていました。
毎回交流会では、セミナーに関することや、業界ならではの情報交換、自社サービスの紹介など、ざっくばらんにお話しいただけます。
交流会タイムの様子
ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。
今後もEC業界の情報を交換できるより良い交流会を目指していきますので、引き続きよろしくお願いいたします。
■次回の開催予定
当社では、定期的にEC事業者交流会を開催しています。
