「かねふく×Sugar Beach Oarai」 冬季限定“明太づくしプラン”本日販売開始

株式会社 HAMIRU

株式会社HAMIRU（所在地：千葉県市川市、代表：熊崎愛瑠海）が運営する「Sugar Beach Oarai」（所在地：茨城県東茨城郡大洗町）は、明太子の老舗メーカー「かねふく」とコラボレーションした「冬季限定“明太づくしプラン」の販売を開始いたします。

本プランは、2025年11月1日（土）から2026年3月31日（火）までの期間限定でご宿泊いただけます。本日10月15日(水)より予約を開始いたします。

寒い季節にぴったりの明太もつ鍋をはじめ、海辺のグランピングで温かく楽しめる明太子づくしの特別メニューをご用意。かねふくのピリッとした旨味と新鮮な魚介が調和した、ここでしか味わえない贅沢な体験をお楽しみいただけます。

■プラン概要

【プラン名】

かねふく×Sugar Beach Oarai 明太づくしプラン

【ご予約リンク】

https://www7.489pro.com/asp/489/menu.asp?id=08050008&kid=00205&ty=lim&plan=63,64&lan=JPN(https://www7.489pro.com/asp/489/menu.asp?id=08050008&kid=00205&ty=lim&plan=63,64&lan=JPN)

【販売期間】

2025年11月1日（土）～2026年3月31日（火）

【宿泊料金】

16,000円～（大人4名様ご利用時、1室1名様あたり）

【プラン特典】

・かねふくの明太子を贅沢に使用した「明太もつ鍋」

・かねふくの明太子を贅沢に使用した「明太子としらすのアヒージョ」

・自分で好きに明太子を楽しめる「かねふく明太スティック」

そのほかにも肉や海鮮のBBQをお楽しみいただけます！

■かねふくについて

明太もつ鍋明太子としらすのアヒージョ

「株式会社かねふく」は、福岡県を代表する明太子メーカーとして知られ、創業以来“おいしい明太子を全国へ”をモットーに、素材と製法にこだわった辛子明太子を製造・販売しています。

その品質と味わいは多くのファンに愛され、明太子のトップブランドとして全国に認知されています。

公式サイト：https://www.kanefuku.co.jp/

めんたいパーク大洗について

「めんたいパーク大洗」は、“見て・食べて・楽しめる”明太子のテーマパークとして、かねふくが運営する人気観光施設です。

館内では、明太子の製造工程を無料で見学できるほか、できたて明太子の試食や限定商品、明太グルメが楽しめるフードコーナーも併設。

家族連れや観光客に人気のスポットとして、年間を通して多くの来場者で賑わいます。

所在地：茨城県東茨城郡大洗町磯浜町8255-3

営業時間：9:00～17:00（工場見学は16:30まで）

入場料：無料

公式サイト：https://mentai-park.com/ooarai/

■Sugar Beach Oaraiについて

茨城県大洗町の海岸沿いに位置する、グランピングリゾートです。全室オーシャンビューの開放的なロケーションが魅力で、目の前に広がる大洗の海を眺めながら、非日常のリゾート時間をお楽しみいただけます。

滞在中はフリードリンク付きのオールインクルーシブスタイルで、アルコール類やソフトドリンクを自由にご利用いただけます。一部の棟にはプライベートバスも完備されており、より贅沢なひとときを過ごしたいお客様にもおすすめです。

公式サイト：https://www.sugarbeach-oarai.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/sugarbeachoarai/

■HAMIRUリゾートについて

株式会社HAMIRUは、地域の魅力を活かした宿泊体験を通じて、訪れる人の心に残る“もう一度行きたくなる旅”を提案しています。

https://www.hamiru-ufufu-resort.com/

・那須ハミルの森（なすハミルのもり）

https://hamirunomori.com/

・高滝湖グランピングリゾート（たかたきこグランピングリゾート）

https://www.takatakiko-glamping.com/

・TACO GLAMP（タコグランプ）

https://www.tacoglamp.com/

・Sugar Beach Oarai（シュガービーチおおあらい）

https://www.sugarbeach-oarai.com/

・香取はちさんろく（かとりはちさんろく）

https://www.hachisanroku.com/

・プライベートプールヴィラ古宇利 The Sweet（プライベートプールヴィラこうり ザスウィート）

https://www.kouri-villa.com

・HAMIRU'S FOREST with DOG（ハミルズフォレストウィズドッグ）

https://www.hamirus-forest.com/