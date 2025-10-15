耐熱設計とファンレスによる静音モデル！障害対策やサポートが充実した法人向けと一般向けのギガビットスイッチングハブ 4製品を新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、耐熱設計とファンレスデザインにより優れた静音性能を実現した、一般向けおよび法人向けのギガビットスイッチングハブ 各2タイプ・4製品を10月中旬より新発売いたします。



1000BASE-Tに対応した16ポートおよび24ポートのギガビットスイッチです。放熱性に優れたメタル筐体を採用し、耐熱50℃を実現。ファンレス設計により、静けさが求められる環境でも快適にご使用いただけます。

前面にLEDランプやポート類を集中配置し、平置きはもちろんラックマウント・壁掛け・収納ボックス設置にも対応。さらにオプションのマグネットを使うことで、金属面への取り付けも可能です。

「らくらく節電E機能」により、端末のパソコンなどの電源がオフの場合は自動で消費電力を抑えて省エネを実現します。一般向けモデルはループ検知機能を搭載し、LEDランプで知らせます。法人向けモデルは、ループ防止機能によりループ発生ポートを自動閉鎖し、LEDランプとブザー音で知らせます。また法人向けモデルでは、最長5年間の保証に加え、有償の保守サポートメニューもご用意しています。

[共通特長]

放熱性に優れたメタル筐体＆静音ファンレス設計のギガビットスイッチングハブ

- 全ポート1Gbps対応のギガビットスイッチです。一般向けモデルと法人向けモデルの16ポートと24ポートの2モデルをご用意しています。- 放熱性に優れたメタルケースの採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能です。- 省エネ機能や、ループによるネットワーク障害への対策機能を搭載しています。- 作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。- ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ通信が可能です。▲ 堅牢で放熱性の高いメタルケースを採用したギガビットスイッチ(写真：EHC-G16MN4-HW)▲ 静音ファンレス設計で、静かな場所でも使いやすい▲ おもな付属品：19インチラックマウント金具付き

ムダを省いて、しっかり省エネ「らくらく節電E機能」搭載

ラックマウントから壁掛けまで、自在に設置可能

- らくらく節電E機能に対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境で、大幅に電力を節約できます。- らくらく節電E機能で最大約67%(16ポートモデル)、または最大約71%(24ポートモデル)の節電が可能です。[計測方法]：負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較- 19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラック(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。- 別売りのハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。- ACケーブル抜け防止バンドを付属。バンドを使用して電源ケーブルを取り付けることで抜けにくくなり、不要な電源トラブルを防ぐことができます。▲ 19インチラックマウント金具が付属▲ 別売りのマグネットオプション(EHB-EX-MG4)▲ 本体底面には壁掛け用ネジ穴を装備、収納ボックスへの設置にも対応▲ ACケーブル抜け防止バンドが付属

[一般向け]

静音設計だから、静かな場所でも使える

ループ検知機能でネットワーク障害の解消をサポート！

- Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体16ポートまたは24ポートのスイッチングハブです。- ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能をすべてのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。- メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。- ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。- 正面に大きくLEDランプを表示することで、点灯状態を見やすくしています。▲ 16ポート：EHC-G16MN4-HW▲ 24ポート：EHC-G24MN4-HW▲ 正面と背面(24ポートモデル)- ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。

[法人向け]

法人利用に適した障害対策と、充実の保証・サポートサービスを提供

ループ発生ポートを自動閉鎖し、光と音で通知！

法人ニーズに最適！保証やサポートサービスが充実

- ギガビット以上の帯域が標準となった現在の業務ネットワークに最適な全ポート1Gbps対応(※)のスイッチです。16ポートと24ポートの2モデルをご用意しています。- 「IEC61000-4」のイミュニティ試験をクリア。24時間稼働を求められるスイッチングハブにふさわしい、高い信頼性と長寿命を実現しました。- 作動音が気にならない静音ファンレス設計で、オフィスや学校などの静粛性が求められる場所への導入にもおすすめです。また、稼働部分が減ることにより、ファン故障による障害も減少させます。- 底面の壁掛け用のネジ穴を使用することで、収納ボックス内へ取り付けが可能です。[当社確認済み収納ボックスサイズ：横800×縦630×深さ250mm]※理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。▲ 16ポート：EHB-UG2C16-S▲ 24ポート：EHB-UG2C24-S▲ 正面と背面(24ポートモデル)静かな場所でも使えるファンレス設計- ループ防止機能搭載により、ループ発生ポートの自動閉鎖を実現し、さらにLEDとブザーでお知らせします。通信障害が発生することを未然に防ぎ、業務の安定した遂行をサポートします。- 保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。さらにユーザー登録いただいたお客様限定で2年間の延長保証(合計5年間)いたします。※ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。

[共通特長] 環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。- EHC-GxxMN4-HWシリーズは、廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。- 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。THINK ECOLOGY >（https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/）

主な仕様

※詳しい仕様については製品ページをご覧ください。

- 伝送速度：1,000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)- 準拠規格：IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3- バッファメモリー：512Kbytes(各ポートに動的割り当て)- MACアドレス登録数：8,192件(全ポート合計)- 入力電圧：AC100～240V±10% 50/60Hz- ジャンボフレーム：15Kbytes- 消費電力(最大)：16ポートモデル: 7.5W、24ポートモデル:11W- 外形寸法/質量：16ポートモデル:幅約215.5×奥行約125×高さ約42mm/約820g、24ポートモデル:幅約267×奥行約125×高さ約42mm/約1.1kg (いずれも本体のみ)- 主な付属品：専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)×1、3ピン-2ピン変換アダプター×1、ACケーブル抜け防止バンド×1、19インチラック取付金具×2、19インチラック取付金具ネジ×8、ゴム足×4

製品詳細

[16ポート]

型番：EHC-G16MN4-HW

価格：\19,580（店頭実勢価格）\17,800（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/EHC-G16MN4-HW.html

[24ポート]

EHC-G24MN4-HW

型番：EHC-G24MN4-HW

価格：\30,580（店頭実勢価格）\27,800（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/EHC-G24MN4-HW.html

[法人向け] [16ポート]

型番：EHB-UG2C16-S

価格：\29,898（店頭実勢価格）\27,180（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/EHB-UG2C16-S.html

[法人向け] [24ポート]

型番：EHB-UG2C24-S

価格：\39,314（店頭実勢価格）\35,740（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/EHB-UG2C24-S.html

