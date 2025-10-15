『ほぼ日手帳アプリ』正式サービス開始！

株式会社ほぼ日

株式会社ほぼ日（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：糸井重里）が企画・制作・開発・運営を行う『ほぼ日手帳アプリ』が、本日2025年10月15日（水）より日本国内において正式サービスを開始いたしました。App StoreおよびGoogle Playにて配信を開始しています。

※2025年12月には英語対応の上、グローバルでの配信を予定しています。

ほぼ日手帳アプリ 公式サイト :https://techoapp.1101.com/アプリの詳細・ダウンロードはこちら

『ほぼ日手帳アプリ』のコンセプトは、ほぼ日手帳と同じ「LIFEのBOOK」。いつも持ち歩くスマートフォンに収められているいろいろな記録が、その日の思い出とともに残るアプリです。アプリでつくる「LIFEのBOOK」として、スマートフォンアプリならではの便利でたのしい機能を詰め込んでいます。

「ほぼ日手帳」ユーザーをはじめとした多くの方に期待いただき、2025年8月4日（月）より受付を開始したダウンロード予約数は7万以上となりました。

スマホを持ち歩くだけで日記ができる。

スマートフォンが記録している「今日のできごと」を自動で集めて、1日1ページに思い出として記録。集まった記録の中から「今日の表紙」を毎日ひとつ選べば、あとで振り返ってたのしめる「LIFEのBOOK」ができていきます。他にも、手軽にさっとメモができる「メモ」「リンク」の機能や、いろんな場面でもらえる「おまけ」など、おたのしみの機能が充実。詳しくは公式サイト(https://techoapp.1101.com/)をご覧ください。

思い出をプリントして手帳をデコレーション。

「今日の表紙」に選んできた写真などの思い出を、ほぼ日手帳に合わせたサイズでプリントできる「思い出プリント」。データの作成は、印刷したい思い出とサイズを選ぶだけ。自宅でも、お近くのコンビニでもかんたんに印刷ができます。この「思い出プリント」は、プレミアムプラン限定の機能です。プレミアムプランの機能や価格は公式サイト(https://techoapp.1101.com/ja/premium/)をご覧ください。

「センパイ」が毎日の記録をお手伝い。

『ほぼ日手帳アプリ』の中には「センパイ」がいます。センパイたちのセリフは、ほぼ日独自の「手づくりAI（人“考”知能）」でつくられていて、日々の記録にコメントをくれたり、励ましてくれたり。とはいえ、人工知能ではないので、まったく関係ないセリフを話すこともしばしば。毎日いろんな話をしてくれるセンパイに、すこしずつ愛着が湧くはず。3人から、好きなセンパイを選んでいただけます。

ワンタとニャーコ（Designed by SANDER STUDIO）エルカ（Designed by Momoe Narazaki）王ちゃま（Designed by Yuka Morii）

これからも、記録がもっとたのしくなる機能や、記録してきて良かったと思える機能を、どんどん追加してまいります。

早期ダウンロードキャンペーンを実施中！

リリースを記念して、2025年10月31日（金）までに「ほぼ日手帳アプリ」をダウンロード＆登録してくださった方全員に、「ほぼ日オンラインストア」のお買いものに使える500円分の割引クーポンをプレゼントします。

〈クーポンのご利用について〉

ご利用期限：2026年2月28日（土）まで

ご利用条件：1,000円（税抜）以上のご注文（国内発送のみ・Amazon Payでのお支払いは不可）

※クーポンは11月上旬に配布され、期限内のほぼ日オンラインストアでのお会計時にクーポンが表示されます。

※クーポンのご利用は、お1人さま1回まで可能です。

リリース直前の予告コンテンツも配信中

糸井重里のインタビューや、ほぼ日スタッフがためしにアプリを使ってみた動画、そして、センパイの紹介など、『ほぼ日手帳アプリ』についてもっと知ることができるコンテンツを配信しています。

［予告1］糸井重里インタビュー「生きてるって、思い出をつくること。」(https://www.1101.com/store/techo/ja/magazine/contents/techoapp_pre/j4gbt9gfy.html)

［予告2］動画でご紹介！ほぼ日手帳アプリならできる、こんなこと。(https://www.1101.com/store/techo/ja/magazine/contents/techoapp_pre/xqguoq2m1.html)

［予告3］読んでぼくらを好きになあれ！センパイ、ちょこっとインタビュー(https://www.1101.com/store/techo/ja/magazine/contents/techoapp_pre/ztmtwxigy.html)

『ほぼ日手帳アプリ』概要

・サービス名：ほぼ日手帳アプリ

・対応OS：iOS/Android（機種によりご利用いただけない場合があります）

・価格：基本機能は無料（一部機能はプレミアムプラン限定）

※プレミアムプラン価格：月額プラン 550円（税込）/年額プラン 4,980円（税込）

・運営：株式会社ほぼ日

公式サイト：https://techoapp.1101.com

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6476838032

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.hobonichi.techoapp

