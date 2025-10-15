こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
スポーツランドSUGO設立50周年を記念して壮大に手芸化!! 数々の名勝負の舞台となったインターナショナルレーシングコースを羊毛フェルトを使ったA4サイズのジオラマで立体的に表現
コースを歩いて資料集めました
ヤマハ発動機は10月15日、ウェブサイトコンテンツ「あみぐるみ・羊毛フェルト」で、第16弾となる羊毛フェルト作品「スポーツランドSUGO インターナショナルレーシングコース」を公開しました。
【スポーツランドSUGO インターナショナルレーシングコース】
https://global.yamaha-motor.com/jp/showroom/handicraft/needle-felting/sugo/
これは、ウェブサイトに掲載された説明動画と、無料でダウンロード出来るレシピ（設計図）をもとに、ユーザー自らが作品を作り上げることができるコンテンツです。
今回モチーフにしたのは宮城県にある国内有数のモータースポーツ・レジャー施設「スポーツランドSUGO」のインターナショナルレーシングコース。スーパーGT、スーパーフォーミュラー、全日本ロードレース選手権等を始めとする、多くの国際格式のレースを開催する全長3,621mのサーキットは、国内で最も高低差が高く（69.83m[※]）、テクニカルなセクションが続くレーシングコースです。
2025年に創立50周年を迎えたスポーツランドSUGOのインターナショナルレーシングコースと周辺の山々をA4サイズに収めたジオラマを眺めながら、自宅のリビングにいながらにして、かつて繰り広げられた数々の名勝負を立体的に想像したり、ご自身がサーキット走行する際のレコードラインのシミュレーションをしてみてはいかがでしょうか？
[※]ジオラマ化するにあたって、A4サイズに縮尺した際の高低差は実際のコースと対比して少しだけ盛っています。
コンテンツ制作にあたっては「一般社団法人 日本羊毛フェルト協会」に協力を依頼し、監修頂いています。
一般社団法人 日本羊毛フェルト協会： https://www.woolfelt.jp/
スポーツランドSUGO 50周年記念特設サイト
https://www.sportsland-sugo.co.jp/50th/history.html
スポーツランドSUGO 50周年記念特設サイト
https://www.sportsland-sugo.co.jp/50th/history.html