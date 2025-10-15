スポーツランドSUGO設立50周年を記念して壮大に手芸化!! 数々の名勝負の舞台となったインターナショナルレーシングコースを羊毛フェルトを使ったA4サイズのジオラマで立体的に表現

スポーツランドSUGO設立50周年を記念して壮大に手芸化!! 数々の名勝負の舞台となったインターナショナルレーシングコースを羊毛フェルトを使ったA4サイズのジオラマで立体的に表現