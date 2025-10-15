いよいよ東京デフリンピックが11月15日に開幕！都立大公式YouTubeにて、デフスポーツ関連動画を公開

東京都立大学（以下「本学」という）は、日本で初めての開催となる東京2025デフリンピックが本年11月15日に開幕することに先立ち、本学公式YouTube「都立大Channel」にて、２本のデフスポーツ関連新規動画が2025年９月に追加され、このたび全15本のデフスポーツ関連動画が公開となりましたので、お知らせします。

本学は、荒川区東尾久に健康福祉学部を構え、豊かな人間性を備えた保健医療職の育成に取り組んでいます。東京2020パラリンピック競技大会の開催を契機に、2017年度からは、地域社会への貢献活動の一環として、デフスポーツやパラスポーツなど、障害者スポーツの普及と共生社会の実現を目指した取組を展開しています。

障害の有無、性別、年齢等に関わらず、すべての人が共に楽しめるデフスポーツやパラスポーツ体験会を開催し、関連動画の配信を通じて、より多くの人にその魅力を伝えることで、障害への理解を深め、共生社会の構築を目指しています。

動画では、東京デフリンピック2025で行われる各種競技の紹介やインタビュー、応援の方法などを紹介しており、デフリンピック開幕前の機運醸成にも繋げます。

１ 東京都立大学の公開動画

２ 視聴方法

YouTube「都立大Channel」による配信

都立大Channel - YouTube

３ 関連情報

・東京デフリンピック２０２５について

・東京都立大学荒川キャンパスで実施しているパラスポーツ体験会等について

