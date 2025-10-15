シューズブランド「AcureZ」の直営店を奈良県のならファミリーに新規オープン！

アシックス商事株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：小林淳二）は、シューズブランド「AcureZ（アキュアーズ）」の直営店「AcureZならファミリー店」を、奈良県のならファミリーに10月15日（水）にオープンします。

AcureZは、「履いた初日から足にフィットする履き心地とシルエットの美しさが共存したシューズ」をコンセプトとしたブランドです。長さや角度などをミリ単位で調整しながら最適化したオリジナルの靴型（ラスト）を用いて作製し、アッパー（甲被）にやわらかな素材を使用するとともに、シューズの内側にスポンジ入りジャージ素材を採用するなど履き心地の良さを追求しています。

「AcureZならファミリー店」では、AcureZで一番人気の「母趾にやさしい」シリーズをメインに展開します。GORE-TEXファブリクスを搭載したGORE-TEXカジュアルブーツや人気のローファーなどを取り揃えています。このほか、ストレッチブーツやサイドゴアブーツなどブーツ類を充実させています。

店内はブランドカラーであるグレーを基調としながら木目やグリーンを配した上品で落ち着いた雰囲気としています。さらに、通路を広くとることでお客さまにリラックスしてお買い物をしていただける空間としています。

関西エリアでの「AcureZ」直営店の出店は、今回がはじめてです。100以上の専門店で構成される駅前型ショッピングセンターで、年齢を問わず多くのお客さまが来店されるならファミリーに出店することで、当ブランドのさらなる認知拡大をはかります。また、今後は、地域特性に合わせたカラー展開やサービスを提供することで、関西エリアでの顧客基盤拡大をめざします。





【主な商品】

■ 母趾にやさしいビットローファー

（品番：AO-10228 価格：7,700円（税込））

母趾にゆとりを持たせた独自の靴型設計が特徴です。ヒール高は約1.5cmと低めで安定感があり、トレンドのスクエアトゥデザインを取り入れています。シンプルなデザインでさまざまなシーンにも合わせやすい、AcureZの定番人気商品です。

■母趾にやさしいGORE-TEX カジュアルブーツ

（品番：AO-10254 価格：20,900円（税込））

母趾にゆとりを持たせた独自の靴型設計が特徴です。

耐久防水性と透湿性を兼ね備えたやわらかなGORE-TEXファブリクスをライニング（裏材）に採用し、雨の日でも晴れの日でも、足をドライに保ち、快適な靴内環境を提供しています。

【「母趾にやさしい」シリーズの主な機能】

母趾側にゆとりをもたせた靴型設計

靴型を自社で開発することで、母趾側にゆとりをもたせたオリジナルの設計にしています。これにより美しいシルエットと優れた機能性を高いレベルで両立させています。

やわらか設計

ライニングにスポンジ入りジャージ素材を採用し、足あたりのやわらかさを追求しています。

立体型サポート中敷

立体型サポート中敷により、足裏のアーチ部分のフィット性を追求しています。





【開催情報】

店名：AcureZならファミリー店

住所：奈良県奈良市西大寺東町2-4-1 ならファミリー3階

アクセス：https://maps.app.goo.gl/QNFzMpa8UUwfSfoi6

電話番号：0742ｰ94ｰ7218

取扱商品：AcureZのパンプス、ブーツ、スニーカーなど（アウトレットアイテムを除く）

店舗面積：73.72m²

オープン：2025年10月15日（水）

営業時間：10：00～20：00

定休日：ならファミリーの休館日に準ずる

【AcureZブランドサイト】

https://www.asics-trading.co.jp/brand/acurez/