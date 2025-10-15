Vantage Foundationのボランティア、Laws for Paws Vietnamで保護犬に愛情とケアを届ける





ホーチミン市（ベトナム）、2025年10月15日 /PRNewswire/ -- 共感と地域精神を示す心温まる活動として、Vantage Foundationのボランティア15名が、捨てられた犬や虐待を受けた犬の保護とリハビリに尽力する現地非営利団体であるLaws for Paws Vietnamで一日を過ごしました。



この活動は、有意義な実践的なボランティア活動を通じて社会に良い影響を与えるというVantage Foundationの広範な使命の一環です。ボランティアたちは一日を通して、犬の散歩や入浴から日常ケアの補助まで一連の活動に参加し、各動物が身体的なケアだけでなく、回復に不可欠な感情的な絆も得られるよう努めました。

「これは単なるボランティア活動ではなく、思いやりの力について改めて気づかせてくれる、謙虚な気持ちにさせてくれる経験でした」と、Vantage Marketsのセールス・ディレクターであるAdam氏は述べています。「多くの参加者が犬たちと真の絆を築き、小さな親切が犬たちの癒しの旅にどれほど大きな変化をもたらすかを直接目撃しました。」



その日は、救出されるまで虐待やネグレクトを経験してきた動物たちとボランティアが密接に交流し、温かさ、笑い、そして共有された愛情に満ちた時間となりました。この体験はVantageチームに深い感銘を与え、ケアと優しさは人間社会を超えて、それを必要とする全ての生き物へと広げるべきだという財団の信念を再確認させるものとなりました。

Laws for Paws Vietnamは、動物福祉において重要な役割を果たし続けており、保護された犬たちに医療ケア、リハビリテーション、そして安全な里親への道を提供しています。Vantage Foundationは、彼らの使命を支援し、思いやりに基づく地域活動の重要性を啓発できることを誇りに思っています。



「このようなパートナーシップを通じて、影響力のある活動には必ずしも大規模なプログラムが必要ではなく、共感と時間を提供する意思から始められることを改めて認識します」と、Vantage Foundationの執行理事であるSteven Xie氏は述べています。「ボランティア活動の1つひとつが、より優しく包摂的な世界への一歩なのです。」

Vantage Foundation

Vantage Foundationは、2023年に英国のMcLaren Technology Centreで発足した独立した慈善団体です。同財団は、Grab Indonesia、ナイジェリアのiREDE Foundation、Teach For Malaysia、ブラジルのInstituto Claretなど世界中の組織と提携し、影響力のある社会的イニシアチブを推進しています。

詳細については、www.vantage.foundationをご覧ください

Foundation Laureus Sport for Good

Laureusはスポーツの力を活用し、最も脆弱なコミュニティに暮らす子どもや若者の人生を変革します。彼らが暴力、差別、不利な状況に打ち勝つ手助けをしています。

詳細については、www.laureus.comおよびlaureus.esをご覧ください

