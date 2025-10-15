冬のお洒落をスマートに楽しむDECOYの新発想アウター「スマートダウン」が10月中旬より新登場～必要な箇所だけにダウン素材を使用し、かさばり・着ぶくれを解消～

















ブリティッシュトラッドにシーズントレンドを取り入れたカジュアルブランド「DECOY（デコイ）」は、2025年1０月中旬より、気候やシーンに合わせて快適な暖かさを提供する新商品「スマートダウン」を発売いたします。かさばらない軽い生地を使用することで着ぶくれを防ぎながらも確かな暖かさを実現。長いシーズンで活躍する、スマートなアウターです。【特徴】① ちょうどいい暖かさDECOYのアウターは、冷えを感じやすい部分のみにダウン素材を使用！少し肌寒い季節から着用が可能で、今の季節から活躍。② かさばらず、着ぶくれしない「薄い・軽い」を実現したアウターのため、冬特有の着ぶくれを防止！着脱時も邪魔にならない点もポイント。■商品紹介スマートダウン【はっ水】【ウォッシャブル】https://digitalpr.jp/table_img/1914/120141/120141_web_1.png薄く軽量ながらも必要な箇所にしっかりとダウンを入れることで、すっきりとしたシルエットを実現したスマートダウンコート。着ぶくれ感がなく、洗練された印象に仕上がります。超軽量仕様で快適な着心地を叶えつつ、防寒性も兼ね備えた一枚。デイリーから通勤まで幅広いシーンで活躍する万能アウターです。カラー展開：カーキ/ネイビーサイズ展開 : ９号/11号/13号/15号/17号価格 : \16,489（税込）URL ：https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&bid=decoy&pid=495621スーパーウォームコート【発熱中綿】【軽量】https://digitalpr.jp/table_img/1914/120141/120141_web_2.png薄くて軽いのにしっかり暖かいと好評のスーパーウォームは累計販売５万枚（※）の人気アイテム。今年はフードの取り外しはドットボタンからファスナー仕様になり、ポケットデザインも刷新しました。シンプルで合わせやすく、通勤からデイリーまで幅広く活躍する万能アウターです。※販売期間2020年10月～2025年3月カラー展開：アイボリー/ベージュ/ネイビー/緑（店舗限定色）サイズ展開 : ９号/11号/13号/15号/17号価格 : \10,989（税込）URL ：https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&bid=decoy&pid=495617■販売先全国DECOY SINCE 1981販売店舗：https://www.crossplus.jp/Page/storelocator/?bid=decoy自社ECサイト ：https://www.crossplus.jp/shop/decoy/※商品により販売のない店舗もございます。詳細は店舗に直接お問い合わせください。■クロスプラス 会社概要会社名：クロスプラス株式会社代表者：山本大寛所在地：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13URL ：https://www.crossplus.co.jpクロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful,Be Happy！」を合言葉に、ファッションを通じてすべての人に彩りとよろこびを届けてまいります。