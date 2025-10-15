こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンＤ」特別協賛決定！
大正製薬株式会社［本社：東京都豊島区 社長：上原 茂］（以下、当社）は、一般社団法人日本野球機構（以下、NPB）が2025年11月26日（水）に開催する2025年度のプロ野球年間表彰式「NPB AWARDS 2025」に特別協賛することを決定いたしました。
当社がプロ野球年間表彰式「NPB AWARDS」に特別協賛を行うのは、2014年から12年連続となります。また、2013年より新人選手選択会議（ドラフト会議）の冠スポンサー、2016年よりNPBパートナーを務めており、これらの活動を通じ、プロ野球選手が様々な社会貢献活動を行うことなどもサポートしております。
当社は、今後もリポビタンＤを通じて、夢や目標に向かって前向きに頑張る人々に寄り添い、さまざまな応援活動を実施してまいります。
◇ 開催概要
公式タイトル： 「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンＤ」
開催日程 ： 2025年11月26日（水）
（第1部）ファーム表彰式 12:00～13:15予定
（第2部）16:00～18:15予定
主 催： 一般社団法人日本野球機構
◇ リポビタンブランドサイト
URL https://brand.taisho.co.jp/lipovitan/
本件に関するお問合わせ先
大正製薬株式会社
担当 ：コーポレートコミュニケーション部
TEL ：03-3985-1111（代表）