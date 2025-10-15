日本でたった1人の公認サンタクロースと一足先に冬の思い出づくりを11月1日より、全国4店舗限定でクリスマスイベントを開催

株式会社ＩＣＬ

ライフスタイルブランド『Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）』は、4店舗限定で「どこよりも早くサンタクロースがやってくる！」スペシャルイベントを開催いたします。本イベントでは、日本で唯一の公認サンタクロース“パラダイス山元氏“と記念撮影や、参加者限定チェンジングカードのプレゼントなど、家族や友達、大切な人と楽しめるコンテンツをご用意。公認サンタクロースと一緒に冬の思い出づくりをお届けいたします。また11月より大人気のアップルリースが作れるワークショップを店舗限定で開催。世界にひとつだけ、自分だけのアップルリースを手作りできる貴重なチャンス。今しかできない体験を、ぜひお近くの店舗でお楽しみください。

■「どこよりも早くサンタクロースがやってくる！」スペシャルイベント

【開催店舗・日程】

・11月1日(土)：アフタヌーンティー・リビング アーバンドック ららぽーと豊洲

・11月8日(土)：アフタヌーンティー・リビング 大丸札幌店

・11月15日(土)：アフタヌーンティー・ホーム＆リビング くずはモール

・12月13日(土)：アフタヌーンティー・リビング テラスモール湘南

【参加方法】

2025年10月15日(水)12時より予約受付開始

【参加費】無料

【定員数】各店舗 先着32組

※先着順のため、定員に達し次第、受付終了となります

※カードのプレゼントは1組様につき1枚とさせていただきます

詳しくはこちら＞＞ :https://shop.afternoon-tea.net/shop/e/efeature-christmas/#santa-event

■アップルリースが作れるワークショップ開催

アフタヌーンティー・リビングのメンバーズ会員限定で、アップルリースが作れるワークショップを店舗限定で開催。

【開催日程・店舗】

・11月22日(土)：アフタヌーンティー・リビング ホワイティうめだ

・11月29日(土)：アフタヌーンティー・リビング アーバンドック ららぽーと豊洲

【参加方法】

アフタヌーンティー公式オンラインストアで販売予定

※店舗ごとに販売開始が異なります、応募ページにてご確認をお願いいたします

※グルーガンを使用のため、参加については中学生以上の方が対象です

【参加費】3,300円(税込)

【定員数】各店舗18名

詳しくはこちら＞＞(https://shop.afternoon-tea.net/shop/e/efeature-christmas/#santa-event)

※11月6日(木)より応募ページ公開予定

■大人気のアップルモチーフの商品

大人気のアップルモチーフの商品は、10月22日(水)よりアフタヌーンティー・リビング店舗および、アフタヌーンティー公式オンラインストアにて順次販売開始いたします。ワークショップに参加できなかった方もこの機会にぜひお買い求めください。

大きさ順：ツリーXL \25,300、ツリーL \17,600、ツリーM \7,480、ツリーS \４,400、、ツリーS(グリーン) \４,400、ツリーXS \3,300、、ツリーXS(グリーン) \3,300 ※XL～Mライト付き ※グリーンアップルツリーは公式オンラインストアおよび一部店舗のみの販売

大きさ順：リースL \6,050、リースM(レッド) \4,620、リースM(レッドグリーン) \4,620、ハート型リース \3,850

ツリーS \4,400

※価格は全て税込

■グリーンランド国際サンタクロース協会公認サンタクロース／パラダイス山元

1998年、アジア地域から初めて選出された「グリーンランド国際サンタクロース協会」(本部:デンマーク)の公認サンタクロース。福祉施設や小児病院の訪問のほか、日本に正しいクリスマスの習慣を定着させようと啓蒙活動中。公認サンタクロース歴28年目。マンボミュージシャン、マン盆栽家元、餃子シェフとしても活躍中。

■Afternoon Tea LIVING紹介

「spice of a day」のメッセージのもと、日常に旬やトレンドを取り入れ、彩りのある生活を演出する。

そんなシアワセのきっかけと出会え、暮らしの中にちょっとしたスパイスをお届けするライフスタイルブランド。

Afternoon Tea LIVING には、ダイニングやキッチン、リビング、バス、ステーショナリーからウエアまで幅広いアイテムが揃います。

現在、全国約120店舗とオンラインストアを展開中。

店舗には、ギフトに関する豊富な知識を持つギフトコンシェルジュが在籍し、贈る方も贈られる方も笑顔になれるようなギフト選びをサポートします。『Today is a Gift. 今日を、ちょっといい日に。』をテーマに、ギフトを贈る楽しさをご提案します。

Afternoon Tea LIVINGブランドサイト(https://www.afternoon-tea.net/living/)