食品スーパーマーケット「大阪屋ショップ魚津店」オープンのお知らせ

株式会社大阪屋ショップ

株式会社大阪屋ショップ（本社：富山県富山市、代表取締役社長：尾崎 弘明）は、10月16日(木)午前8時、富山県魚津市相木地内の複合商業施設「アイタウン魚津」に、「大阪屋ショップ魚津店」をオープンいたします。

当店は、富山県内43店舗目、大阪屋ショップ全体で54店舗目となります。

『あたらしくはじまる！大阪屋ショップ』をキャッチコピーに、価値ある安さと地元食文化に根差した品揃えを強化いたします。ご来店いただくすべてのお客様に、より便利に・おトクに・楽しくお買い物いただく機会をご提供し、笑顔になっていただける「スマイルスーパーマーケット」を目指してまいります。

１．あたらしくはじまる「大阪屋ショップ魚津店」をご紹介！

海産コーナーからは鮮魚専門店「大和海産」が、地元魚津港を中心に、日本海全域の旬魚を多数取り揃えます。丸魚は毎日10～12種類以上をご用意し、頭取りなどの調理サービスも実施いたします。また、鮮魚専門店ならではの新鮮なネタを使用した「魚屋のにぎり鮨」、地物の魚で作る焼き魚・煮魚、地元メーカー様の丸干し・開き物など、新川地域の魚食文化に合わせて多彩に取り揃えます。

精肉コーナーでは、「黒部名水ポーク」をはじめとする味と品質を厳選した豚肉・鶏肉、時短・簡単調理の味付け肉、焼肉用・すきやき用のこだわりのお肉など、ハレの日のごちそうから普段使いのお肉まで豊富な品揃えをお届けいたします。特大パックや冷凍のスライス肉なども常時取り揃え、いつでもお買い得にご利用いただけます。

惣菜コーナーからは、毎日お惣菜・揚物・自家製弁当を常時50品以上ご用意いたします。1つ50円の春巻・ソーセージカツ、298円のずっしり入ったのり弁当・ナポリタンなど、味よしコスパよしの商品を販売いたします。大きなエビフライや地元加工のすり身揚げなどの魚惣菜、専門店並みのサクッと食感を追求した「天ぷら庵」など、こだわりのメニューもお届けします。また、店内テナントとして「錦龍」が本格中華のおかず・お弁当を毎日できたてで展開します。

大阪屋ショップのパン屋さん「ラ・クレソン」は、新川地区初の展開となります。看板商品のサクモチ塩バターパン・小麦香る食パンなど店内焼きたてのおいしいパンをお届けいたします。店内のピザ窯で高温・短時間で焼き上げた「本格ナポリ風ピザ」はランチサイズもご用意いたします。また、国産小麦のクロワッサン・デニッシュベイクドーナツなど、食事やおやつにお手軽な商品も展開いたします。

青果コーナーからは、全国各地よりバイヤーが厳選して買い付けた新鮮な野菜と果物を、毎日日替わりかつお得な価格でお届けします。また「大阪屋ショップ三ツ星ブランド」として、旬の時期に最もおいしいものを厳選して展開します。魚津市近郊の地元生産者の方と連携し、旬の野菜や果実を販売し、地産地消に取り組みます。

日配・グロサリーコーナーは、新川地区全域の基礎調味料・地酒・銘菓・スイーツなど、地元で愛される商品を豊富に取り揃えます。また、アジアやヨーロッパからの輸入食品・菓子、低カロリー・低糖質などの健康志向商品など、毎日のお買い物が宝探しのように楽しくなる売場づくりを実現します。

また、各コーナーで「超ベストプライス」企画として、暮らしの必需品を中心としたセレクト商品を超大特価で毎日2,000品以上ご提供いたします。

２．楽天ポイントが使える！貯まる！

当店ポイントカード「大阪屋ショップ Edy-楽天ポイントカード」または「大阪屋ショップアプリ」をご利用いただくと、全国で使える楽天ポイントが貯まり、貯まった楽天ポイントはお支払い時にご利用いただけます。ぜひご利用ください。

◆店舗概要

- オープン日：2025年10月16日（木）- 所在地 ：富山県魚津市相木1064番1（アイタウン魚津内）- 電話番号 ：0765-32-3910- 売場面積 ：603坪- 駐車台数 ：217台（共用）- 営業時間 ：全日9:00～21:00- 売上目標 ：初年度12か月ベース18億円- 店長 ：鷲谷 勝- テナント ：富山第一ドライ（クリーニング）、錦龍（中華総菜）、花まつ（花）- 店舗ＨＰ ：https://www.ohsakaya-shop.jp/store/10644/魚津店外観魚津店は県道135号線（旧国道8号線）沿いに位置し、魚津ICより車で約5分、魚津駅より徒歩約13分です。

※本プレスリリースの内容は発表日時点の情報です。内容は予告なく変更となる場合がございます。