一般社団法人日本作家クラブ（竹内博理事長）主催(協賛・株式会社ファミリーマート）の第13回「野村胡堂文学賞」の受賞作品は、赤藭諒さんの『碧血の碑』（小学館）に決定しました。

受賞者の赤藭諒さんは、1972年京都府生まれ。同志社大学文学部卒業。私立大学教授、法学博士、弁護士。2017年「義と愛と」（のち『大友二階崩れ』に改題）で第9回日経小説大賞を受賞し作家デビュー。2023年『はぐれ鴉』（集英社）で第25回大藪春彦賞を受賞。2024年『佐渡絢爛』（徳間書店）で第13回日本歴史時代作家協会賞作品賞と第14回本屋が選ぶ時代小説大賞をダブル受賞。本年（2025年）『我、演ず』（朝日新聞出版）で、第8回細谷正充賞を受賞。他の著書に『大友の聖将』『大友落月記』『神遊の城』『戦神』『計策師 甲駿相三国同盟異聞』『空貝 村上水軍の神姫』『立花三将伝』『太陽の門』『仁王の本願』『火山に馳す 浅間大変秘抄』『酔象の流儀 朝倉盛衰記』『友よ』など多数。

◆「野村胡堂文学賞」について

野村胡堂は、その生涯の中で、特に江戸の下町を舞台に“目明かし”が活躍する国民文学、捕物小説の一大傑作である『銭形平次捕物控』を著し、戦前・戦後を通じて庶民、大衆を勇気づけてきました。「日本作家クラブ」は、その野村胡堂が初代会長となって設立された「捕物作家クラブ」を前身とする団体で、「野村胡堂文学賞」は、同クラブが 野村胡堂を顕彰する目的で2013（平成25）年に設立しました。毎年、野村胡堂に匹敵するような時代・歴史小説1作品を選出し、受賞作家には正賞（万年筆）と副賞（賞金）を授与しその栄誉を讃えることとしています。

受賞作決定の公表日10月15日は、野村胡堂（1882-1963）の誕生日で、本賞（野村胡堂文学賞）は毎年この日を公表日としています。

なお、本年の授賞式は11月12日（水）午後４時より神田明神内の明神会館にて執り行う予定です。

※選考会は10月10日に日本工業倶楽部で開催され、文芸評論家の郷原宏氏（委員長）、作家で第4回野村胡堂文学賞受賞者の吉川永青氏、当クラブの竹内博理事長の3名の合議によって決定しました。

〇参考：「野村胡堂文学賞」歴代受賞者

◆第１回 平成25年10月15日

小中陽太郎「翔べよ源内」 平原社

◆第２回 平成26年10月30日

塚本逭史「サテライト三国志（上・下巻）」 日経BP社

◆第３回 平成27年10月2日

鳴神響一「私が愛したサムライの娘」 角川春樹事務所

◆第４回 平成28年10月2日

吉川永青「闘鬼斎藤一」 NHK出版

◆第５回 平成29年10月6日

熊谷敬太郎「吼えよ江戸象」 NHK出版

◆第６回 平成30年 7月3日

秋山香乃 「龍が哭く」 PHP研究所

◆第７回 令和元年 7月4日

木下昌輝 「絵金、闇を塗る」 集英社

◆第８回 令和2年 7月1日

今村翔吾 「八本目の槍」 新潮社

◆第９回 令和3年 10月15日

砂原浩太朗 「高瀬庄左衛門御留書」 講談社

◆第10回 令和4年 10月15日

蝉谷めぐ実 「おんなの女房」 KADOKAWA

◆第11回 令和5年10月15日

天野純希「猛き朝日」中央公論新社

◆第12回 令和6年10月15日

武内涼 「厳島」 新潮社

◆「日本作家クラブ」とは

日本作家クラブは、創作活動に携わる者たちの職能的な結合体として、広く文化や芸術の振興および会員相互の自己啓発と親睦を図ることを目的に1949年に設立された団体です。初代会長は野村胡堂。草創期の会員には江戸川乱歩、海音寺潮五郎、横溝正史、山手樹一郎、山岡荘八、吉川英治らの錚々たる文豪が名を連ねました。当クラブでは作家の意味を、広い意味での表現者および表現を志す人と捉えています。こうした会員による表現の場として1994年に同人雑誌『文芸』を創刊（年1回刊行、通巻27号）。2013年からは顕彰事業に着手して「野村胡堂文学賞」、2015年に「あらえびす文化賞」を創設。2019年に創立70周年記念事業を展開、今日に至っています。

【「野村胡堂文学賞」授賞式概要】

開催日時：2025年11月12日 16:00～

開催場所：神田明神（東京都千代田区外神田２丁目16-２）

主催：日本作家クラブ

