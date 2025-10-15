サイバー・バズとディップが共催。 「Instagram×Google 集客最大化のテクニック」セミナーを10月22日（水）に開催！
ソーシャルメディアマーケティング事業を展開する株式会社サイバー・バズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高村彰典）は、人材サービス事業とDX事業を展開するディップ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：冨田英揮）と共催で、ウェビナー「Instagram×Google 集客最大化のテクニック」を2025年10月22日（水）に開催いたします。
■開催概要
今やお客様がお店を選ぶ際に、InstagramやGoogle上の情報は大きな影響力を持っています。
一方で、正しい集客手法を知らないまま時間や労力を費やしても「思ったような成果が出ない」という課題を抱える店舗も少なくありません。
そこで本セミナーでは、実際に成果を出した店舗の成功事例をもとに、InstagramとGoogleを活用した具体的な集客最大化テクニックを解説。明日から実践できるノウハウをお届けいたします。
【こんな方におすすめ】
・新規集客を強化したい
・地域に特化した顧客を獲得したい方
・Googleマップの活用方法が分からない方
・ネット予約数を増やしたい方
・成功事例をもとに学びたい方
・Instagramを効果的に活用したい方
【開催概要】
日時：2025年10月22日（水）15:00～16:00
形式：オンラインセミナー（Zoom）
費用：無料
主催：ディップ株式会社 × 株式会社サイバー・バズ
▼参加申込はこちら
https://form.run/@dip-net-marketing-webnar1022
【登壇者】
ディップ株式会社 内海正宏
株式会社サイバー・バズ 富田航平
【注意事項】
・競合他社様のご参加はご遠慮ください。
・競合他社と判断した場合は参加をお断りさせていただく場合がございます。
・お申込後にキャンセルされる場合は、開催前日までにご連絡ください。 ご提供いただく個人情報は各社の「個人情報保護方針」に基づき、厳重に管理いたします。
ディップ株式会社 会社概要
労働市場における諸課題を解決し、誰もが働く喜びと幸せを感じられる社会の実現を目指す“Labor force solution company”をビジョンに掲げ、人材サービス事業とDX事業を運営しています。企業理念「私たちdipは夢とアイデアと情熱で社会を改善する存在となる」のもと、事業活動を通じて持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
本社：東京都港区六本木3-2-1 六本木グランドタワー31F
事業内容： 人材サービス「バイトル」「スポットバイトル」「バイトルNEXT」「バイトルPRO」「はたらこねっと」、看護・介護業界の転職支援サービス「ナースではたらこ」「介護ではたらこ」などの運営、DXサービス「コボット」の開発・提供、他
URL：https://www.dip-net.co.jp/
株式会社サイバー・バズ 会社概要
2006年に創業、2019年にマザーズ上場（現グロース市場）。現在「コミュニケーションを価値に変え、世の中を変える。」というミッションのもと、インフルエンサーを主軸としたソーシャルメディアマーケティング事業を展開。「インフルエンサーサービス」「SNSアカウント運用」「インターネット広告販売」などSNS周辺領域のソリューションを一気通貫で提供。
・事業内容：ソーシャルメディアマーケティング事業、ライブ配信プラットフォーム事業、HR事業
・所在地：150-0031 東京都渋谷区桜丘町12－10 住友不動産渋谷インフォスアネックス4,5,6F
・東京証券取引所グロース市場 証券コード 7069
・URL：https://www.cyberbuzz.co.jp/
