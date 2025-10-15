早稲田大学創立１５０周年記念事業 特設サイトをオープン

学校法人早稲田大学

学校法人早稲田大学（東京都新宿区、理事長：田中 愛治、以下「早稲田大学」）は、2032年に創立150周年を迎えるにあたり、2025年10月より記念事業を本格始動させています。創立150周年記念事業では、総合知によるGlobal Research（研究）・Global Education（教育）・Global Citizenship（貢献）事業の推進を通じて、日本社会の変革を牽引することを目指しています。

このたび、この創立150周年記念事業を幅広く周知するための特設ウェブサイトを開設いたしました。本ウェブサイトは「Change Today, Shape Tomorrow：変える力、創る未来」をコンセプトに、早稲田大学が掲げる「世界人類に貢献する大学」への進化と、研究・教育・貢献の３つを柱とする150周年記念事業の姿を分かりやすく発信することを目的としています。

また、各界で活躍する卒業生からの未来へのエールを綴ったインタビューや応援メッセージなど、スペシャルコンテンツも続々と公開しており今後も新たなコンテンツを順次公開予定です。

さらに、特設ウェブサイトオープンに合わせてLINE公式アカウントも開設し、本学に関心を寄せる方々へ本学の”いま”と”これから”が分かる情報をリアルタイムに発信してまいります。

インタビュー・応援メッセージ掲載の著名人（抜粋）

創立150周年記念事業 特設サイト

URL：https://www.waseda.jp/150th/(https://www.waseda.jp/150th/)

特集コンテンツ

樋口 昌平氏（日本サッカー協会/NPO法人Little Bridge代表理事）

早稲田びと

私たちは、変化し続け、完成しない。豊かな人間性と進取の精神で、自らの“みち”を切り開く「早稲田びと」。日本をはじめ世界のさまざまなフィールドで活躍する早稲田びとが宿す地球市民としての思い、輝く未来を切り拓く姿を追いかけます。

花田 勝彦 氏（早稲田大学競走部駅伝監督）

シン・早稲田講義

教室では出会えない場所に、未来を動かす学びがある。卒業生の歩んできた“未知の道”を〈○○学〉として紐解く、知の冒険。地球市民として社会と向き合い、人類への貢献を考えるヒントに出会える場です。

未来へのエール

“記憶のなかのキャンパス”から未来へのエールを。各界で活躍する卒業生たちが語る早稲田での日々と、創立150周年へ向けた応援メッセージを届けます。その想いは時代と世代を越えて、“これからのキャンパス”へと結ばれます。

LINE公式アカウント

本学の”いま”と”これから”をリアルタイムにお届けし、多くの方々に本学の最新の取組みへの理解と共感をいただきながら、持続的な関係を築いていくことを目指し、早稲田大学LINE公式アカウントを開設しました。本アカウントからの初回のニュース配信は、本学の創立記念日にあたる10月21日に開始します。

ニュース配信について

毎週1回、早稲田の”いま”と”これから”を伝える複数本のニュース、動画・音声コンテンツを発信します。ニュース、動画・音声コンテンツは「１.学生・校友の活躍」、「２.研究の今を知る」、「３.教育の今を知る」、「４.校友・社会とのつながりを感じる」、「５.スポーツ・文化を楽しむ」、「６.早稲田の未来」のいずれかの内容で発信予定です。

LINEでのニュース、動画・音声コンテンツ画面イメージ

メニューについて

トーク画面の下部に表示される固定メニューとして、「１.共通メニュー」と「２.校友メニュー」の2種類を用意します。「１.共通メニュー」からは本学の各種WebサイトやSNS、「２.校友メニュー」は個人情報更新画面などへのリンクにより、利用者の皆様が必要とする本学の情報にスムーズに辿り着ける仕組みをご用意します。

LINE公式アカウントのメニュー画面イメージ

『友だち追加』について

詳細は、早稲田大学HP(https://www.waseda.jp/top/wasedaline)をご覧ください。

LINEアプリをダウンロードした後、以下のいずれかの方法での追加が可能です。

１. QRコードによる読み取り

● LINEアプリを起動し、ホーム画面の「友だち追加」から「QRコード」を選択。

● 読み取り画面から右記QRコードを読み取り、友だち追加する。

２.IDの検索

●LINEアプリのホーム画面の「友だち追加」から、検索画面の「ID」を選択。

●「@waseda_university」と入力し、友だち追加する。