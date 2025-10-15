【数量限定】倉式珈琲店から「Vietnam Lang Biang Anaerobic Natural」が登場。10月20日（月）から全国店舗及びオンラインストアにて販売開始。
倉式珈琲店を運営する株式会社サンマルクホールディングス(本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：藤川祐樹)では、数量限定の希少な珈琲豆「Vietnam Lang Biang Anaerobic Natural」を2025年10月20日（月）より全国の倉式珈琲店店舗及び倉式珈琲店オンラインストアで販売開始いたします。
数量限定シングルオリジンコーヒー（ベトナム ランビアン アナエロビックナチュラル）
「永遠の春の都市」と呼ばれるベトナム中南部の高原地帯ダラット。その郊外に佇む標高2,167mのランビアン山付近で古くからコーヒー農家を営む少数民族クホ族と日本人の生産者が協力して進めてきた『ランビアンコーヒープロジェクト』。
彼らの手によって丁寧に作られた珈琲のおいしさをひとりでも多くのお客様に知っていただくために、特別な一杯を数量限定でご用意いたしました。ベトナムでも希少なアラビカ種のコーヒーチェリーを厳選し、嫌気性発酵を加えることで芳醇な甘みと酸味を引き出したコーヒーをぜひサイフォン式でお楽しみください。
販売期間：2025年10月20日（月）～数量限定・無くなり次第終了
販売場所：倉式珈琲店各店舗、オンラインストア
Vietnam Lang Biang Anaerobic Natural
コーヒー豆の果肉を付けたまま、酸素のない密閉容器で発酵させる「アナエロビック発酵（嫌気性発酵）」を行った後、果肉を取り除かずにそのまま乾燥させる「ナチュラルプロセス」で精製されたコーヒー。
発酵工程によって引き出された、ワインのように重厚なフルーツ感と、柑橘系の爽やかな香り、カラメルのように甘い余韻が特徴。
商品概要
・Vietnam Lang Biang Anaerobic Natural HOT/ICE 750円（税込み）
対 象：全国の倉式珈琲店 店内利用時のみ
※都立大学駅前店、栄オアシス21店、ららぽーと東郷店は780円（税込み）
※倉式珈琲店の特徴でもあるサイフォン抽出にてご用意いたします。
※HOTはサイフォンのまま、ICEはサイフォン抽出後、グラスで提供いたします。
※珈琲ペアリングとして蜂蜜カステラが付いてきます。
・Vietnam Lang Biang Anaerobic Natural 珈琲豆 1,800円（税込み）
対 象：全国の倉式珈琲店、公式オンラインストア
内容量：レギュラーコーヒー豆 200g
焙 煎：ミディアムロースト
※豆のまま、もしくはお好みの粒度にお挽きして提供いたします。
ランビアンコーヒープロジェクト
高品質コーヒー生産に取り組む日本人×少数民族の共創プロジェクト
ベトナム中南部・ダラット高原のランビアン山周辺で、古くからコーヒー農園を営む少数民族・クホ族と、日本人プロデューサー・山岡清威氏が中心となり、コーヒーの品質向上と農家の生活安定、持続可能な経営を目指すプロジェクト。
株式会社サンマルクホールディングス 倉式珈琲事業部では、2024年より、苗木の寄贈、現地での植樹活動、収穫研修などを通じてこのプロジェクトへの支援を開始。コーヒーの持続可能性に貢献するとともに、生産現場への理解を深め、コーヒーのプロフェッショナルとして活躍できる人材の育成にも力を注いでいます。
倉式珈琲店について
倉式珈琲店は、世界中の厳選された珈琲豆をオーダー毎に1杯ずつ丁寧に抽出したサイフォン珈琲と、珈琲に合うお食事やデザートを提供しております。
倉式珈琲店公式サイト
HP
https://www.saint-marc-hd.com/kurashiki/
Online store
https://kurashiki-online.com/
https://www.instagram.com/kurashikicoffee_309/
LINE
https://www.saint-marc-hd.com/kurashiki/contents/line-friendadd/
お客様相談窓口
TEL：086-250-7619（平日9時～17時）
お問い合わせフォーム
https://saint-marc-hd.com/mailform/opinion.html?gy%20otai=kc
会社概要
会社名：株式会社サンマルクホールディングス
本社所在地：岡山県岡山市北区平田173-104
赤坂事務所：東京都港区赤坂2-14-5 Daiwa赤坂ビル4F
代表者：藤川 祐樹
設立 ：1991年7月19日
事業内容：フランチャイズチェーンシステムを含むレストラン及びカフェ等の事業を行う子会社の経営管理等
グループ法人：株式会社サンマルクカフェ、株式会社鎌倉パスタ、株式会社サンマルクグリル、株式会社La Madrague、株式会社京都勝牛、株式会社牛かつもと村
https://www.saint-marc-hd.com/hd/
※ 本プレスリリース内の画像は全てイメージです。
※ 掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※ 店舗により、販売内容が異なる場合がございます。