BAPE(R)︎ × CR7(R)︎ LIFE コレクション 第2弾が登場

A BATHING APE(R)︎（ア ベイシング エイプ(R) 以下、BAPE(R)︎）はCR7(R) LIFEとのエクスクルーシブコラボレーション第2弾を発表します。

本コレクションは、フットボール界のレジェンド、クリスティアーノ・ロナウドの卓越した功績を称えるものであり、BAPE(R)の大胆なデザイン哲学と、史上最高のアスリートのひとりとして知られるロナウドの揺るぎない信念を融合させた内容となっています。

今回のコレクションは「スピード」「プレステージ」「カルチャーとの共鳴」といった要素を体現。ストリートウェアとフットボールの伝統が融合した、ファン必見のユニークなラインアップが誕生しました。

1型目は、クラシックなAPE HEADロゴを、白・黒の2色で展開。ロナウドをモチーフにしたコミックスタイルイラストを背景にレイヤードし、モノクロームのアートでフットボールレジェンドへのオマージュを表現しています。

2型目は、BABY MILO(R)とロナウドが共演。異なる2つのアートスタイルで描かれた、遊び心あふれるデザインが特徴です。ストリートとスポーツのクロスオーバーに、ポップなエッセンスを加えた一枚となっています。

本コラボレーションは、BAPEXCLUSIVE(TM)︎ 青山、BAPE STORE(R)︎ DOVER STREET MARKET 銀座、 ISETAN MEN'S 新宿、COMME DES GARCONS 大阪、阪急うめだ本店POPUP STOREならびにBAPE.COMにて、2025年10月15日（水）に発売します。

LIFE BABY MILO(R)︎ RELAXED FIT TEECOLOR: WHITE, BLACK\15,400- (税込)LIFE GRAPHIC A BATHING APE(R)︎ RELAXED FIT TEECOLOR: WHITE, BLACK\15,400- (税込)