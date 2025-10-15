【特別な1日を華やかに】衣装レンタル＆アルバム付きで叶える、ベビー記念の夢を詰め込んだ「1dayプラン」新登場！

有限会社三景スタジオ詳細を見る :https://www.studio-palette.com/kids/100days/plan/

有限会社三景スタジオ（本社：北海道旭川市）が運営する写真スタジオ「写真工房ぱれっと」にて、

ベビーの最新アルバムと豪華衣装にこだわった「1DAYプラン」が10月から新登場！

★合計４着の衣装が選べる

★最高級アルバム「PUREアルバム」付き

★おしゃれ加工オプション付き

★お宮参り着物レンタル可能！

こだわりを存分に叶えられるうえ、特別な衣装のままお宮参りも可能に！

特別な1日をもっと華やかに演出するお手伝いを。

10月限定で【ベビー記念キャンペーン】を開催中

詳細を見る :https://www.studio-palette.com/kids/100days/campaign/

10月限定のスペシャルキャンペーンを開催中。お得なディスカウントや、非売品商品をプレゼント中！

詳しくは上のボタンからご覧くださいませ。

会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

＜店舗情報＞

写真工房ぱれっとサッポロファクトリー店

住所：北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F

TEL：011-207-4466

写真工房ぱれっと札幌中央店

住所：北海道札幌市中央区南2条西3丁目11-1k-23ビル B1F

TEL：011-596-8155

写真工房ぱれっと旭川店

住所：北海道旭川市永山3条5丁目1-4

TEL：0166-73-8485

写真工房ぱれっと帯広店

住所：北海道帯広市西17条南3丁目43-15

TEL：0155-67-8008

写真工房ぱれっと函館北斗店

住所：北海道北斗市七重浜4丁目44-1イオン上磯店内

TEL：0138-49-5116

三景スタジオ旭川本店

住所：旭川市2条12丁目右3号

TEL：0166-25-0864

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、成人卒業のご記念やフォトウェディングサービスを共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当者 : デザイン部 森田

連絡先 : design@sankeistudio.co.jp