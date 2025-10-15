和牛焼肉食べ放題「肉屋の台所」に秋・冬限定メニューが登場！

株式会社 肉屋の台所

焼肉食べ放題「肉屋の台所」（運営：株式会社肉屋の台所）は、2025年10月15日より冬限定メニューを開始いたします。

今回の目玉は、はみ出るほど大判にカットした黒毛和牛の「贅沢和牛すき焼き」。上質な「和牛リブサーロイン」と「和牛うちもも肉」を贅沢に使用し、秋・冬の味覚を存分にお楽しみいただけます。

和牛リブサーロイン



■ 冬メニューの見どころ秋冬限定！贅沢和牛すき焼きはみ出る大判！黒毛和牛リブサーロインはみ出る大判！黒毛和牛うちもも肉大判カットならではの迫力と食べ応え、甘辛いすき焼きだれと卵の相性は格別です。



【本日の厳選ブランド牛】

A5松坂牛の赤身やA5神戸牛の肩ロースなど、日本を代表するブランド牛をご用意！



【焼肉屋発、冬のあったか鍋！】

黒毛和牛の小腸を贅沢に使用した、旨みたっぷりの特製もつ鍋が新登場。焼肉屋ならではの上質な素材で、体も心も温まる秋冬限定メニューをお楽しみください。

旨辛!黒毛和牛小腸もつチゲ黒毛和牛小腸もつ鍋

【充実のラインナップ】

黒毛和牛ぷりぷり味噌ホルモン、名物黒毛和牛ロング中落ちカルビ、和牛ホルモン、黒毛和牛もつ鍋までバリエーション豊かに楽しめます。

黒毛和牛極上カルビ3種盛り合わせ黒毛和牛ぷりぷり味噌ホルモン



■ 開始日2025年10月15日（水）より、「肉屋の台所」各店にて提供開始。※Ginza Premiumは除く



■ 店舗情報

・店舗住所

新宿店：東京都新宿区歌舞伎町1-6-14 第2ショーリビル2F ☎︎03-3207-0029

新宿東口2号店：東京都東京都新宿区新宿３丁目18-4 セノビル7F ☎︎03-6274-8700

渋谷宮益坂店：東京都渋谷区渋谷1-25-6 渋谷パークサイド共同ビル5F ☎︎03-3409-0291

渋谷道玄坂店：東京都渋谷区道玄坂2-25-17 カスミビル3F ☎︎03-3461-1109

飯田橋店：東京都千代田区飯田橋4-9-8 飯田橋プラザ8F ☎︎03-3556-1109

上野店：東京都台東区上野6-14-7 ベリタス岡埜栄泉7F ☎︎03-3834-3843

上野公園前店：東京都台東区上野4-9-6 ナガフジビル 7F ☎︎03-3834-2529

五反田店：東京都品川区西五反田1-5-2 トラヤビル4F ☎︎03-3491-4129

Ginza Premium店：東京都中央区銀座7-12-4友野本社ビル1階 ☎︎03-35450707



・公式LINE アカウント：@nikuyanodaidokoro

・E-mail：wp-contact-nikuya@nikuyanodaidokoro.com

・公式HP：https://nikuyanodaidokoro.com/

・公式X：https://x.com/nikuya_official

・公式Instagram：https://www.instagram.com/nikuya_official

・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@nikuya_official