【無料】名古屋で2日間開催！国内最大級親子イベントin吹上ホール「リトル・ママフェスタ　名古屋2025Nov with メ～テレ」

株式会社エンファム.は、2025年11月21日（金）・22日（土）の2日間、名古屋市中小企業振興会館 吹上ホールにて【リトル・ママフェスタ 名古屋2025Nov with メ～テレ】を開催いたします。「週末、子どもとどこ行こう？」そんな名古屋のママ・パパ達の声にお応えする親子で安心して楽しめる国内最大級の親子イベントです。入場無料・事前予約制で、ベビーやキッズの成長を応援する「キッズレース」や、ママに人気の親子講座・マルシェなど、親子の「今」を楽しむコンテンツが盛りだくさん。毎年多くのファミリーでにぎわう名古屋フェスタは、メ～テレ（名古屋テレビ放送）特別協力のもと、2日間にわたり開催。ご家族みんなで笑顔いっぱいの秋の思い出をつくりに、ぜひご来場ください。

＜リトル・ママフェスタ 名古屋2025Nov with メ～テレ イベントサイト＞

イベント公式サイト(チケット予約はこちら)：https://festa.l-ma.co.jp/nagoya2025nov/(https://festa.l-ma.co.jp/nagoya2025nov/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20251015_nagoya)

リトル・ママフェスタとは

リトル・ママフェスタ 名古屋2025Nov with メ～テレ

「リトル・ママフェスタ(https://festa.l-ma.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202510)」は、“ママたちが集まる場所をつくる”をコンセプトに、プレママや子育て中のママたちの「出会う」「学ぶ」「遊ぶ」がぎゅっと詰まった、国内最大級の親子フェスタです。

北海道から沖縄まで全国の主要都市で開催されており、年間65回を超える開催数は、親子フェスタとして日本一の規模（自社調べ）。年間30万人以上のママ・パパが来場しています。

キッズレースや撮影会、ステージ企画に加え、企業ブースでは気になる商品を実際に見て・試せる体験型コンテンツも充実。「こんなイベントが欲しかった！」と思える、親子で笑顔になれるひとときを過ごせる場として、多くの支持を集めています。

イベント概要

日程： 2025年11月21日（金）・11月22日（土）

時間： 10:00～16:00（両日）

会場： 名古屋市中小企業振興会館 吹上ホール

対象： 親子（マタニティ～未就学児のいるファミリー）

参加費： 無料（要事前申し込み）

特別協力： メ～テレ（名古屋テレビ放送）

【無料入場チケットお申し込み】※参加にはチケット予約（LINE）が必須となります。

LINEのチケット予約はこちら

https://liff-gateway.lineml.jp/landing?follow=%40712eaxfy&lp=O7Bueh&liff_id=2007260565-YEnv3goD(https://liff-gateway.lineml.jp/landing?follow=%40712eaxfy&lp=O7Bueh&liff_id=2007260565-YEnv3goD)

LINEのチケット予約二次元コードおよび予約方法

※リトル・ママ公式LINEより入場チケット、各ブースの予約/確認がLINEからできるようになりました。

【注目の体験型コンテンツやステージイベント】

「リトル・ママフェスタ 名古屋2025Nov with メ～テレ」では、思わず笑顔になる親子参加型コンテンツが目白押し！詳細・ご予約はイベント公式ページ(https://festa.l-ma.co.jp/nagoya2025nov/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20251015_nagoya)よりご確認ください。

＜イベントの一部をご紹介＞

【歌って踊ろう♪】ステージイベント

歌遊び、運動遊びなどをお子さまと一緒に楽しめるスペシャルステージを両日開催！子どもたちの笑顔と歓声に包まれる、名古屋フェスタならではのステージをお届けします。

★ミツル＆りょうた：親子で楽しめる歌や体操などのステージを全国各地で繰り広げる音楽ユニット

★チームいちのすけ：子どもから大人まで楽しめるあそびや歌をお届けする現役保育士ユニット

ミツル＆りょうたチームいちのすけ

【みんなが主役】ハイハイ・カタカタ・パカポコレース（事前予約制）

赤ちゃんやキッズが主役の大人気レース企画！

ハイハイレース：13ヵ月頃までの赤ちゃん（ずりばいでもOK！）

カタカタレース：2才頃までの押し車をおして歩けるお子さま

パカポコレース：4才～6才のお子さま

カタカタレースハイハイレース

【記念に残る1枚を】おひるねアート/おすわりアート撮影会（事前予約制・有料）

季節感たっぷりのテーマやオリジナルアートで、お子さまの"今"をかわいく残せる、大人気フォト体験です。クリスマスのアートや年賀状のデザインに使える年賀状アートで撮影ができます。

羽子板クリスマス

【親子で学べる】体験講座いろいろ！（当日受付または事前予約）

ベビーマッサージや離乳食などの親子向け講座からマタニティエクササイズをはじめ、産後に役に立つ情報や共働き夫婦に関する講座などプレママからママ・パパまで楽しめて役に立つ講座を準備してお待ちしております。

マタニティヨガおくるみタッチパパのための両立ハック術

【親子で手作り】日々のパン「つみきパンをつくろう！」（事前予約制・有料）

小さなお子さまも一緒にパン生地作りを体験できる、大人気の親子パン作り講座です。お持ち帰り用のパン生地とレシピ付きで、ご自宅で焼き立てパンをお楽しみいただけます。

日々のパンお子様と一緒にパン生地作りを体験できます

この他にも「ファミリーマルシェ」や「抽選会プレゼント」、「子育て応援企業ブース」など親子で笑顔になれるプログラムが盛りだくさん！学びと遊びが詰まった1日を、ぜひご家族でお楽しみください。

株式会社エンファム.について

世界中の子どもたちを笑顔にするエンタメディア企業として、子育て世帯を中心にメディア事業を展開。国内最大級子育てイベント「リトル・ママフェスタ(https://festa.l-ma.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202510)」、世界展開中の「Kawaiimama Festival(https://kawaiimama.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202510)」、人生100年時代をテーマにしたバブル世代向けの「bjbコレクション」など多彩なイベントを企画・運営し、年間のイベント開催数は70回を超えています。また、SNS運用代行を中心としたファンマーケティング事業や、子育てをキャリアに変える「リトル・ママビジネススクール(https://lm-c.or.jp/school/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202510)」の運営をしています。

株式会社エンファム.

代表取締役：森 光太郎

東京本社：〒105-0014 東京都港区芝2-30-6 ファインラック芝2F

福岡本社：〒810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂3-6-23 エンファム.ビル

大阪オフィス：〒541-0052 大阪市中央区安土町2-5-5 本町明大ビル506

札幌オフィス：〒060-0061 札幌市中央区南1条西4丁目13番地 日之出ビル9階

設立：2001年12月25日

https://enfam.jp/

【報道関係者様のお問い合わせ・取材申込み】

株式会社エンファム.広報担当：marketing@l-ma.co.jp

※現地イベントの写真素材提供、オンライン取材も受付中