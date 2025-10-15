武蔵塗料、欧州・国内企業と連携し、OCEAnアライアンス発足～型内塗装技術で新たな価値を創出する共創プロジェクトを始動

武蔵塗料株式会社

武蔵塗料は2025年9月17日、ドイツのISL Chemie社、RUHL PUROMER社、日本のGSIクレオス社の4社間で、ポリウレタン（PU）型内塗装技術を基軸とする価値共創に向けた基本合意契約を締結しました。

本提携により、4社は型内塗装（インモールドコーティング）技術のグローバル展開を目的とする「OCEAn（Overmolding Color and Expertise Alliance）」を設立。グローバル市場でのPU（ポリウレタン）オーバーモールディング技術の新たな可能性を拓きます。

境界を超えて、技術をつなぐ ― OCEAnが拓く新時代

OCEAnプロジェクト（Overmolding Color and Expertise Alliance）は、4社の強みを融合し、型内塗装（PUオーバーモールディング）分野で新たな価値を生み出す国際的な共創プロジェクトです。

RUHL社のPU材料開発力、ISL Chemie社の調色・顔料分散技術、GSIクレオス社の国内外ネットワーク、そして自動車・家電分野で豊富な実績を持つ武蔵塗料の開発・課題解決力を組み合わせることで、原材料から成形・塗装までを一体化した持続可能なプロセスを実現。

これにより、環境負荷を低減しながら、高意匠と高品質を両立する次世代塗装ソリューションを確立しています。

「グローバルに考え、ローカルに行動する」──K 2025でOCEAnアライアンスを正式発表

OCEAnアライアンスは、10月8日から15日までドイツ・デュッセルドルフで開催される「K 2025（国際プラスチック・ゴム産業展）」において正式発表されました。OCEAnでは「Think globally, act locally（グローバルに考え、ローカルに行動する）」をテーマに掲げ、PUオーバーモールディング技術を世界市場に定着させることを目指しています。

武蔵塗料は、今後もグローバル市場におけるローカルパートナーとしてお客様に寄り添い、伴走しながら地域ごとに最適化した技術提案を積極的に行うことで、持続可能な塗料と塗装の未来を創造してまいります。

会社概要

商号：武蔵塗料ホールディングス株式会社

所在地：東京都豊島区南池袋 2-30-16 グリックビル（本社）

代表者：代表取締役社長 福井裕美子

設立：1958年（昭和33年）

事業内容：自動車、家電、電子機器など多様な産業分野に向けた高機能塗料の開発・製造・販売

公式ホームページ：https://musashipaint.com/