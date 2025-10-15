【新施設誕生】サステナブルな別荘型宿泊施設「WITH SEA 茅ヶ崎」、2025年10月15日オープン

株式会社UMITO

別荘型サブスクリプションサービス「WITH SEA」を展開する株式会社UMITO（本社：東京都千代田区、代表取締役：堀 鉄平）は、2025年10月15日、神奈川県茅ヶ崎市に新施設「WITH SEA 茅ヶ崎」をオープンいたします。

本施設は、全国に展開する「WITH SEA」の13施設目となり、初めて「WITH SEA Ecosystem」モデルを導入したサステナブルな滞在拠点です。

目の前に広がる湘南・サザンビーチ、烏帽子岩、江の島といった絶景を望むロケーションで、まるで“海と暮らす”ような非日常を体験いただけます。

「WITH SEA Ecosystem」について

さえぎるもののない海景を眺めることができる

「WITH SEA Ecosystem」は、WITH SEAが利用されていない海沿いの別荘を借り上げ、再活用し環境負荷を抑えつつ高品質な宿泊空間を創出する、サステナブルモデルです。

新築に頼らず、建物の趣や風合いを活かしながら、最新の内装補修・デザイン・家具・家電を導入。自然との共生を大切にした“唯一無二の別荘体験”を提供します。

▶︎ 詳細はこちら：https://life.umito.jp/eco-system/(https://life.umito.jp/eco-system/?utm_source=prtimes-043-withsea-chigasaki)

「WITH SEA 茅ヶ崎」の魅力

WITH SEA 茅ヶ崎 外観外付けシャワー１．海と空を感じるラグジュアリー空間広々リビングルーム

182平方メートル の広々とした3LDKの室内には、大型冷蔵庫付きのシステムキッチンとカウンター、ビューバスなどを完備。

ファミリーや友人グループでの長期滞在にも対応。

ビューバス海を眺められるベッドルーム

夏にはテラスから「サザンビーチちがさき花火大会」を遮ることなく鑑賞可能。プライベートな空間で、季節のイベントを特等席で楽しめます。

２．湘南の海を臨む、贅沢なロケーション烏帽子岩茅ヶ崎サザンCモニュメント

施設は国道134号線沿い、サザンビーチ徒歩1分の海側に位置。

「茅ヶ崎サザンCモニュメント」まではわずか50m。ベランダやテラスからは、烏帽子岩・江の島・相模湾のパノラマが広がります。

３．ローカルカルチャーとのつながり

周辺には湘南らしいカフェやレストランが点在。

「Frequency」「サザンカンフォート」「サザンビーチカフェ」など、地元で愛されるスポットも徒歩圏内に。気軽に“湘南の暮らし”を体感できます。

▶︎ 施設ページ：https://life.umito.jp/base/kanagawa-south-west/chigasaki/(https://life.umito.jp/base/kanagawa-south-west/chigasaki/?utm_source=prtimes-043-withsea-chigasaki)

WITH SEA 茅ヶ崎

【住所】

〒253-0055

神奈川県茅ヶ崎市中海岸3-12986-180

（Google Map）https://maps.app.goo.gl/ToXq8AEmTAdPBoLq5

【アクセス】

・電車でお越しの場合

東京駅から茅ヶ崎駅までJR東海道本線で約60分

茅ヶ崎駅南口から徒歩約20分またはタクシーで約5分

・お車でお越しの場合

東京駅から高速道路を利用して茅ヶ崎JCTまで約1時間

茅ヶ崎JCTから約12分



【ルームスペック】

間取り：3LDK

平米数：182.06平方メートル

最大宿泊人数：10名

ベッドルーム数：3室

エリア紹介：茅ヶ崎の魅力

茅ヶ崎は神奈川県湘南エリアに位置し、都心からのアクセスが良好でありながら、独自のサーフカルチャーや音楽文化が息づく海辺の街。

サザンオールスターズゆかりの地としても知られ、毎年夏には花火大会や湘南祭など、海とともに過ごす多彩なイベントが開催されます。

WITH SEA今後の展開

現在全国に13施設を展開中のWITH SEAは、今後も各地に個性豊かな新施設を順次オープン予定。

地域の文化と自然と向き合いながら、"海とともに過ごすひととき"をより多くのお客様にお届けしてまいります。

空き別荘の再活用にご興味のある方へ

「WITH SEA Ecosystem」では、海辺の別荘をお貸しいただくオーナー様に、全施設の利用権を提供しております。

ご自宅や別荘の活用にお困りの方、環境に配慮した運用を検討中の方は、以下よりお気軽にご相談ください。

▶︎ 無料相談はこちら：https://life.umito.jp/eco-system/(https://life.umito.jp/eco-system/?utm_source=prtimes-043-withsea-chigasaki)

「WITH SEA」の無料ウェイティング登録受付中

「WITH SEA」では、真鶴 3棟（神奈川県）、江の島（神奈川県）、秋谷 2棟（神奈川県）、湯河原（神奈川県）、東浪見（千葉県）、一宮North 3棟（千葉県）、一宮South 2棟（千葉県）、今宿（福岡県）、名嘉真 8室（沖縄県）をはじめとした、全国各地の別荘をご利用いただけます。通常、本サービスをご利用いただくには会員登録が必要です。また、会員の皆さまにスムーズな予約体験をご提供するため、定員制にてご案内しております。

現在、対象物件の拡充に伴い、ウェイティング登録いただいた方から順に、本会員登録のご案内を差し上げております。この機会にご登録いただくことで、通常の待機期間を経ることなく、スムーズにサービスをご利用いただけます。

※本会員枠には限りがあるため、定員に達し次第、ご案内を締め切らせていただく場合がございます。ぜひお早めのご登録をおすすめいたします。

▶ウェイティング登録はこちら(登録無料)：https://life.umito.jp/entry/(https://life.umito.jp/entry/?utm_source=prtimes-043-withsea-chigasaki)

WITH SEAについて

WITH SEAは、”海と共に過ごすひととき”をコンセプトとした、月額55,000円で全国の海沿いの別荘に宿泊できるサブスクリプションサービスです。株式会社UMITOは、海沿いのラグジュアリーホテルをプロデュースしてきた経験を活かし、心身ともにリラックスできる理想の滞在空間を実現しました。

現在（2025年10月時点）、13施設27室を運営。2025年11月には静岡県・伊東市に新たな施設を設け、今後も全国各地へエリア拡大を進めていく予定です。

（公式Instagram）https://www.instagram.com/withsea_hj/

（公式X）https://x.com/withsea_hj

（公式TikTok）https://www.tiktok.com/@withsea_hj

（LINE）https://lin.ee/bjcPFJQ

会社概要

【会社名】株式会社UMITO

【所在地】東京都千代田区紀尾井町４番１号 ニューオータニガーデンコート 10階

【代表者】代表取締役 堀鉄平

【従業員数】連結 124名（臨時従業員含む）

【許認可】

小規模不動産特定共同事業 金融庁長官・国土交通大臣（1）第9号

宅地建物取引業 東京都知事 （2）第104443号

旅行業 東京都知事 第3-8554

【グループ会社】

HORIJUKU Agency株式会社



事業内容

ホテル、旅館その他施設の会員権の販売、仲介

ホテル、レストランの運営

別荘のサブスクリプションサービスの運営

ウェブサイトの制作、メールマガジンの企画、制作、保守並びに管理

雑誌、書籍販売及び出版業務

インターネットポータルサイトの企画、開発、制作、及び運営

不動産投資の塾の企画・運営及び管理

不動産の売買、仲介、斡旋及びコンサルティング

不動産特定共同事業



＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社UMITO マーケティング部

Mail：pr@umito.jp

Tel：03-6272-3917