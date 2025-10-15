【新施設誕生】サステナブルな別荘型宿泊施設「WITH SEA 茅ヶ崎」、2025年10月15日オープン
別荘型サブスクリプションサービス「WITH SEA」を展開する株式会社UMITO（本社：東京都千代田区、代表取締役：堀 鉄平）は、2025年10月15日、神奈川県茅ヶ崎市に新施設「WITH SEA 茅ヶ崎」をオープンいたします。
本施設は、全国に展開する「WITH SEA」の13施設目となり、初めて「WITH SEA Ecosystem」モデルを導入したサステナブルな滞在拠点です。
目の前に広がる湘南・サザンビーチ、烏帽子岩、江の島といった絶景を望むロケーションで、まるで“海と暮らす”ような非日常を体験いただけます。
さえぎるもののない海景を眺めることができる
「WITH SEA Ecosystem」について
「WITH SEA Ecosystem」は、WITH SEAが利用されていない海沿いの別荘を借り上げ、再活用し環境負荷を抑えつつ高品質な宿泊空間を創出する、サステナブルモデルです。
新築に頼らず、建物の趣や風合いを活かしながら、最新の内装補修・デザイン・家具・家電を導入。自然との共生を大切にした“唯一無二の別荘体験”を提供します。
▶︎ 詳細はこちら：https://life.umito.jp/eco-system/(https://life.umito.jp/eco-system/?utm_source=prtimes-043-withsea-chigasaki)
WITH SEA 茅ヶ崎 外観
外付けシャワー
「WITH SEA 茅ヶ崎」の魅力
１．海と空を感じるラグジュアリー空間
広々リビングルーム
182平方メートル の広々とした3LDKの室内には、大型冷蔵庫付きのシステムキッチンとカウンター、ビューバスなどを完備。
ファミリーや友人グループでの長期滞在にも対応。
ビューバス
海を眺められるベッドルーム
夏にはテラスから「サザンビーチちがさき花火大会」を遮ることなく鑑賞可能。プライベートな空間で、季節のイベントを特等席で楽しめます。
２．湘南の海を臨む、贅沢なロケーション
烏帽子岩
茅ヶ崎サザンCモニュメント
施設は国道134号線沿い、サザンビーチ徒歩1分の海側に位置。
「茅ヶ崎サザンCモニュメント」まではわずか50m。ベランダやテラスからは、烏帽子岩・江の島・相模湾のパノラマが広がります。
３．ローカルカルチャーとのつながり
周辺には湘南らしいカフェやレストランが点在。
「Frequency」「サザンカンフォート」「サザンビーチカフェ」など、地元で愛されるスポットも徒歩圏内に。気軽に“湘南の暮らし”を体感できます。
▶︎ 施設ページ：https://life.umito.jp/base/kanagawa-south-west/chigasaki/(https://life.umito.jp/base/kanagawa-south-west/chigasaki/?utm_source=prtimes-043-withsea-chigasaki)
WITH SEA 茅ヶ崎
【住所】
〒253-0055
神奈川県茅ヶ崎市中海岸3-12986-180
（Google Map）https://maps.app.goo.gl/ToXq8AEmTAdPBoLq5
【アクセス】
・電車でお越しの場合
東京駅から茅ヶ崎駅までJR東海道本線で約60分
茅ヶ崎駅南口から徒歩約20分またはタクシーで約5分
・お車でお越しの場合
東京駅から高速道路を利用して茅ヶ崎JCTまで約1時間
茅ヶ崎JCTから約12分
【ルームスペック】
間取り：3LDK
平米数：182.06平方メートル
最大宿泊人数：10名
ベッドルーム数：3室
エリア紹介：茅ヶ崎の魅力
茅ヶ崎は神奈川県湘南エリアに位置し、都心からのアクセスが良好でありながら、独自のサーフカルチャーや音楽文化が息づく海辺の街。
サザンオールスターズゆかりの地としても知られ、毎年夏には花火大会や湘南祭など、海とともに過ごす多彩なイベントが開催されます。
WITH SEA今後の展開
現在全国に13施設を展開中のWITH SEAは、今後も各地に個性豊かな新施設を順次オープン予定。
地域の文化と自然と向き合いながら、"海とともに過ごすひととき"をより多くのお客様にお届けしてまいります。
空き別荘の再活用にご興味のある方へ
「WITH SEA Ecosystem」では、海辺の別荘をお貸しいただくオーナー様に、全施設の利用権を提供しております。
ご自宅や別荘の活用にお困りの方、環境に配慮した運用を検討中の方は、以下よりお気軽にご相談ください。
▶︎ 無料相談はこちら：https://life.umito.jp/eco-system/(https://life.umito.jp/eco-system/?utm_source=prtimes-043-withsea-chigasaki)
「WITH SEA」の無料ウェイティング登録受付中
「WITH SEA」では、真鶴 3棟（神奈川県）、江の島（神奈川県）、秋谷 2棟（神奈川県）、湯河原（神奈川県）、東浪見（千葉県）、一宮North 3棟（千葉県）、一宮South 2棟（千葉県）、今宿（福岡県）、名嘉真 8室（沖縄県）をはじめとした、全国各地の別荘をご利用いただけます。通常、本サービスをご利用いただくには会員登録が必要です。また、会員の皆さまにスムーズな予約体験をご提供するため、定員制にてご案内しております。
現在、対象物件の拡充に伴い、ウェイティング登録いただいた方から順に、本会員登録のご案内を差し上げております。この機会にご登録いただくことで、通常の待機期間を経ることなく、スムーズにサービスをご利用いただけます。
※本会員枠には限りがあるため、定員に達し次第、ご案内を締め切らせていただく場合がございます。ぜひお早めのご登録をおすすめいたします。
▶ウェイティング登録はこちら(登録無料)：https://life.umito.jp/entry/(https://life.umito.jp/entry/?utm_source=prtimes-043-withsea-chigasaki)
WITH SEAについて
WITH SEAは、”海と共に過ごすひととき”をコンセプトとした、月額55,000円で全国の海沿いの別荘に宿泊できるサブスクリプションサービスです。株式会社UMITOは、海沿いのラグジュアリーホテルをプロデュースしてきた経験を活かし、心身ともにリラックスできる理想の滞在空間を実現しました。
現在（2025年10月時点）、13施設27室を運営。2025年11月には静岡県・伊東市に新たな施設を設け、今後も全国各地へエリア拡大を進めていく予定です。
会社概要
【会社名】株式会社UMITO
【所在地】東京都千代田区紀尾井町４番１号 ニューオータニガーデンコート 10階
【代表者】代表取締役 堀鉄平
【従業員数】連結 124名（臨時従業員含む）
【許認可】
小規模不動産特定共同事業 金融庁長官・国土交通大臣（1）第9号
宅地建物取引業 東京都知事 （2）第104443号
旅行業 東京都知事 第3-8554
【グループ会社】
HORIJUKU Agency株式会社
事業内容
ホテル、旅館その他施設の会員権の販売、仲介
ホテル、レストランの運営
別荘のサブスクリプションサービスの運営
ウェブサイトの制作、メールマガジンの企画、制作、保守並びに管理
雑誌、書籍販売及び出版業務
インターネットポータルサイトの企画、開発、制作、及び運営
不動産投資の塾の企画・運営及び管理
不動産の売買、仲介、斡旋及びコンサルティング
不動産特定共同事業
